П'яний працівник автомийки у Києві викрав Tesla клієнта та влаштував на ній ДТП, - поліція. ФОТОрепортаж

Зловмисник напідпитку вирішив покататися на чужій "Теслі", взявши ключі, які власник автомобіля залишив співробітникам закладу. Зрештою чоловік не впорався з керуванням і потрапив у ДТП. Тепер йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що він залишив свій автомобіль на вулиці Райдужна на автомийці та відійшов на декілька хвилин. Зі слів чоловіка, коли він повернувся, то не зміг знайти свій транспортний засіб. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група, а орієнтування автомобіля отримали всі екіпажі патрульної поліції Києва", - повідомили у поліції.

Зазначається, що майже одночасно поліцейські отримали інформацію про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Визволителів. На місці події правоохоронці виявили розшукуваний автомобіль "Тесла" і чоловіка, який був за кермом.

Поліцейські провели тестування правопорушника на вміст алкоголю в організмі - прилад Драгер показав 2.36 проміле. Правоохоронці склали на чоловіка адміністративні матеріали за порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортного засобу, за керування транспортним засобом без документів та у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчо-оперативна група вилучила транспортний засіб для проведення необхідних експертиз, а зловмисника поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, 1985 року народження, який пояснив свої дії тим, що хотів покататися містом.

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Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину та підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до дванадцяти років в’язниці з конфіскацією майна або без такої.



Фото: сайт поліції