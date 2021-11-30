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П'яний працівник автомийки у Києві викрав Tesla клієнта та влаштував на ній ДТП, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж Авто

Зловмисник напідпитку вирішив покататися на чужій "Теслі", взявши ключі, які власник автомобіля залишив співробітникам закладу. Зрештою чоловік не впорався з керуванням і потрапив у ДТП. Тепер йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що він залишив свій автомобіль на вулиці Райдужна на автомийці та відійшов на декілька хвилин. Зі слів чоловіка, коли він повернувся, то не зміг знайти свій транспортний засіб. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група, а орієнтування автомобіля отримали всі екіпажі патрульної поліції Києва", - повідомили у поліції.

Зазначається, що майже одночасно поліцейські отримали інформацію про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Визволителів. На місці події правоохоронці виявили розшукуваний автомобіль "Тесла" і чоловіка, який був за кермом.

Поліцейські провели тестування правопорушника на вміст алкоголю в організмі - прилад Драгер показав 2.36 проміле. Правоохоронці склали на чоловіка адміністративні матеріали за порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортного засобу, за керування транспортним засобом без документів та у стані алкогольного сп’яніння. 

Пяний працівник автомийки у Києві викрав Tesla клієнта та влаштував на ній ДТП, - поліція 01

Слідчо-оперативна група вилучила транспортний засіб для проведення необхідних експертиз, а зловмисника поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, 1985 року народження, який пояснив свої дії тим, що хотів покататися містом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вал злочинів із викраденням автомобілів збили, сплеску злочинів із застосуванням вогнепальної зброї немає, - Вигівський про криміногенну ситуацію в Києві

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину та підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до дванадцяти років в’язниці з конфіскацією майна або без такої.

Пяний працівник автомийки у Києві викрав Tesla клієнта та влаштував на ній ДТП, - поліція 02
Фото: сайт поліції
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Топ коментарі
+37
Украв теслу - 12 років, а сьогодні була новина, що якась скотина сєпарська, яка добивала наших воїнів за свої злочини отримала 6 років. Дивне правосуддя.
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30.11.2021 12:06
+19
это не избиратель, это уже готовый зе-депутат!

1 работал в сфере услуг

2 судимость есть

3 тесла есть

4 долбо#б.
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30.11.2021 12:37
+13
более того, "крутой чувак" из Харькова так же украл авто (у своей матери) и разогнавшись до 150+ км/ч - убил другого водителя..

максимум что ему грозит - 8 лет... а по факту - 3-4 в лучшем случаи.
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30.11.2021 12:08
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зе-избиратели они такие.
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30.11.2021 12:03 Відповісти
это не избиратель, это уже готовый зе-депутат!

1 работал в сфере услуг

2 судимость есть

3 тесла есть

4 долбо#б.
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30.11.2021 12:37 Відповісти
Украв теслу - 12 років, а сьогодні була новина, що якась скотина сєпарська, яка добивала наших воїнів за свої злочини отримала 6 років. Дивне правосуддя.
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30.11.2021 12:06 Відповісти
более того, "крутой чувак" из Харькова так же украл авто (у своей матери) и разогнавшись до 150+ км/ч - убил другого водителя..

максимум что ему грозит - 8 лет... а по факту - 3-4 в лучшем случаи.
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30.11.2021 12:08 Відповісти
Я вже теж про це написав, за вбивства наших поранених бійців 6 років а за авто 12 !!!!!!!! То яка ціна життю??????????????????
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30.11.2021 12:10 Відповісти
такий у нас "цікавий" Кримінальний кодекс.
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30.11.2021 12:37 Відповісти
Правосуддя обраних - у них усе навиворіт.
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30.11.2021 14:11 Відповісти
всю жизнь будет мойщиком.... рабом - индивидуальним ))))
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30.11.2021 12:09 Відповісти
Не факт, мудрый нарид может избрать его депутатом, более того будет верить что он изменит их жизнь в лучшую сторону! А потом скажут - он нас обманул!
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30.11.2021 12:52 Відповісти
+1 раб.
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30.11.2021 12:10 Відповісти
Джекпот!
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30.11.2021 12:10 Відповісти
12 лет за кусок бу битка?) и 10 лет зайцевой за 4 погибших человека...
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30.11.2021 12:10 Відповісти
спасибо что не убил 4-х??
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30.11.2021 12:15 Відповісти
Интересно за кого голосовал местный житель, который отдал ключи от своей машины пьяному мойщику и ушел....
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30.11.2021 12:11 Відповісти
Я думаю он "вне палитики"
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30.11.2021 12:15 Відповісти
вы никогда не были на мойке? Отдают не пьяному мойщику, а администратору
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30.11.2021 12:16 Відповісти
Каждые выходные посещаю мойку и никогда не то что не отдаю никому машину а еще и наблюдаю за процессом мойки...
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30.11.2021 12:18 Відповісти
есть разные мойки. Есть где нужно ждать очередь, и чтобы не стоять не ждать, у тебя берут ключи чтобы загнать машину в бокс а потом выгнать.
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30.11.2021 12:19 Відповісти
Вот у меня и возник вопрос - за кого голосовали подобные люди. Можно еще что бы не ждать, позвонить и записаться на определенное время. А можно отдать ключи и стать героем подобных новостей. Просто в очередной раз, когда будете отдавать ключи человеку у которого скорее всего нет ни денег не какой либо собственности, задумайтесь кто Вам будет компенсировать, если с Вашей машиной что то случится? Думаете мойка?
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30.11.2021 12:25 Відповісти
взагалі-то саме мойка і повинна компенсувати
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30.11.2021 13:04 Відповісти
А Вы никогда не видели на мойке объявлений что за сохранность вещей в машине они ответственности не несут. Думаете в таком случае они полностью несут ответственность за Ваше авто? Ну а если с юридической точки зрения, то что Вы предоставите в суде как подтверждение того, что Вы заказали какую то услугу у мойки а не тупо приехали и ДОБРОВОЛЬНО отдали кому-то ключи, кто, как потом выяснится, даже не является сотрудником мойки!!!
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30.11.2021 13:11 Відповісти
ну я описав ідеальний варіант. Звісно в реальності все куди складніше. Ще треба буде ментам на лапу дать, щоб вони хоча б пішли та відео витребували.
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30.11.2021 13:24 Відповісти
Ну на видео будет видно что Вы приехали и отдали кому то ключи от авто. А у этого кого то, минимальная ЗП и живет он с мамой и максимум на что Вы можете рассчитывать это на ежемесячные отчисления от его минимальной ЗП а если его еще и посадят, как в этом случае, то возникает вопрос на что можно рассчитывать?!
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30.11.2021 13:27 Відповісти
я никогда ключи не отдаю, сам завожу, сам вывожу. Вопрос не по адресу. Именно потому что не доверяю мойщикам
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30.11.2021 14:54 Відповісти
Как тебе такое Илон Маск?
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30.11.2021 12:13 Відповісти
№95
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30.11.2021 12:17 Відповісти
Осталось пьяному быдлу угнать и ушатать Falcon 9.))
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30.11.2021 12:29 Відповісти
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30.11.2021 12:24 Відповісти
Ха, лошара.))
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30.11.2021 12:27 Відповісти
Проверьте вначале за какой доход куплено авто и все ли налоги уплачены. Хотя о чем я говорю, все эти упыри указывают в декларациях, что купили за три копейки.
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30.11.2021 12:33 Відповісти
В Украине нет официальной Теслы, как правило, это американские машины после ДТП и за них таки все налоги и сборы выплачиваются...
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30.11.2021 12:48 Відповісти
Ключи от машины -- чужому человеку???
Только номер моего телефона -- закончил? позвони, пожалуйста, я подойду...
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30.11.2021 12:35 Відповісти
Ужас. 12 лет светит за консервную банку (и это правильно, я считаю). Но сепару 6 лет за убийства и пытки - это катастрофично мало. У нас в стране металлолом оценивают дороже человеческой жизни...
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30.11.2021 12:35 Відповісти
15 років?
Нагадайте, а скільки Зайцева отримала за масове вбивство?
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30.11.2021 12:40 Відповісти
Только полный придурок может оставить ключи на мойке. Да и вообще отойти от машины. Приехал мыть - контролируй.
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30.11.2021 12:48 Відповісти
На мойках работает самое конченное быдло из алкашных семей
которое не имеет специальности и не может найти работу.
Они и барсетку стырят, и к противоугонке присмотрятся - сервис !
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30.11.2021 14:36 Відповісти
И 6 лет за убийство раненых, прикольно, чья тесла
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30.11.2021 13:29 Відповісти
Наемник РФ, который в 2014 году убивал раненых украинских воинов, приговорен к 6 годам лишения свободы, - контрразведка СБУ Источник: https://censor.net/ru/n3302419
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30.11.2021 13:30 Відповісти
так, начало переворота не совсем удачное...
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30.11.2021 13:56 Відповісти
Автопилот "Теслы" не справился с идиотизмом бухого дебила.
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30.11.2021 14:17 Відповісти
Это у некоторых работников сто и моек спинном мозгу прошито.
Бухнул, угнал, в столб.
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01.12.2021 02:01 Відповісти
От шо буває, як не закусити чоколядкою. А закусив правильною чоколядкою - тесла їде сама, і просто на Мальдіви, уквітчана калиною.
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12.01.2022 03:48 Відповісти
 
 