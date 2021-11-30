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допит (675) Зеленський (17381) ДБР (2552) Лерос Гео (381)

"С#ки з ДБР викликають мене на допит 1 грудня, щоб я не був присутнім на посланні Зеленського", - Лерос. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Державне бюро розслідувань 1 грудня викликає на допит народного депутата Гео Лероса. Як відомо, саме цього дня президент Володимир Зеленський виступить із посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Про це Лерос сказав кореспонденту Цензор.НЕТ в кулуарах ВР і опублікував фото повістки про виклик на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".

"С#ки з ДБР спеціально викликають мене на допит на 1 грудня, щоб я не був присутнім на посланні Зеленського! Мої адвокати цього дня не можуть бути присутніми, у них на той час інші суди. Вони попросили перенести допит, на що отримали у відповідь погрози", - написав Лерос.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардеп Лерос із трибуни ВР показав у бік президента Зеленського та голови ОП Єрмака нецензурний жест середнім пальцем. ВIДЕО

Нардеп додав, що вбачає у таких діях "перешкоду депутатській діяльності". "Слідчий міг мене викликати у будь-який інший день або хоча б у другій половині дня. Репресії Зеленського продовжуються. Володимире Зеленський, ти - боягузливе чмо", - резюмував депутат.

С#ки з ДБР викликають мене на допит 1 грудня, щоб я не був присутнім на посланні Зеленського, - Лерос 01

Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".

Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака.

12 листопада Леросу була вручена підозра за невиконання рішення суду за скаргою Єрмака.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (шахрайство), стаття 344 (втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (розголошення державної таємниці) і стаття 365 (перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього, він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а депутата СН Лероса, який опублікував записи, - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.
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Топ коментарі
+20
Ну так принеси ім довідку що був на засідані ВР.. і це поважна причина..і все!
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30.11.2021 12:26
+14
Не переживай Лєрос, в Раді є кому напихати тому ЧМОШНИКУ .....уйов!!!!!!!!
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30.11.2021 12:13
+10
Кто покажет кловану средний палец вместо Лероса?
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30.11.2021 12:38
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не нравится мне этот представитель титульной нации , но он прав...
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30.11.2021 12:12 Відповісти
а послать на уху кушать леросу слабо с@к из ДБР??? типа у меня же свидангие с найвеличайшим придурком
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30.11.2021 12:46 Відповісти
Не переживай Лєрос, в Раді є кому напихати тому ЧМОШНИКУ .....уйов!!!!!!!!
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30.11.2021 12:13 Відповісти
Потрібно було шмарклі хер показати, за це нічого не було б, все-таки преЗедент таким на піаніно грає.
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30.11.2021 12:22 Відповісти
Може Лерос і бажає так зробити 1-го грудня?
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30.11.2021 15:18 Відповісти
Ну так принеси ім довідку що був на засідані ВР.. і це поважна причина..і все!
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30.11.2021 12:26 Відповісти
Заранее предупредить, что такое смешное шоу как выступление #уеграя в Раде он пропустить не может.
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30.11.2021 12:33 Відповісти
Ну могут и не посчитать а вот явиться и отказаться от показаний без адвоката может . Не будут держать - посидеть должен на стуле 2 часа
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30.11.2021 13:05 Відповісти
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30.11.2021 12:30 Відповісти
так не ходи...
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30.11.2021 12:33 Відповісти
вот да
Лерос же не трусливое ЧМО как зеля - пускай не идет, тем более есть уважительная причина заседание ВР..
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30.11.2021 12:35 Відповісти
Кто покажет кловану средний палец вместо Лероса?
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30.11.2021 12:38 Відповісти
Мож Соха?
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30.11.2021 12:41 Відповісти
Гео "Голдфингер".
Надеюсь-придет время,и ты ему этот палец в ноздрю засунеш....По локоть.
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30.11.2021 12:39 Відповісти
Тю, то не ходи. Ты ж депутат. Кто тебя может заставить?
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30.11.2021 12:53 Відповісти
Так же ж депутатську недоторканність для того і відмінили.
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30.11.2021 13:56 Відповісти
О, я как-то пропустил это событие...
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30.11.2021 14:56 Відповісти
А я бы написал письмо , что в связи с важным событием (выступлением президента) необходимо присутствие на работе ( в зале ВР) и приперся бы в ДБР после заседания !
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30.11.2021 12:56 Відповісти
А этот всё кукарекует. Причём, смотрел его саежее нытьё в ютубе, так он, вдумайтесь( ), обвиняет Зе, что тот переходит на личности))) Т.е. Ланос, который начал оскорблять президента, сразу после того, как его вышвырнули из "СН" за то, что взорвал собственную машины, дабы имитировать нападение на себя и обмануть таким образом народ, обвиняет что его оскорбили? Караул!)))
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30.11.2021 12:59 Відповісти
Господи, чому зебіли поголовно неграмотні такі?
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30.11.2021 13:13 Відповісти
Не знаю, почему ты решил, что я твой Господь. Но подыграю тебе в этом. Скажу вполне по-библейски: "Встань и иди!" ....и иди сам знаешь куда.
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30.11.2021 13:20 Відповісти
Москалику, чому ховаєшся за німецьким прапором?
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30.11.2021 13:58 Відповісти
поплачь мокшанин вместе с муркель
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30.11.2021 13:20 Відповісти
Як поступати в таких випадках подав приклад Шустер...Запиши звернення і нехай його прочитає у Раді будь який колєга...
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30.11.2021 13:02 Відповісти
Питання, відповіді, звернення скасували. Ще раз Зеленський такого не витримає, та й виходити на "дозу" з зали не вийде.
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30.11.2021 13:12 Відповісти
Є колона якою користався Добкін молодший))
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30.11.2021 17:36 Відповісти
Та тож йому далеко бігти. А часом та колона не там, де Порошенко сидить?
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01.12.2021 01:36 Відповісти
Зеленський відмовився вислухати запитання нардепів і дати на них відповіді у Парламенті. Якщо Президент ігнорує представників народу, то вони мають повне моральне право ігнорувати такого президента. Тобто нардепам варто такого президента у Парламенті зустріти тупотом і вийти із зали під час його виступу. І нехай собі говорить...
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30.11.2021 13:19 Відповісти
Не понял: зелю первого числа собираются куда то послать?
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30.11.2021 13:42 Відповісти
Це вже стало звичною справою.
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30.11.2021 13:51 Відповісти
Так не йди. Заяви, що прийдеш після роботи, щоб прогула не було.
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30.11.2021 13:50 Відповісти
Кому треба то послання шмарклі ?
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30.11.2021 15:14 Відповісти
Жду не дождусь, когде зеленый побежит к вертолету, а тот собьют, шоб не долетел падла. Совсем чуть чуть осталось!
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30.11.2021 15:49 Відповісти
Лерос повинен делегувати комусь іншому своє право показати ВАЗеліну середній палець.
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30.11.2021 16:10 Відповісти
А ЧЕГО МВД ЛЮДЕЙ ВЫЗЫВАЕТ, А МОЗ НЕ ВЫЗЫВАЕТ !!!???
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30.11.2021 16:30 Відповісти
ой, на дадут интеллектуалу завтра снова дули-пальцы потыкать.
маховик политычных рэпрессий набирает обороты.
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01.12.2021 03:28 Відповісти
 
 