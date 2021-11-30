"Слуги народу" обговорюють, де взяти гроші на апарат судів. Бужанський пропонує з кіно: "Мільярд - це 40 "носорогів" Сенцова". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради нардепи "Слуги народу" обговорювали у фракційному чаті поправки до проєкту Держбюджету. Зокрема питання фінансування зарплат суддів та працівників апарату судів.
Відповідна переписка на телефоні члена комітету з питань бюджету, "слуги народу" Миколи Задорожнього потрапила в об'єктив фотокореспондента Цензор.НЕТ.
"Короче цифр нема! На ЗП суддям буде! Залишився апарат суду", - пишуть "слуги народу" в чаті.
"Так апарат суду - в мене була правка на 2,4 млрд, тоді можливо було б вийти на зп в 11-13 тис.", - відповів Тарас Тарасенко ("СН").
"Питання у кого забрати", - поцікавилися "слуги народу".
"У кіно) Мільярд на кіно, це 40 "носорогів" Сенцова", - запропонував Бужанський.
"Можна і у "Суспільного", - додали "слуги народу".
Далі парламентарі обговорюють заповнення вакантних посад суддів, в ході чого виникає питання: "Тоді цифрами. Зараз передбачений бюджет дозволяє щомісячно утримувати ту кількість суддів, що реально працюють +15%?".
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3 грудня незрячі виходять на акцію протесту під ОП та оголошують голодування.
Сиатуція така що УТОС (Українське товариство сліпих) повністю позбавили фінансування.
По суті "слуги" вбивають будь яку можливість соціально-медичної реабілітації сліпих, можливість займатися спортом, видавати нові книжки та проводити інші заходи.
30 000 сліпих УТОС такі як "Третякова та ко" викинули на призволяще.
Дії та бездіяльність влади фактично знищує інфраструктуру Товариства сліпих, позбавляючи незрячих громадян України будь-яких можливостей для соціально-медичної реабілітації, сліпі кричуть про допомогу ми вже не перший рік, а зміни на краще не відбуваються, навпаки - невідворотно відбувається критичне погіршення ситуації.
"Слуги" довели незрячих громадян до стану розпачу і відчаю, коли нам уже нема чого втрачати.
Ніхто з них не захотів зустрітися з нами, почути наше болюче питання та наші аргументи.
По суті, саме існування Всеукраїнського товариства сліпих, яке об'єднує понад 30 тисяч осіб з інвалідністю в усіх регіонах України, сьогодні віддано на відкуп голові профільного комітету Верховної Ради України - Галині Третьяковій, яка бачить сенс своєї роботи у всіляких "реформах", але не в змозі побачити за цими реформами проблеми великої соціальної групи незрячих громадян нашої держави.