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Новини Фото Політика УкраїниФоторепортаж Листування нардепів у Раді Бюджет-2022
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ВР (11722) держбюджет (899) Слуга народу (2544) Бужанський (102) Тарасенко Тарас (3) Задорожній Микола (4)

"Слуги народу" обговорюють, де взяти гроші на апарат судів. Бужанський пропонує з кіно: "Мільярд - це 40 "носорогів" Сенцова". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради нардепи "Слуги народу" обговорювали у фракційному чаті поправки до проєкту Держбюджету. Зокрема питання фінансування зарплат суддів та працівників апарату судів.

Відповідна переписка на телефоні члена комітету з питань бюджету, "слуги народу" Миколи Задорожнього потрапила в об'єктив фотокореспондента Цензор.НЕТ.

"Короче цифр нема! На ЗП суддям буде! Залишився апарат суду", - пишуть "слуги народу" в чаті.

"Так апарат суду - в мене була правка на 2,4 млрд, тоді можливо було б вийти на зп в 11-13 тис.", - відповів Тарас Тарасенко ("СН").

"Питання у кого забрати", - поцікавилися "слуги народу".

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"У кіно) Мільярд на кіно, це 40 "носорогів" Сенцова", - запропонував Бужанський.

"Можна і у "Суспільного", - додали "слуги народу".

Далі парламентарі обговорюють заповнення вакантних посад суддів, в ході чого виникає питання: "Тоді цифрами. Зараз передбачений бюджет дозволяє щомісячно утримувати ту кількість суддів, що реально працюють +15%?".

Слуги народу обговорюють, де взяти гроші на апарат судів. Бужанський пропонує з кіно: Мільярд - це 40 носорогів Сенцова 01
Слуги народу обговорюють, де взяти гроші на апарат судів. Бужанський пропонує з кіно: Мільярд - це 40 носорогів Сенцова 02
Слуги народу обговорюють, де взяти гроші на апарат судів. Бужанський пропонує з кіно: Мільярд - це 40 носорогів Сенцова 03
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Топ коментарі
+23
Бужанський це ворог всього украінського і ця проросійська наволоч спокійно ходить по нашій землі.
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30.11.2021 12:18
+17
Бужанський - це і є справжнє "обличчя" криворагульного ЧМА та його моносброду. Вони просто тимчасово шифруються і видають з себе патріотів.
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30.11.2021 12:23
+13
У бени можно взять. Только вот никто Бужанскому не гарантирует целостность его...Чуть не написал бороды, но это у тупого рта борода. Потому просто "целостность его".
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30.11.2021 12:17
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У бени можно взять. Только вот никто Бужанскому не гарантирует целостность его...Чуть не написал бороды, но это у тупого рта борода. Потому просто "целостность его".
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30.11.2021 12:17 Відповісти
Бужанський це ворог всього украінського і ця проросійська наволоч спокійно ходить по нашій землі.
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30.11.2021 12:18 Відповісти
Огидні вонючі ЗЕлені тварини. Покажіть Сєнцову, як його фільм в "носорогах" рахують.
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30.11.2021 12:22 Відповісти
будем честными, на фильм сенцова очень мало желающих, было 3 человека
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30.11.2021 14:05 Відповісти
надо забрать у слуг деньги. там есть. и много
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30.11.2021 12:23 Відповісти
Бужанський - це і є справжнє "обличчя" криворагульного ЧМА та його моносброду. Вони просто тимчасово шифруються і видають з себе патріотів.
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30.11.2021 12:23 Відповісти
Ігор Савчук



3 грудня незрячі виходять на акцію протесту під ОП та оголошують голодування.

Сиатуція така що УТОС (Українське товариство сліпих) повністю позбавили фінансування.

По суті "слуги" вбивають будь яку можливість соціально-медичної реабілітації сліпих, можливість займатися спортом, видавати нові книжки та проводити інші заходи.

30 000 сліпих УТОС такі як "Третякова та ко" викинули на призволяще.

Дії та бездіяльність влади фактично знищує інфраструктуру Товариства сліпих, позбавляючи незрячих громадян України будь-яких можливостей для соціально-медичної реабілітації, сліпі кричуть про допомогу ми вже не перший рік, а зміни на краще не відбуваються, навпаки - невідворотно відбувається критичне погіршення ситуації.

"Слуги" довели незрячих громадян до стану розпачу і відчаю, коли нам уже нема чого втрачати.
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30.11.2021 12:23 Відповісти
Протягом останнього року Українське товариство сліпих зверталося почергово до Президента, до Прем'єр-міністра, до голови Верховної Ради України, до Міністра соціальної політики.

Ніхто з них не захотів зустрітися з нами, почути наше болюче питання та наші аргументи.

По суті, саме існування Всеукраїнського товариства сліпих, яке об'єднує понад 30 тисяч осіб з інвалідністю в усіх регіонах України, сьогодні віддано на відкуп голові профільного комітету Верховної Ради України - Галині Третьяковій, яка бачить сенс своєї роботи у всіляких "реформах", але не в змозі побачити за цими реформами проблеми великої соціальної групи незрячих громадян нашої держави.
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30.11.2021 12:24 Відповісти
слепые не их аудитория, видосики не могут смотреть и сватов...
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30.11.2021 13:29 Відповісти
Зачем судьям вообще зарплата?
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30.11.2021 12:28 Відповісти
Можна було б продати 40 бужанських(слуг) , але за них не дадуть і копійки .
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30.11.2021 12:30 Відповісти
Где взять деньги?
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30.11.2021 12:39 Відповісти
В целом от денег толку мало. В основном деньги только и делают, что кончаются.
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30.11.2021 12:40 Відповісти
Весёлая еврейская тусовка.
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30.11.2021 12:41 Відповісти
даю підказку де взяти гроші, скоротити видатки на : ВРУ, ПУ, ОПУ, КМУ....подайте приклад, як всім потрібно "зятягнути пояси"
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30.11.2021 12:44 Відповісти
Так там в чаті хтось написав - у суддів. Цілком правильно, у них і так з/п захмарна у порівнянні з будь-ким, хто отримує з/п з бюджету. Мінімальна з/п судді районного суду - близько 60 тис. грн., що вже говорити про тих, хто вище. От нехай і поділяться зі своїми помічниками.
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30.11.2021 12:45 Відповісти
по 400-500тыс у тех кто выше, не считая конвертов
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30.11.2021 13:30 Відповісти
Скотный двор.
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30.11.2021 12:49 Відповісти
"У кино) Миллиард на кино, это 40 "носорогов" Сенцова", - предложил Бужанский. /Верховная Рада приняла за основу законопроект о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине. Автор законопроекта - Бужанский .Благодарность шутника Бужанского украинцам за президента-еврея и депутатов-евреев.
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30.11.2021 12:54 Відповісти
Слідчі судді підписують відкриття кримінальних справ не читаючи. Всіх їх треба скоротити, прибрати цю статтю витрат, а відповідальність за відкриття кримінальних справ без достатніх підстав покласти на слідчих..
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30.11.2021 12:56 Відповісти
Знімати гроші з фінансування культури? Тоді за що ми воюємо? В. Черчіль

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30.11.2021 13:03 Відповісти
накуя судьям зряплата, этого не хватит даже на содержание их домашних животных? наколядуют в 20 раз больше за неделю
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30.11.2021 13:12 Відповісти
А сколько это в "95 кварталах"?
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30.11.2021 13:23 Відповісти
Судей нужно набрать молодых, прям из института и сразу на хорошую з.п. А старых перед этим посадить, освободив места, таким образом, для них. Вот будет классная и качественная судебная реформа- и наглядно, и доходчиво)) Уверяю вас, судей-коррупционеров, которые согласны будут рисковать и без того хорошей з.п. и свободой- практически не останется!
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30.11.2021 13:39 Відповісти
Брєд же, по-перше саме університети готують ЦИХ суддів, з усіма мутками, по-друге думаю це в них сімейне і напевне там усі родичі судді-адвокати
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30.11.2021 14:47 Відповісти
Да молодёжь потихоньку вводят в "систему". Честных отсеивают- "не прижился". А если молодых и не опытных сразу всех кинуть в бой- они от растерянности будут следовать букве Закона и не шагу налево. "Коррумпированную систему" выстраивают годами, там почти нет "случайных людей" т.к. они для них опасны. А если обновить сплошь "случайными"- система умрёт.
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30.11.2021 15:23 Відповісти
Україна - країна для українофобів.
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30.11.2021 14:04 Відповісти
У 1+1, Коломоського, Ахметова варіант навіть не розглядається
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30.11.2021 14:43 Відповісти
МОНОСБРОД!
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30.11.2021 14:52 Відповісти
А мне носорог понравился, сильный, цельный фильм признанного мэтра кино. Острый, социально значимый. Определяющий тут тонкую грань, которая отличает носорога от гепарда или осла. Вполне, в духе нашего времени.
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30.11.2021 15:26 Відповісти
дич
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30.11.2021 21:12 Відповісти
 
 