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Пробірки з кров’ю, біологічними рідинами та шприци: на Київщині викрито злочинне угруповання, яке скидало на відкриті ділянки медвідходи з COVID-відділень. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На Київщині викрито злочинне угруповання, яке вчинило забруднення територій медичними відходами з інфекційних лікарень, які отримувало на утилізацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора директору товариства повідомлено про підозру у порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, а також заволодінні майном у великих розмірах (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 325, ч. 4 ст. 191 КК України). А його спільник підозрюється у порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, вчиненому у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 325 КК України).

За даними слідства, учасники організованого злочинного угруповання, використовуючи підконтрольне товариство, упродовж 2020-2021 років одержали для утилізації від представників закладів охорони здоров’я понад 6 тис тонн небезпечних медичних відходів. Серед них були відходи з інфекційних лікарень та COVID-відділень: пробірки з кров’ю, біологічними рідинами, медичні рукавички, шприци, голки, бинти, люмінесцентні лампи тощо. Замість спалювання вони скидали їх на земельні ділянки у Київській, Миколаївській та Львівській областях.

Пробірки з кров’ю, біологічними рідинами та шприци: на Київщині викрито злочинне угруповання, яке скидало на відкриті ділянки медвідходи з COVID-відділень 01

Крім того, після анулювання у квітні 2021 року ліцензії товариству на операції у сфері поводження з небезпечними відходами, його службові особи продовжили укладати договори на утилізацію медичних відходів. В результаті цього вони заволоділи коштами у сумі понад півмільйона гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру ще трьом співробітникам товариства, а також обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Національної поліції у Київській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами Нацполіції України.

Пробірки з кров’ю, біологічними рідинами та шприци: на Київщині викрито злочинне угруповання, яке скидало на відкриті ділянки медвідходи з COVID-відділень 02

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пробірки з кров’ю, біологічними рідинами та шприци: на Київщині викрито злочинне угруповання, яке скидало на відкриті ділянки медвідходи з COVID-відділень 03
Фото: сайт Офісу Генпрокура
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Ці ковідні відходи треба розглядати як біологочну зброю масового знищення. Причетних до злочину покарати за відповідною статтєю. Тільки так можно запобігти спробам нажитися будь на чому, -на епідеміях , на смертях.
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30.11.2021 12:48 Відповісти
"Причетних до злочину покарати за відповідною статтею. "

Точно.

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30.11.2021 13:05 Відповісти
Газ-то-ого. На дровах тоже не разгонишься.
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30.11.2021 12:49 Відповісти
я еще сразу говорил про вопрос утилизации масок - он так и не решен !!! и "утилизация" масок удалась - разбросаны маски по улицам Всех городов как и эти "отходы"!!! так что я не удивлен...
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30.11.2021 13:19 Відповісти
Сколько обколотых. Время пошло....
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30.11.2021 13:51 Відповісти
аморальные уроды
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30.11.2021 14:01 Відповісти
Это не люди, это твари, которым нет и не может быть прощения.
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11.03.2022 22:25 Відповісти
 
 