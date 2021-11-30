Пробірки з кров’ю, біологічними рідинами та шприци: на Київщині викрито злочинне угруповання, яке скидало на відкриті ділянки медвідходи з COVID-відділень. ФОТО

На Київщині викрито злочинне угруповання, яке вчинило забруднення територій медичними відходами з інфекційних лікарень, які отримувало на утилізацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора директору товариства повідомлено про підозру у порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, а також заволодінні майном у великих розмірах (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 325, ч. 4 ст. 191 КК України). А його спільник підозрюється у порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, вчиненому у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 325 КК України).

За даними слідства, учасники організованого злочинного угруповання, використовуючи підконтрольне товариство, упродовж 2020-2021 років одержали для утилізації від представників закладів охорони здоров’я понад 6 тис тонн небезпечних медичних відходів. Серед них були відходи з інфекційних лікарень та COVID-відділень: пробірки з кров’ю, біологічними рідинами, медичні рукавички, шприци, голки, бинти, люмінесцентні лампи тощо. Замість спалювання вони скидали їх на земельні ділянки у Київській, Миколаївській та Львівській областях.

Крім того, після анулювання у квітні 2021 року ліцензії товариству на операції у сфері поводження з небезпечними відходами, його службові особи продовжили укладати договори на утилізацію медичних відходів. В результаті цього вони заволоділи коштами у сумі понад півмільйона гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру ще трьом співробітникам товариства, а також обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Національної поліції у Київській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Фото: сайт Офісу Генпрокура