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Антикорупційний суд (1102) Максим Микитась (150)

Суд не зміг провести підготовче засідання у справі Микитася, бо той не прийшов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

30 листопада у Вищому антикорупційному суді мало відбутися підготовче засідання у справі екснардепа та колишнього керівника "Укрбуду" Максима Микитася. Проте засідання не відбулося, бо обвинувачений Микитась не прийшов до суду.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Адвокат Максима Микитася зазначив, що не знає, чому його підзахисний не прийшов на засідання.

"Я намагався зв’язатися з ним дві години тому і не міг з ним зв’язатися. За півтора місяці він двічі потрапляв на станціонарне лікування" - зазначив у суді адвокат обвинуваченого екснардепа Артур Габрієлян.

Читайте: Справу про махінації з житлом для Нацгвардії направлено до Антикорупційного суду, - САП

Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт.

У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

Також читайте: Микитась заявив, що повернув контроль над "Укрбудом", але через кілька годин знову втратив: схоже, у нього все не так погано, - ЦПК

Суд не зміг провести підготовче засідання у справі Микитася, бо той не прийшов 01
Суд не зміг провести підготовче засідання у справі Микитася, бо той не прийшов 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Переворот готовит, скотыняка!
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30.11.2021 12:50 Відповісти
Привести його примусово !
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30.11.2021 12:54 Відповісти
А если не придет? Ну не хочет он никуда ходить, так чего зря беспокоить человека.
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30.11.2021 12:56 Відповісти
Значит, привести на заседание в наморднике!
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30.11.2021 13:20 Відповісти
здается мне, Билли, он сбежал..
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30.11.2021 13:23 Відповісти
Зачем бежать. его и здесь неплохо кормят.
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30.11.2021 13:37 Відповісти
Потім на лікарняному адвокат потім суддя
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30.11.2021 13:34 Відповісти
Про отпуска забыли )
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30.11.2021 16:16 Відповісти
Не пришел... Вот-же незадача! И что ж теперь украинской Фемиде делать?
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30.11.2021 14:50 Відповісти
 
 