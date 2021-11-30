Труханов призначив тітушку Щербича в.о. заступника начальника Управління споживчого ринку Одеси. Усілякий непотріб замість посадок отримує посади, - Стерненко
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Мер Одеси Геннадій Труханов призначив тітушку та проросійського колаборанта Сергія Щербича на посаду в. о. заступника начальника Управління споживчого ринку та захисту прав споживачів міськради Одеси.
Про це одеський активіст Сергій Стерненко пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаю Сергія Щербича, тітушку та проросійського колаборанта з Одещини із призначенням на нову посаду! Замовник трьох нападів на мене громадянин РФ та мер Одеси Геннадій Труханов призначив Щербича на посаду в. о. заступника начальника Управління споживчого ринку та захисту прав споживачів міськради Одеси", - зазначає Стерненко.
Він також висловив здогадки, що у такий спосіб Труханов віддячив Щербичу за його брехню стосовно активіста, "завдяки котрій ручний суд відправляв взимку його за ґрати".
Стерненко нагадав, що раніше голова облради від "Слуги народу" вручав Щербичу грамоту, а його дружину голова ОДА Гриневецький також грамотою нагородив.
За словами активіста, сам Щербич під час Революції Гідності їздив у Київ вбивати майданівців, але по дорозі був затриманий звенигородцями.
"Пізніше він допомагав блокувати виїзд ЗСУ в зону АТО та був прибічником захоплення Одеси російськими окупантами. Як бачимо, усілякий непотріб в Україні замість посадок отримує посади", - нагадує Стерненко.
"Добре, що Зеленський не причетний до кришування Труханова та не призначив головою ОДА його дружка-комуніста Гриневецького, який виступає за розділення України", - резюмував він.
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https://youtube.com/watch?v=1QLEsG2BmPo
Він мав окрім пуйловської паРаші відкрити другий фронт війни із обраними сотнями тисяч ватяних громадян-малоросів мерами міст-мільйонників?
Революция имеет успех, когда кардинально меняется верхушка, а не тусуются жопы в креслах.
Законних методів від нас вимагали ті, хто допомагав зупинити набагато сильнішого окупанта, який заявляв претензії на всі області півдня та сходу України, а не тих огризків, які зумів захопити.
Адвокати єфремова старанно затягували розгляд справи в судах. За це їм добре платили.
А Зєля особисто надав адвокату Єфремова звання заслуженого юриста.
Оцінив цінного кадра.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1842401-zelenskiy-dav-zvannya-zasluzheniy-yurist-advokatu-yefremova-ta-lavrinovicha
Красави.
ви дарма ділите українські міста на феодальні фортеці.
за такого, одного дня можна прокинутись й побачити в Одесі, підтримуваних місцевими колаборантами, кацапських окупантів.
як на мене, події, які відбуваються в українських містах, є справою всієї України.
уровень сепарни на должностях у Зели выше чем у Порошенко...
- но оба сепарню лелеяли и обхаживали..
- напиши еще что бы не раскачивать Одессу, как ты писал раньше..
Так вот - одесситам пофиг на труханова, порошенко, яныка или кого то там еще - одесситам главное бабло, бизнес и тусовки..
Их раскачать можно, если только им в карман залезть..
Порошенко рассчитывал на поддержку сепара Труханова на выборах - а он кинул Лоха, скотина не благодарная..
Приходиться йти на тимчасові договорняки заради більш глобальних планів.
Електорату "какая разніца" цього не зрозуміти.
І да, розхитування Одеси - реальна загроза. Доведено Ахметовим на Донбасі.
зі: я негатинвно відношусь до УСІХ бєніних бдядєй, навідмінну від тебе, оскільки ти робиш це вибірково
А этот тип тоже может как Кива например, натянуть вышиванку, получить корочку атошника и нарид забудет про его прошлое.
Такой нарид. Такая и власть- сейчас в кого ни ткни там- большая часть бывшие рыгионалы яныка, только перекрашенные и якобы "прозревшие" после 2014 г. Нарид такая версия устраивает т.к. нарид сам до 2014 был за дружбу с кремлем по большей части. А свои ошибки он никогда не признает. Виноват всегда кто-то другой, тот кто каждый раз их "обманул"