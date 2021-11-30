Труханов призначив тітушку Щербича в.о. заступника начальника Управління споживчого ринку Одеси. Усілякий непотріб замість посадок отримує посади, - Стерненко

Мер Одеси Геннадій Труханов призначив тітушку та проросійського колаборанта Сергія Щербича на посаду в. о. заступника начальника Управління споживчого ринку та захисту прав споживачів міськради Одеси.

Про це одеський активіст Сергій Стерненко пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю Сергія Щербича, тітушку та проросійського колаборанта з Одещини із призначенням на нову посаду! Замовник трьох нападів на мене громадянин РФ та мер Одеси Геннадій Труханов призначив Щербича на посаду в. о. заступника начальника Управління споживчого ринку та захисту прав споживачів міськради Одеси", - зазначає Стерненко.

Він також висловив здогадки, що у такий спосіб Труханов віддячив Щербичу за його брехню стосовно активіста, "завдяки котрій ручний суд відправляв взимку його за ґрати".

Стерненко нагадав, що раніше голова облради від "Слуги народу" вручав Щербичу грамоту, а його дружину голова ОДА Гриневецький також грамотою нагородив.

За словами активіста, сам Щербич під час Революції Гідності їздив у Київ вбивати майданівців, але по дорозі був затриманий звенигородцями.

"Пізніше він допомагав блокувати виїзд ЗСУ в зону АТО та був прибічником захоплення Одеси російськими окупантами. Як бачимо, усілякий непотріб в Україні замість посадок отримує посади", - нагадує Стерненко.

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"Добре, що Зеленський не причетний до кришування Труханова та не призначив головою ОДА його дружка-комуніста Гриневецького, який виступає за розділення України", - резюмував він.