УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3865 відвідувачів онлайн
Новини Фото Політика України
4 398 57
призначення (1019) Одеса (4014) Труханов (282) Стерненко (374)

Труханов призначив тітушку Щербича в.о. заступника начальника Управління споживчого ринку Одеси. Усілякий непотріб замість посадок отримує посади, - Стерненко

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Труханов призначив тітушку Щербича в.о. заступника начальника Управління споживчого ринку Одеси. Усілякий непотріб замість посадок отримує посади, - Стерненко

Мер Одеси Геннадій Труханов призначив тітушку та проросійського колаборанта Сергія Щербича на посаду в. о. заступника начальника Управління споживчого ринку та захисту прав споживачів міськради Одеси.

Про це одеський активіст Сергій Стерненко пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю Сергія Щербича, тітушку та проросійського колаборанта з Одещини із призначенням на нову посаду! Замовник трьох нападів на мене громадянин РФ та мер Одеси Геннадій Труханов призначив Щербича на посаду в. о. заступника начальника Управління споживчого ринку та захисту прав споживачів міськради Одеси", - зазначає Стерненко.

Він також висловив здогадки, що у такий спосіб Труханов віддячив Щербичу за його брехню стосовно активіста, "завдяки котрій ручний суд відправляв взимку його за ґрати".

Стерненко нагадав, що раніше голова облради від "Слуги народу" вручав Щербичу грамоту, а його дружину голова ОДА Гриневецький також грамотою нагородив.

За словами активіста, сам Щербич під час Революції Гідності їздив у Київ вбивати майданівців, але по дорозі був затриманий звенигородцями.

"Пізніше він допомагав блокувати виїзд ЗСУ в зону АТО та був прибічником захоплення Одеси російськими окупантами. Як бачимо, усілякий непотріб в Україні замість посадок отримує посади", - нагадує Стерненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стерненко оскаржив вирок суду у справі про викрадення Щербича

Труханов призначив тітушку Щербича в.о. заступника начальника Управління споживчого ринку Одеси. Усілякий непотріб замість посадок отримує посади, - Стерненко 01
Труханов призначив тітушку Щербича в.о. заступника начальника Управління споживчого ринку Одеси. Усілякий непотріб замість посадок отримує посади, - Стерненко 02
Труханов призначив тітушку Щербича в.о. заступника начальника Управління споживчого ринку Одеси. Усілякий непотріб замість посадок отримує посади, - Стерненко 03

"Добре, що Зеленський не причетний до кришування Труханова та не призначив головою ОДА його дружка-комуніста Гриневецького, який виступає за розділення України", - резюмував він.

Труханов призначив тітушку Щербича в.о. заступника начальника Управління споживчого ринку Одеси. Усілякий непотріб замість посадок отримує посади, - Стерненко 04

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
А я знаю одного который рынов в бане обслуживал
показати весь коментар
30.11.2021 14:04
+6
Трухлявий кращий друг Порошенка.
показати весь коментар
30.11.2021 13:13
+6
Меня удивляют люди, которые, выбирая в президенты посредственного клоуна, не любящего платить налоги своему государству, думают, что на должности и в свои помощники он будет назначать Бальцеровичей и Гавелов! Неужели было непонятно, что назначать людей он будет по себе, таких же мелких мошенников и посредственных бестолковых людишек, как и он сам.
показати весь коментар
30.11.2021 14:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ваш головний, презік, так давно робить, призначаючи ригів на найвищі посади в країні.
показати весь коментар
30.11.2021 13:07 Відповісти
Я даже знаю одного презика, который у рыгов министром работал.
показати весь коментар
30.11.2021 13:54 Відповісти
А я знаю одного который рынов в бане обслуживал
показати весь коментар
30.11.2021 14:04 Відповісти
И такой есть.....
показати весь коментар
30.11.2021 14:37 Відповісти
що зебубан в бані ригам омлети строчив?
показати весь коментар
30.11.2021 15:25 Відповісти
Не, он тогда только концерты в Горловке давал
показати весь коментар
30.11.2021 14:06 Відповісти
Труханов ще не у в'язниці? Це завдяки шмарклі!
показати весь коментар
30.11.2021 13:10 Відповісти
https://youtube.com/watch?v=1QLEsG2BmPo
показати весь коментар
30.11.2021 13:12 Відповісти
скажу так КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ С ОПГ ИМЕНИ ЛЯМПОЧКИ С ТРУХЛЯВЫМ из умных как впрочем и с Зелей никто даже пардон в туалет не пойдет тому и назначают всякий отброс мусор и рванные презервативы.... Генуля сам давно перештопанное изделие № 666 тому и назначил И,О. чтобы если что легко все вернуть обратно ой малость мы тут напутали такие приколы вполне в духе сегодняшнего ОПГ одесского ворсовета и дурдома...
показати весь коментар
30.11.2021 15:40 Відповісти
Трухлявий кращий друг Порошенка.
показати весь коментар
30.11.2021 13:13 Відповісти
В розумінні дебілів, саме так.
показати весь коментар
30.11.2021 13:31 Відповісти
Петро це сам не заперечує

https://youtube.com/watch?v=1QLEsG2BmPo
показати весь коментар
30.11.2021 13:46 Відповісти
И ? Поэтому при гундосой шлюхе в аппарате государства рыгомрази типа татаровой и прочих? Т.е у тебя заточка до сих пор на пороха в методичке ?
показати весь коментар
30.11.2021 13:49 Відповісти
Заточки в аппарате государства рыгомразей типа ложкина или райнина тебя, я так понимаю, не волновали? Клоун продолжает дело Порошенко по отбеливанию рыгомрази. Тот же Татаров неплохо себя чувствовал и после 2014 года.
показати весь коментар
30.11.2021 13:54 Відповісти
Що в біографії Райніна було не так до 2019 року?
показати весь коментар
30.11.2021 14:10 Відповісти
У Чикатило до поимки в биографии все было более- менее хорошо. Кто такой Райнин в Харькове было хорошо известно до его назначения.
показати весь коментар
30.11.2021 14:25 Відповісти
Про Кернеса, Мураєва, Добкіна, Рабіновича, судячи з вибору харків'ян, їм не було все відоме.
показати весь коментар
30.11.2021 14:33 Відповісти
То, что Харьков или Одесса - ватные города это ни для кого не секрет, непонятно зачем Порошенко пошел путем Ющенко , пытаясь со всеми бывшими рыгами договорится и этим самым дал старт ватному реваншу в Украине?
показати весь коментар
30.11.2021 14:38 Відповісти
Всі такі ділові та сміливі. Язиком та з "клавами" в руках....
Він мав окрім пуйловської паРаші відкрити другий фронт війни із обраними сотнями тисяч ватяних громадян-малоросів мерами міст-мільйонників?
показати весь коментар
30.11.2021 14:50 Відповісти
Так, а чего тогда все удивляются рыговскому реваншу? Политика - со всеми договорится приводит в конечном итоге к президенству таких особей, как Янукович или Зеленский. Эта теорема доказана Ющенко и Порошенко.
Революция имеет успех, когда кардинально меняется верхушка, а не тусуются жопы в креслах.
показати весь коментар
30.11.2021 14:59 Відповісти
Домовлялись не з усіма. З найтоксичнішими боролись законними методами. Наприклад, з Бєнєю. Той же Єфремов був на нарах до приходу у владу Зєлі. Інші махрові риги в бігах.

Законних методів від нас вимагали ті, хто допомагав зупинити набагато сильнішого окупанта, який заявляв претензії на всі області півдня та сходу України, а не тих огризків, які зумів захопити.
показати весь коментар
30.11.2021 15:05 Відповісти
Ефремов в СИЗО был. Ему так и побоялись что то инкриминировать. Многие вернулись, даже такие, как Аксенов, который организовывал рехверендум в домбабве,и уже в 16 м году стал мэром Доброполье. Штепе, вообще, компенсацию выплатили, Медведчук отлично себя чувствовал, даже, по информации от Сени мутил мутки с Петей и трубой. Татаров возглавлял правовой департамент Укрбуда, одновременно занимаясь адвокатской деятельностью. Напомню, УКРБУД гос контора.
показати весь коментар
30.11.2021 15:14 Відповісти
Так. Був с СІЗО. А не на волі, як при Зєлі.
Адвокати єфремова старанно затягували розгляд справи в судах. За це їм добре платили.
А Зєля особисто надав адвокату Єфремова звання заслуженого юриста.
Оцінив цінного кадра.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1842401-zelenskiy-dav-zvannya-zasluzheniy-yurist-advokatu-yefremova-ta-lavrinovicha
показати весь коментар
30.11.2021 15:21 Відповісти
І за Зєлю дали більше 80% голосів.
Красави.
показати весь коментар
30.11.2021 14:35 Відповісти
Так это Порошенко во всем виноват ? И зе плохой тоже. Все, как а ******************* пишут . И крайний вопрос а кто сейчас президент? Порошенко ?или платят только за обязательное упоминание Порошенко ?
показати весь коментар
30.11.2021 16:05 Відповісти
Це справа одеситів. Кого обрали, той і призначає і нехай потім не скиглять.
показати весь коментар
30.11.2021 13:15 Відповісти
серйозно?
ви дарма ділите українські міста на феодальні фортеці.
за такого, одного дня можна прокинутись й побачити в Одесі, підтримуваних місцевими колаборантами, кацапських окупантів.
як на мене, події, які відбуваються в українських містах, є справою всієї України.
показати весь коментар
30.11.2021 13:31 Відповісти
с.уки !
показати весь коментар
30.11.2021 13:21 Відповісти
а що, може хтось сліпий, чи дурний, та й не бачить що в Україні все більше і більше на керівних посадах з,являється всяка сволота. введіть в неті ГОЛОБОРОДЬКО РУГАЄТЬСЯ МАТОМ. де президент сам себе назвав під..а..р...асом. тому все в країні саме так а не інакше
показати весь коментар
30.11.2021 13:30 Відповісти
Та то херня аби не Порошенко.
показати весь коментар
30.11.2021 13:39 Відповісти
И Порошенко тоже.
показати весь коментар
30.11.2021 14:08 Відповісти
а хто ж винен? порох...
показати весь коментар
30.11.2021 14:12 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2021 14:23 Відповісти
Хорошо что стерненко не топил за соплю, был против него изначально. Сирожа он принципиальный. Как лещенко
показати весь коментар
30.11.2021 13:59 Відповісти
дык, Труха и с Порошенко жили в любви и согласии, и назначал Труха в Одессе на должности всякую сепарню точно так же..
показати весь коментар
30.11.2021 14:10 Відповісти
Тільки дебіли не бачать рівень сепарні тоді і зараз.
показати весь коментар
30.11.2021 14:25 Відповісти
так и я об этом
уровень сепарни на должностях у Зели выше чем у Порошенко...
- но оба сепарню лелеяли и обхаживали..
показати весь коментар
30.11.2021 14:32 Відповісти
Знов ж таки, у розумінні дебілів.
показати весь коментар
30.11.2021 14:43 Відповісти
так почему Порошенко не закрыл явного сепара с росийским паспортом Труханова?
- напиши еще что бы не раскачивать Одессу, как ты писал раньше..
Так вот - одесситам пофиг на труханова, порошенко, яныка или кого то там еще - одесситам главное бабло, бизнес и тусовки..
Их раскачать можно, если только им в карман залезть..
Порошенко рассчитывал на поддержку сепара Труханова на выборах - а он кинул Лоха, скотина не благодарная..
показати весь коментар
30.11.2021 14:49 Відповісти
Політика - брудна справа. Воювати проти всіх - одразу вилетиш, особливо якщо в тебе немає монобільшості.
Приходиться йти на тимчасові договорняки заради більш глобальних планів.
Електорату "какая разніца" цього не зрозуміти.
І да, розхитування Одеси - реальна загроза. Доведено Ахметовим на Донбасі.
показати весь коментар
30.11.2021 15:33 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2021 14:11 Відповісти
Приклад, коли він топив за соплю?
показати весь коментар
30.11.2021 14:24 Відповісти
Порівнювати Стерненка з Лещенком неприпустимо як мене Патріота Україна та тебе пропідаросіське біосміття!
показати весь коментар
30.11.2021 15:28 Відповісти
припустимо друже, припустимо. оскільки стерненко така ж бєніна ***** як і бородата бабця.

зі: я негатинвно відношусь до УСІХ бєніних бдядєй, навідмінну від тебе, оскільки ти робиш це вибірково
показати весь коментар
30.11.2021 15:41 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2021 16:04 Відповісти
Якби був бенін, то не потрапив би за грати при бубану!
показати весь коментар
30.11.2021 16:12 Відповісти
Меня удивляют люди, которые, выбирая в президенты посредственного клоуна, не любящего платить налоги своему государству, думают, что на должности и в свои помощники он будет назначать Бальцеровичей и Гавелов! Неужели было непонятно, что назначать людей он будет по себе, таких же мелких мошенников и посредственных бестолковых людишек, как и он сам.
показати весь коментар
30.11.2021 14:11 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2021 14:36 Відповісти
А сттерненко не сидит? Он же бандюган.
показати весь коментар
30.11.2021 15:24 Відповісти
Скабеєва, стулки пельку.
показати весь коментар
30.11.2021 15:35 Відповісти
Ниче что до 2014 года Стерненко сам дидов косплеил с колорадкой на пилотке?

А этот тип тоже может как Кива например, натянуть вышиванку, получить корочку атошника и нарид забудет про его прошлое.
Такой нарид. Такая и власть- сейчас в кого ни ткни там- большая часть бывшие рыгионалы яныка, только перекрашенные и якобы "прозревшие" после 2014 г. Нарид такая версия устраивает т.к. нарид сам до 2014 был за дружбу с кремлем по большей части. А свои ошибки он никогда не признает. Виноват всегда кто-то другой, тот кто каждый раз их "обманул"
показати весь коментар
30.11.2021 17:34 Відповісти
На його місці повинен бути він!!!
показати весь коментар
30.11.2021 18:40 Відповісти
почему труханов не расстрелян с конфискацией
показати весь коментар
30.11.2021 21:06 Відповісти
ПОЗОР ЗЕЛЕНСКОМУ !!!
показати весь коментар
02.12.2021 13:48 Відповісти
 
 