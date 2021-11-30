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ковзанка (5) Київ (13826) Офіс Президента (1745)

Під Офісом Президента почали встановлювати ковзанку. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

В Києві під будівлею Офісу Президента почали монтувати ковзанку.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Сьогодні, 30 листопадла, під Офісом Президента на вул. Банковій в Києві почали встановлювати ковзанку. Двір біля ОП обгородили металевим парканом. Також там лежать матеріали, з яких робітники монтують ковзанку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "ОП почав будувати псевдоветеранські силові структури", - екскомандир "Азову" Жорін

Під Офісом Президента почали встановлювати ковзанку 01
Під Офісом Президента почали встановлювати ковзанку 02
Під Офісом Президента почали встановлювати ковзанку 03
Під Офісом Президента почали встановлювати ковзанку 04
Під Офісом Президента почали встановлювати ковзанку 05
Під Офісом Президента почали встановлювати ковзанку 06
Під Офісом Президента почали встановлювати ковзанку 07
Під Офісом Президента почали встановлювати ковзанку 08

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Топ коментарі
+43
лучше эшафот...
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30.11.2021 13:36
+42
На думку спало
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30.11.2021 13:48
+37
жаба очкує
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30.11.2021 13:36
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опа путч на ковзанах
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30.11.2021 13:36 Відповісти
по сезону еще песочница должна стоять, но

на катку, так на катку !

але путч по распісанію !
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30.11.2021 13:56 Відповісти
Бздливый верховной 🐲🤢🤡👿преграды , от протестующих нагораживает ,ЕЛКА бандюковича не защитила
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30.11.2021 14:32 Відповісти
лучше эшафот...
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30.11.2021 13:36 Відповісти
А что Вы возмущаетесь , ведь это ВЫ ( 73 % ) ЕГО радостно выбрали !!! Прежде всего , причины всех бед нужно искать В СЕБЕ .......... ......... ................
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30.11.2021 14:50 Відповісти
жаба очкує
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30.11.2021 13:36 Відповісти
Еще как. Вдруг придет бабайка, и отберет кокс.
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30.11.2021 13:56 Відповісти
Кращеб ешафот для бубана і його презекоМанди встановили, бубану, брауні, верещсучці таєлдаку готовий сам за нитку гілйотини дьорнути!!!
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30.11.2021 13:37 Відповісти
а Йолку?
як не як на завтра назначений переворот...?!

чи то вже "всьо, атмєняється"?!
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30.11.2021 13:37 Відповісти
не с нашим,кгм,счастьем..
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30.11.2021 13:39 Відповісти
... и сломает позвоночник в трёх местах
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30.11.2021 13:40 Відповісти
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30.11.2021 13:38 Відповісти
правильно, делает так как учил дядя вова - прячется за спинами детей... Вот же выродок
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30.11.2021 13:39 Відповісти
На ковзанку зверху ще треба встановити "йолку" і розставити навколо пластикових когутів
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30.11.2021 13:39 Відповісти
вангую, лед будет желтым
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30.11.2021 13:39 Відповісти
«Зеленский, ты - трусливое чмо!», - Лерос
30 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 1


С/ки из ДБР специально вызывают меня на допрос на 1 декабря, чтоб я не присутствовал на послании Зеленского!
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30.11.2021 13:40 Відповісти
Лерос:

"Держите меня четверо за средние пальцы рук и ног !"

Господи, какие убогие ЗЕ-льоные чмошники!
кстати, Лерос и.о. фахера-преЗЕку не назначил вместо себя ?
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30.11.2021 14:00 Відповісти
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30.11.2021 14:13 Відповісти
Лайфхак от митингов и протестов
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30.11.2021 13:41 Відповісти
В Києві під будівлею Офісу Президента почали монтувати ковзанку. Джерело: https://censor.net/ua/p3302467


"Йолочка" по - зеленськи
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30.11.2021 13:42 Відповісти
Скользкую дорожку он выбрал ...
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30.11.2021 13:44 Відповісти
не-не-не...скользко отдельно,дорожки отдельно
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30.11.2021 14:14 Відповісти
Путч не прайдеть!
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30.11.2021 13:47 Відповісти
Зато проедет!
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30.11.2021 13:54 Відповісти
Просковзить...

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30.11.2021 14:44 Відповісти
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30.11.2021 13:47 Відповісти
На думку спало
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30.11.2021 13:48 Відповісти
а піаніну встановлять?
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30.11.2021 13:51 Відповісти
Там же холодно,ще відморозить.Правда у Зеленки дублер є,Дерьмак.
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30.11.2021 17:04 Відповісти
Шоб ти Бубочка голову собі розбив на тій ковзанці!
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30.11.2021 13:52 Відповісти
Что за дебилизм. Зачем под гос.учреждением устанавливать то площадку детскую, то ковзанку. Или посетители должны сначала пройти препятствие, чтобы попасть в ОФИС. И зачем металлический забор? Чтобы не растянули на осколочки? Трубы им некуда девать, долбоебы. А то без ковзанки у Офиса мир перевернется.
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30.11.2021 13:53 Відповісти
Хто що вміє - той те і робить.
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30.11.2021 14:07 Відповісти
Не переживай! Майдан знайде цій ковзанці застосування! Туди будуть збирать "ЗЕ-шоблу - щоб не розбігалися І влаштують там "звіринець"!
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30.11.2021 16:51 Відповісти
яке ж воно сцикливе...
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30.11.2021 13:56 Відповісти
На Йолке хоть повесить можно , а тут как? Катком что ли давить?
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30.11.2021 14:00 Відповісти
А вы фильм "замороженный" не смотрели? Рекомендую.
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30.11.2021 14:32 Відповісти
В ,,прорубі'' топить...
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30.11.2021 16:17 Відповісти
точіть, хлопці та дівчата, ковзани - вони нам ************ !
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30.11.2021 14:01 Відповісти
ето ЁЛКА.
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30.11.2021 14:03 Відповісти
Правильно - ЙОЛКА
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30.11.2021 16:29 Відповісти
Один "лигітимний" за місяць до Нового Року почав ставити ялинку, другий, ще менш легітимний, споруджує ковзанку. Я не здуваюсь, якщо завтра ця потвора ще й дітей навезе під ОПу, а сам, з сьогоднішнього вечора, зачиниться у бункері Щербицького. Воно ж таке сцикливе, що завонює усе навколо себе вже два с половиною роки. Зелю у відставку!
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30.11.2021 14:05 Відповісти
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30.11.2021 14:09 Відповісти
Пианино на льду - это неудобно. Опудало не попадет по нужным клавишам, и будет страшно фальшивить. Кокофония получится еще та.
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30.11.2021 14:09 Відповісти
***** лячно
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30.11.2021 14:10 Відповісти
Елка. Нет елка не в тренде. Каток наше все
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30.11.2021 14:10 Відповісти
Лучше поставьте инсталляцию - зелёная жаба, вертолёт и бутерброд
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30.11.2021 14:12 Відповісти
Это не поможет...
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30.11.2021 14:13 Відповісти
свічка

Що з'явиться першим- йолка ілі путч?
******** ці питання....
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30.11.2021 14:15 Відповісти
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30.11.2021 14:17 Відповісти
цікаво, шоколад почнуть випускати?
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30.11.2021 14:26 Відповісти
уже, в штанишки ***********, с подливой
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30.11.2021 14:32 Відповісти
Нелох сцикливий)))
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30.11.2021 14:26 Відповісти
Гуляю по своему обыкновеннию утром, от Шелковичной до Андреевского. Ментов нагнали просто море. Спрашиваю у одного в оцеплении:
- а шо, путч уже начался?
- нет, - отвечает.
Я ему второй вопрос, - а не подскажите, в котором часу завтра путч начнётся, как ни как, а ваш ********** его таки анонсировал. А он стоит, пятнами покрылся, ртом воздух хватает и глаза выпучил. Ну, а я дальше и пошёл.
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30.11.2021 14:31 Відповісти
А почему не йолку?
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30.11.2021 14:40 Відповісти
Вава каже, шо йолка - то нєкошерно! А от ковзанка - в самий раз! Бабо беня дозволило .
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30.11.2021 14:54 Відповісти
Каменяр


@kameniar_ua

·
2 ч



Якийсь корнієнко (кажуть працює заступником голови верховної ради) каже що в регіонах (чому в регіонах?) дають по 1000 гривень в день за переворот проти Зеленського. Бреше, я думаю. Хто в епоху багатства буде брати нещасні 1000 гривень за переворот проти улюбленого всіма лідера?



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30.11.2021 14:41 Відповісти
Прошло 2,5 года и Зеленский, кроме мелких подачек, ни одной толковой реформы не провел действительно в интересах народа. А как только потребовалось защитить себя от народного гнева, он начал действовать моментально.
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30.11.2021 14:41 Відповісти
все на путч ))) будет горячий пунш... )))

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30.11.2021 14:45 Відповісти
Это чтобы не по асфальту зелёную шоблу е@алом возили а по катку. Всё ж легше))
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30.11.2021 14:47 Відповісти
Музыкальный палец не будет тереться концом.
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30.11.2021 18:12 Відповісти
Лижні на асфальті не вистачає,работайте лучче!
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30.11.2021 14:48 Відповісти
Anton Shvets

3 ч. ·



Ти нормальний взагалі? Шо ти несеш? Шо ти в біса несеш?

Ти перший заступник спікера Верховної Ради, колишній голова партії влади, у якої монобільшість у тій самій Верховній Раді. У вас 100% свій Кабмін, 100% свій генпрокурор, 100% свій міністр МВС, 100% свій голова СБУ, вам підпорядковані ВСІ правоохоронні органи та спецслужби країни. Вся країна ваша окрім НАБУ, яке держпереворотами не займається за підслідністю.

В смислі ти чув про "якісь підвози". Які? В смислі "пропонують 1000 гривен за переворот"? Хто? Кому? В смислі "є різна інформація"? Так заарештуйте цих людей, та дізнайтеся хто даже гроші та кому і за що. Це ж, як ви кажете, ПЕРЕВОРОТ! В смиіслі ти кажеш, що це "менше схоже на переворот". Менше це як? Що взагалі схоже на переворот? Вимога звільнити Єрмака? Єрмак це вже ЦОВВ? Збиратися на вулиці це переворот? Ви там вже у думках у Білорусі живете?

Сук, це не влада, це цирк якийсь, перед всім світом соромно. Реаліті-шоу "Зроби свій переворот" у прямому етері. Ми знаємо, що хтось комусь щось колись, але вам не покажемо, ну є різна іформація. КРРРРВА!

Шо ти несеш?

Ви послухайте:
"ми зі свого боку так тролимо опозиціонерів, які у нас отак збираються і не завжди можуть артикулювати, з якого приводу".

В смислі не завжди може артикулювати з якого приводу? Ми кажемо, що в Офісі Президента не повинні сидіти російські агенти Єрмак, Татаров, Демченко та Шурма. Як тобі ще точніше артикулювати? Ми кажемо що країною всупереч Конституції не можуть керувати люди яких ніхто не обирав. Шо тобі не ясно? Шо тобі крва не ясно?

ВІдкрити карну справу по 109 статті це тролінг тепер? Рілі? Ти курва ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК СПІКЕРА ВЕРХОВНОЙ РАДИ? Ти розповідаєш, що звинувачення у держперевороті та кримінальне переслідування це тролінг? Рілі? А ю фукін інсейн?

Це якийсь трешак просто.

Корочі. Акція "Зупини переворот» почнеться завтра на Майдані о 19:00, де може зібратися більше людей і краще чути звук.

Вдягайтеся тепло. Над Україною холодний вітер. Можливі опади та екскурсії на Банкову. Врахуйте що скоріше за все ляже звʼязок. Майже сертифіікати та тести, не забувайте про маски.

І не плануйте нічого на ніч.

Акція виключно мирна та без зброї.

1 грудня. Київ, Майдан, 19:00.
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30.11.2021 15:05 Відповісти
https://eadaily.com/ru/news/2021/11/07/vo-lvove-nachali-varit-pivo-zelyonoe-chmo-kotoroe-my-zasluzhili
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30.11.2021 15:08 Відповісти
йолка
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30.11.2021 15:09 Відповісти
Теперь, выпадая из окна, сотрудник офиса разобьёт имбало об лёд.
Или это, чтобы переворотчики поскользнулись ?
Кто будет там кататься у ног диктатора ?
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30.11.2021 15:22 Відповісти
ССЫТСЯ ПРОСТО *******
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30.11.2021 15:34 Відповісти
я думал Зеля действительно каток переворот давить ставит а тут херню какую-то делают

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30.11.2021 15:35 Відповісти
Сцыкунишка
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30.11.2021 15:42 Відповісти
Там не ковзанку треба, а шибеницю для рашинських шпигунів.
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30.11.2021 16:09 Відповісти
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30.11.2021 16:31 Відповісти
а злые языки утверждают что в ВСУ не хватает топлива и ГСМ... Клевещут наверное...
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30.11.2021 16:33 Відповісти
офис оп это что парк развлечений что ли?)
то детскую плошадку сделают (кстати там хоть детей пускали?или для вида площадку сделали чтобы заборами огородить)
то теперь каток
Зе ты хоть на глазах у народа появляешься?
выходи почаще на улицу, надо дышать свежим воздухом
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30.11.2021 18:00 Відповісти
Его давит жаба, что люди валят на каток возле фабрики "Рошен".
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30.11.2021 18:14 Відповісти
какая пидступная зрадулечка.
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01.12.2021 04:57 Відповісти
 
 