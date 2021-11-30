Під Офісом Президента почали встановлювати ковзанку. ФОТОрепортаж

В Києві під будівлею Офісу Президента почали монтувати ковзанку.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Сьогодні, 30 листопадла, під Офісом Президента на вул. Банковій в Києві почали встановлювати ковзанку. Двір біля ОП обгородили металевим парканом. Також там лежать матеріали, з яких робітники монтують ковзанку.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ