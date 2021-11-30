10 050 80
Під Офісом Президента почали встановлювати ковзанку. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
В Києві під будівлею Офісу Президента почали монтувати ковзанку.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.
Сьогодні, 30 листопадла, під Офісом Президента на вул. Банковій в Києві почали встановлювати ковзанку. Двір біля ОП обгородили металевим парканом. Також там лежать матеріали, з яких робітники монтують ковзанку.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+43 Игорь Васечкин f37cf7d2
показати весь коментар30.11.2021 13:36
+42 Чайка Київ
показати весь коментар30.11.2021 13:48
+37 Вла
показати весь коментар30.11.2021 13:36
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
на катку, так на катку !
але путч по распісанію !
як не як на завтра назначений переворот...?!
чи то вже "всьо, атмєняється"?!
30 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 1
С/ки из ДБР специально вызывают меня на допрос на 1 декабря, чтоб я не присутствовал на послании Зеленского!
Читать далее
"Держите меня четверо за средние пальцы рук и ног !"
Господи, какие убогие ЗЕ-льоные чмошники!
кстати, Лерос и.о. фахера-преЗЕку не назначил вместо себя ?
"Йолочка" по - зеленськи
Що з'явиться першим- йолка ілі путч?
******** ці питання....
- а шо, путч уже начался?
- нет, - отвечает.
Я ему второй вопрос, - а не подскажите, в котором часу завтра путч начнётся, как ни как, а ваш ********** его таки анонсировал. А он стоит, пятнами покрылся, ртом воздух хватает и глаза выпучил. Ну, а я дальше и пошёл.
@kameniar_ua
·
2 ч
Якийсь корнієнко (кажуть працює заступником голови верховної ради) каже що в регіонах (чому в регіонах?) дають по 1000 гривень в день за переворот проти Зеленського. Бреше, я думаю. Хто в епоху багатства буде брати нещасні 1000 гривень за переворот проти улюбленого всіма лідера?
3 ч. ·
Ти нормальний взагалі? Шо ти несеш? Шо ти в біса несеш?
Ти перший заступник спікера Верховної Ради, колишній голова партії влади, у якої монобільшість у тій самій Верховній Раді. У вас 100% свій Кабмін, 100% свій генпрокурор, 100% свій міністр МВС, 100% свій голова СБУ, вам підпорядковані ВСІ правоохоронні органи та спецслужби країни. Вся країна ваша окрім НАБУ, яке держпереворотами не займається за підслідністю.
В смислі ти чув про "якісь підвози". Які? В смислі "пропонують 1000 гривен за переворот"? Хто? Кому? В смислі "є різна інформація"? Так заарештуйте цих людей, та дізнайтеся хто даже гроші та кому і за що. Це ж, як ви кажете, ПЕРЕВОРОТ! В смиіслі ти кажеш, що це "менше схоже на переворот". Менше це як? Що взагалі схоже на переворот? Вимога звільнити Єрмака? Єрмак це вже ЦОВВ? Збиратися на вулиці це переворот? Ви там вже у думках у Білорусі живете?
Сук, це не влада, це цирк якийсь, перед всім світом соромно. Реаліті-шоу "Зроби свій переворот" у прямому етері. Ми знаємо, що хтось комусь щось колись, але вам не покажемо, ну є різна іформація. КРРРРВА!
Шо ти несеш?
Ви послухайте:
"ми зі свого боку так тролимо опозиціонерів, які у нас отак збираються і не завжди можуть артикулювати, з якого приводу".
В смислі не завжди може артикулювати з якого приводу? Ми кажемо, що в Офісі Президента не повинні сидіти російські агенти Єрмак, Татаров, Демченко та Шурма. Як тобі ще точніше артикулювати? Ми кажемо що країною всупереч Конституції не можуть керувати люди яких ніхто не обирав. Шо тобі не ясно? Шо тобі крва не ясно?
ВІдкрити карну справу по 109 статті це тролінг тепер? Рілі? Ти курва ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК СПІКЕРА ВЕРХОВНОЙ РАДИ? Ти розповідаєш, що звинувачення у держперевороті та кримінальне переслідування це тролінг? Рілі? А ю фукін інсейн?
Це якийсь трешак просто.
Корочі. Акція "Зупини переворот» почнеться завтра на Майдані о 19:00, де може зібратися більше людей і краще чути звук.
Вдягайтеся тепло. Над Україною холодний вітер. Можливі опади та екскурсії на Банкову. Врахуйте що скоріше за все ляже звʼязок. Майже сертифіікати та тести, не забувайте про маски.
І не плануйте нічого на ніч.
Акція виключно мирна та без зброї.
1 грудня. Київ, Майдан, 19:00.
Или это, чтобы переворотчики поскользнулись ?
Кто будет там кататься у ног диктатора ?
то детскую плошадку сделают (кстати там хоть детей пускали?или для вида площадку сделали чтобы заборами огородить)
то теперь каток
Зе ты хоть на глазах у народа появляешься?
выходи почаще на улицу, надо дышать свежим воздухом