Ексзаступник голови Чернігівської ОДА та його спільник за $160 тис. обіцяли підприємцю "перемогу" у тендері: їм загрожує до 12 років ув'язнення. ФОТОрепортаж

ДБР завершило розслідування стосовно шахрайства колишнього заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації та його спільника. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДБР.

Як повідомляється, заступник голови Чернігівської ОДА та його спільник розробили шахрайську схему виманювання грошей у учасника відкритих торгів з продажу готельного комплексу "Слов’янський".

Спільник, представившись керівником цього готелю, запропонував заплатити 160 тис. доларів США за гарантовану перемогу у торгах за значно нижчою ціною. Він пообіцяв, що за ці кошти заступник голови адміністрації забезпечить відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні.

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У червні 2021 року оперативники ДБР затримали спільника під час отримання коштів.

Вони обвинувачуються у заволодінні чужим майном або придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).









Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР.