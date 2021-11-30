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корупція (4064) ДБР (2552)

Ексзаступник голови Чернігівської ОДА та його спільник за $160 тис. обіцяли підприємцю "перемогу" у тендері: їм загрожує до 12 років ув'язнення. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

ДБР завершило розслідування стосовно шахрайства колишнього заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації та його спільника. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДБР.

Як повідомляється, заступник голови Чернігівської ОДА та його спільник розробили шахрайську схему виманювання грошей у учасника відкритих торгів з продажу готельного комплексу "Слов’янський".

Спільник, представившись керівником цього готелю, запропонував заплатити 160 тис. доларів США за гарантовану перемогу у торгах за значно нижчою ціною. Він пообіцяв, що за ці кошти заступник голови адміністрації забезпечить відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні.

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У червні 2021 року оперативники ДБР затримали спільника під час отримання коштів.

Вони обвинувачуються у заволодінні чужим майном або придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Ексзаступник голови Чернігівської ОДА та його спільник за $160 тис. обіцяли підприємцю перемогу у тендері: їм загрожує до 12 років увязнення 01
Ексзаступник голови Чернігівської ОДА та його спільник за $160 тис. обіцяли підприємцю перемогу у тендері: їм загрожує до 12 років увязнення 02
Ексзаступник голови Чернігівської ОДА та його спільник за $160 тис. обіцяли підприємцю перемогу у тендері: їм загрожує до 12 років увязнення 03
Ексзаступник голови Чернігівської ОДА та його спільник за $160 тис. обіцяли підприємцю перемогу у тендері: їм загрожує до 12 років увязнення 04

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР.
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Топ коментарі
+3
да занесет он в райсуд на новый рендж судье и выйдет...
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30.11.2021 14:46
+2
зелені без тендерів назначають переможців і ДБР ні гу-гу
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30.11.2021 17:08
+1
Прокатался на Рендж Ровере и хватит, теперь сухари погрызи на шконке
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30.11.2021 14:30
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а вы думали откуда средства на дома и джипы по 100 тысяч у.е. .... при зарплате в области 10 тысяч грн ?
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30.11.2021 14:25 Відповісти
А это они сами себе дают или это делают те, кто кричит шо как у Европе жить хочет?
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30.11.2021 14:26 Відповісти
а ты себе что орёшь ? что хочешь жить в колхозе ?
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30.11.2021 14:28 Відповісти
Я не ору, я просто не даю!
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30.11.2021 14:28 Відповісти
Загрожує, передбачає строк, передбачене звинувачення... та інша муйня. 160$ тисяч - імунітет від будь-якого тюремного терміну. З року в рік кількість хабарників не меншає, а посадок нема. Якщо є - вирок (не винесений, а набувший остаточної дії) у студію!!!
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30.11.2021 14:28 Відповісти
Прокатался на Рендж Ровере и хватит, теперь сухари погрызи на шконке
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30.11.2021 14:30 Відповісти
да занесет он в райсуд на новый рендж судье и выйдет...
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30.11.2021 14:46 Відповісти
Романтика! Украл, выпил, в тюрьму!
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30.11.2021 14:54 Відповісти
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30.11.2021 14:43 Відповісти
щось заступник голови ОДА чи його спільник підозріло виглядає як безхатько. чи не хапнули якогось бомжа лише заради галочки?
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30.11.2021 15:56 Відповісти
Штраф 51 грн и свободен.
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30.11.2021 16:13 Відповісти
зелені без тендерів назначають переможців і ДБР ні гу-гу
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30.11.2021 17:08 Відповісти
ЗЕ просто увидел конкурента по "великому крадивництву" в лице мэра Атрошенко. Ведь Атроха изобрел эту схему гораздо раньше. Схема крутая- показываешь лохторату новый асфальт и остановки троллейбуса- и все ликуют, забывая что все это сделано в 4 раза дороже стоимости, и сделано своими строительными фирмами без конкурса. А плебс доволен зрелищами.
И еще приговаривают мантру что Атрошенко выбил эти деньги из Киева. Ахаха, не знают убогие про реформу децентрализации от 2015 года
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30.11.2021 17:39 Відповісти
 
 