Ексзаступник голови Чернігівської ОДА та його спільник за $160 тис. обіцяли підприємцю "перемогу" у тендері: їм загрожує до 12 років ув'язнення. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
ДБР завершило розслідування стосовно шахрайства колишнього заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації та його спільника. Обвинувальний акт направлено до суду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДБР.
Як повідомляється, заступник голови Чернігівської ОДА та його спільник розробили шахрайську схему виманювання грошей у учасника відкритих торгів з продажу готельного комплексу "Слов’янський".
Спільник, представившись керівником цього готелю, запропонував заплатити 160 тис. доларів США за гарантовану перемогу у торгах за значно нижчою ціною. Він пообіцяв, що за ці кошти заступник голови адміністрації забезпечить відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні.
У червні 2021 року оперативники ДБР затримали спільника під час отримання коштів.
Вони обвинувачуються у заволодінні чужим майном або придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР.
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И еще приговаривают мантру что Атрошенко выбил эти деньги из Киева. Ахаха, не знают убогие про реформу децентрализации от 2015 года