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Аваков (1961) ВР (11722) Гордон (110) Ніколаєнко (23) Шустер (359) Гройсман (3995) Кальченко (4) Яременко Богдан (147) Комаровський Євген (26) Разумков Дмитро (1449) Гетманцев (430) Стефанчук Руслан (652) Корнієнко (649) Кравчук Євгенія (361) Третьякова Галина (100) Железняк Ярослав (389) Мотовиловець (42) Камельчук (37) Культенко Артем (10) Оксана Дмитрієва (12) Фріс Ігор (8) Горобець (4) Стефанчук Микола (7) Задорожній Микола (4) Соха Роман (6) Нальотов Дмитро (1) Макаренко Михайло (3) Криворучкіна Олена (1) Дубнов Артем (1)

"Слуги народу" сміються з політичних мемів, вихід Сохи із "СН", розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Сьогодні, 30 листопада, Верховна Рад зібралася на чергове пленарне засідання.

Першим питанням Рада ухвалила проміжний звіт ТСК щодо "вагнерівців".

Далі стало відомо, що нардеп Соха вийшов із фракції "Слуга народу": "Не хочу мати нічого спільного з людьми, що порушують принципи, з якими йшли на вибори".

Після цього 330 голосами народні депутати підтримали пропозицію головуючого про запрошення 1 грудня до сесійної зали осіб для нагородження з нагоди 30-річчя проведення всеукраїнського референдуму про незалежність України.

Потім Рада запропонувала Кабміну створити Держслужбу у справах дітей.

Крім того, перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко повідомив про створення у Верховній Раді двох міжфракційний депутатських об’єднань - "Залізниця України", яку очолив народний депутат Микола Тищенко ("СН"), і "Гальорка" під керівництвом народного депутата Сергія Власенка ("Батьківщина").

Після цього нардепи перейшли до розгляду так званого ресурсного законопроєкту про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (№5600).

Робота Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 01

"Слуги народу" обговорюють, де взяти гроші на апарат судів. Бужанський пропонує з кіно: "Мільярд - це 40 "носорогів" Сенцова".

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 02

Ярослав Железняк ("Голос") і Юрій Камельчук розмовляють зі спікером ВР Русланом Стефанчуком.

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 03
Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 04

"Слуги народу" розмовляють з колегами.

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 05
Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 06

"Слуги народу" Сергій Кальченко і Олександр Горобець.

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 07

Євгенія Кравчук ("СН") про щось розповідає Богдану Яременку ("СН").


Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 08

Бесіда "слуг народу" у вузькому колі.

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 09

Пленарне засідання Верховної Ради 30 листопада.

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 10

Оксана Дмитрієва ("СН") і Артем Дубнов ("СН").

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 11
Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 12

Ранкова п'ятихвилинка групи "За майбутнє".

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 13

"Слуга народу" Данило Гетманцев із колегою.

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 14

Олена Криворучкіна ("СН") і Микола Стефанчук ("СН").

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 15

Роман Соха оголошує про вихід із фракції "Слуга народу".

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 16

Микола Задорожній ("СН").

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 17

Колишній спікер Дмитро Разумков розмовляє з Андрієм Ніколаєнком ("Батьківщина").

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 18
Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 19

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець розмовляє зі спікером Русланом Стефанчуком і першим віцеспікером Олександром Корнієнком.

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 20

Олександр Горобець ("СН")

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 21

"Слуга народу"

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 22

"Слуги народу" розкладають нардепам підготовлені правки до Конституції

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 23

Обійми Галини Третьякової ("СН") і Михайла Макаренка (ОПЗЖ).

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 24

Тим часом "слуга народу" Микола Задорожній вирішив погратися в телефоні.

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 25

Дмитро Разумков розмовляє зі "слугами народу".

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 26

Задорожній занурився у світ ігор.

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 27
Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 28

Разумков із колегою.

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 29

Дружня розмова "слуги народу" Миколи Задорожнього і Михайла Макаренка (ОПЗЖ).

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 30

Ігор Фріс ("СН") і Дмитро Нальотов ("СН").

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 31

Оксана Дмитрієва ("СН") і Артем Культенко ("СН").

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 32

Тим часом "слуг народу" розсмішили фотожаби на фотографію Арсена Авакова, Дмитра Гордона, Володимира Гройсмана, Євгена Комаровського та Савіка Шустера з середньовічною зброєю.

Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 33
Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 34
Слуги народу сміються з політичних мемів, вихід Сохи із СН, розмова Разумкова з Ніколаєнком та гра на телефоні Задорожнього, - робота Ради 30 листопада 35

Їхні колеги по парламенту також були зайняті переглядом відео на своїх ґаджетах.

Фото: Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+17
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30.11.2021 15:57
+13
Це більше схоже на цирк або зоопарк ніж на вр...
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30.11.2021 15:57
+11
Ну хоть никто не др...ит....
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30.11.2021 15:57
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30.11.2021 15:54 Відповісти
Ну хоть никто не др...ит....
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30.11.2021 15:57 Відповісти
ківа на роботу не вийшов.
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30.11.2021 16:01 Відповісти
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30.11.2021 15:57 Відповісти
Слуги народу" розкладають нардепам підготовлені правки до Конституції

с пожизненным назначением клована и отменной выборов?
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30.11.2021 15:57 Відповісти
Це більше схоже на цирк або зоопарк ніж на вр...
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30.11.2021 15:57 Відповісти
Партійне будівництво це важка справа, тому щільність гей-депутатів у цьому скликанні вражає!
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30.11.2021 15:58 Відповісти
Помню в армии, для того чтоб дедов попустило, их свозили на экскурсию, в рядом расположенную тюрьму строго режима - какое-то время были, как шёлковые !
У нас должен стать Президентом человек с характером боевого генерала и всю эту свору периодически (на постоянной основе) возить в тюрьму, на фронт, в госпиталь, меняя очерёдность!
Может хоть тогда начнут работать, а не создавать видимость....
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30.11.2021 16:07 Відповісти
им не до смеха уже...
Рейтинг партій: "ЄС" - 17,1%, "СН" - 15%, "Батьківщина" - 13,3%, "Розумна політика" - 9,9%, ОПЗЖ - 9,2%, "Сила і Честь" - 6,7%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,7%, Радикальна партія - 5,4%, "Наші" - 5,3%, - опитування КМІС
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30.11.2021 16:12 Відповісти
Шановні українці, зрівняйте усе побачене з діяльніст'ю вищих законодавчих органів США, Великобританії, Німечинни, ... і ви зрозумієте, що треба зробити задля реформування органів влади - знести нахер цей осередок корупції!
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30.11.2021 16:16 Відповісти
Євгенія Кравчук, показує Яременку, максимальну довжину, яку можна "досилати туди", куди все ж таки, коли припече, інколи можна. Каже йому, що табу "туди" - то пережитки комуністичних часів.
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30.11.2021 16:17 Відповісти
Запомни, Богданчик, анал - табу

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30.11.2021 16:18 Відповісти
Зірвалисьте з язика чи то пак з пальця)))



Евгенія Кравчук ("СН") про щось розповідає Богдану Яременку ("СН").

Про щось, про щось - АНАЛ ТАБУ!
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30.11.2021 16:48 Відповісти
Богдану сказали, что фистинг это не больно. Обманули дурака на четыре кулака
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01.12.2021 12:59 Відповісти
А "анал-табу" что еще в парламенте?!)
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30.11.2021 17:15 Відповісти
Да. На особом счету
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01.12.2021 11:53 Відповісти
а где "работают" ??? разве это "работают" за 35 000 в мес и конверт в тубзике))) с баксами????
нормально?
та них пахать надо (минные поля)))))
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30.11.2021 17:51 Відповісти
Фото з новини нагадало картінку ліворуч. )))

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30.11.2021 18:04 Відповісти


-дарите деушкам цветы и конфеты, и тада табу не будет!
-спасибо, буду иметь введу
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30.11.2021 18:44 Відповісти
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30.11.2021 21:02 Відповісти
Ось це і називається діяльність вищого законодавчого органу. Бомби ФАБ-5000 не хватає на її закріплення.
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30.11.2021 21:05 Відповісти
скотный двор в дорогих костюмах и платьице..жесть все тот же цирк уродов...пулемет туда поставить пора на балкон и гасить((
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30.11.2021 21:33 Відповісти
как вы достали слуги или господа всех уже.вы псы сидите и решаете свои проблемы в раде за наши деньги которые вам платят.**** отожрали все модные такие.а что для народа вы сделали?не хрена.
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01.12.2021 04:00 Відповісти
слуги господ
Не в одной стране мира нет депутатов СЛУГ.
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01.12.2021 19:23 Відповісти
А в яку гру грає Задорожній?
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03.12.2021 00:44 Відповісти
 
 