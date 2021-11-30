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"Йолка-2", запитання від виборців, суворе випробування. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
"Йолка" не допомогла...
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Это же очень и очень...
OBRAZЦОVЫY LЖЕЦ
Суворе випробування
Історія однієї пресконференції
Завжди на варті
Запитання від виборців
Організатор та виконавець
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Країна ( не я) зробила помилку другу.
ЦЕ ПЕРЕБІР!!!
тебя тоже спокойно записываем в "Помилку природи"...!
ЧАС ГОЛОВАНОВА УКРАЇНА 24 (другий час шоугондона)
Сразу двое источников в Верховной Раде сообщили , что в партии "Слуга народа" хотят осовременить парламентский телеканал "Рада" и превратить его в полноценный новостной ресурс.
"По задумке команды президента, телеканал "Рада" должен стать полноценным новостным телеканалом, по типу закрытых NewsOne и "112 Украина". В несессионные недели там планируют делать ток-шоу, включения и полноценное вещание, как у других каналов.
По словам ещё одного нардепа, консультации по реформированию "Рады" предоставляет медиа-менеджер Алексей Семёнов, который занимался созданием каналов NewsOne, "112 Украина"
Одного разу у Вільнюсі. Як Ахметов шукає кандидатів в президенти
P.S. до уровня Черномырдина они оба еще не дотягивают - есть куда расти..