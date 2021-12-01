"Укрзалізниця" отримала сучасні купейні вагони підвищеної комфортності. ФОТОрепортаж

Фото: Укрзалізниця

"Укрзалізниця" прийняла 5 нових новітніх купейних пасажирських вагонів вітчизняного виробництва. До кінця року ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" має поставити ще 10.

Вагони курсуватимуть маршрутами "Маріуполь - Ворохта, Рахів" та "Харків - Маріуполь", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт "Укрзалізниці"

Нові вагони обладнано додатковими зручностями: системами відеоспостереження у загальних зонах вагонів, системою сучасного кондиціонування повітря, сповивальними столиками, екологічно чистими туалетами, розетками та USB-портами, а також сигналізацією у кожному пасажирському купе.

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

Обсяг багажного відділення збільшено, а всередині кожного купе встановлено пульт регулювання освітлення, який має 4 режими, індикатор зайнятості вбиральні та кнопку виклику провідника.

Всього має бути поставлено 51 купейний вагон підвищеної комфортності.

"Укрзалізниця" чекає на 12 спальних та 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі. Окрім того держзамовленням передбачено виготовлення окремо 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі.

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

Наступного року "Укрзалізниця" планує замовити у ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" ще 200 вагонів.

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