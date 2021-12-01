"Укрзалізниця" отримала сучасні купейні вагони підвищеної комфортності. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Економіка Події
"Укрзалізниця" прийняла 5 нових новітніх купейних пасажирських вагонів вітчизняного виробництва. До кінця року ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" має поставити ще 10.
Вагони курсуватимуть маршрутами "Маріуполь - Ворохта, Рахів" та "Харків - Маріуполь", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт "Укрзалізниці"
Нові вагони обладнано додатковими зручностями: системами відеоспостереження у загальних зонах вагонів, системою сучасного кондиціонування повітря, сповивальними столиками, екологічно чистими туалетами, розетками та USB-портами, а також сигналізацією у кожному пасажирському купе.
Обсяг багажного відділення збільшено, а всередині кожного купе встановлено пульт регулювання освітлення, який має 4 режими, індикатор зайнятості вбиральні та кнопку виклику провідника.
Всього має бути поставлено 51 купейний вагон підвищеної комфортності.
"Укрзалізниця" чекає на 12 спальних та 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі. Окрім того держзамовленням передбачено виготовлення окремо 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі.
Наступного року "Укрзалізниця" планує замовити у ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" ще 200 вагонів.
Будь ласка, зачекайте...
Вот я и надеюсь, что немцы придут в управление УЗ, и хоть что то изменится, уз плодит миллионеров в управлении..... внизу и в поездах - все ужасно... Ну а о рельсах тут можно долго рассуждать... Но по факту, в запорожье у нас дом в метрах двухста от железной дороги, а здесь уменя квартира в тридцати метрах и окна выходят на нее... Так вот тут я почти никогда не слышу как проходит поезд, в запорожье, это ужас, невозмозно ночью спать... Гремящие поезда... Я не могу понять, что с укрзализныцей не так? Когда в городах будут безстыковые рельсы? Ну вобщем к УЗ в плане сервиса и комфорта, гораздо больше вопросов, чем ответов
уже не надеялся увидит такой комментарий....он должен был появиться в начале поста.....
Удачи всем нам.
А чого добився ти?
Не факт, что охрана успеет спасти честь и достоинство пассажирок.
Но наличие кнопки - уже прорыв.
Ноу-хау.
В поезде должны быть разные вагоны на одного пассажира
Если есть спрос
Спальный купе плац карт и общий /если ехать часа два три или четыре/
На любые деньги
Ну хоть немножко сервиса
берiть за приклад старi гедеерiвськi купейнi та спальнi вагони, там кольори були дуже комфортними i все гарно продумано. якось так, але на ********* рiвнi повинно все бути.
краще був би пластик в купе пiд дерево. хоча б частково.