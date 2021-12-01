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Український супутник "Січ-2-30" запустять з мису Канаверал 10 січня 2022 року, - Тафтай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Технології

Виготовлений у Дніпрі український супутник "Січ-2-30" успішно пройшов усі заплановані випробування та готовий до відправки до США. Запуск апарату заплановано на 10 січня 2022 року на мисі Канаверал.

Про це на свої сторінці у фейсбуці повідомив голова державного космічного агентства України Володимир Тафтай, передає Цензор.НЕТ.

"Український супутник "Січ-2-30", виготовлений у КБ "Південне" у місті Дніпро, успішно пройшов усі заплановані випробування та готовий до відправки на пускову базу на мисі Канаверал (штат Флорида, США)", - написав він.

Тафтай зазначив, що відправка з Дніпра до США відбудеться найближчими днями.

"Державне космічне агентство України та КБ "Південне" спрацювали без відхилень від графіка. Усі параметри супутника відповідають поставленим технічним вимогам. Як я вже казав, цей супутник – для громадянських потреб нашої держави", – написав він.

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За його словами, вже в США будуть проведені роботи з підготовки супутника до запуску та його стикування з ракетою-носієм.

"Запуск супутника заплановано на 10 січня 2022 року", - додав він.

Український супутник Січ-2-30 запустять з мису Канаверал 10 січня 2022 року, - Тафтай 01
Український супутник Січ-2-30 запустять з мису Канаверал 10 січня 2022 року, - Тафтай 02
Український супутник Січ-2-30 запустять з мису Канаверал 10 січня 2022 року, - Тафтай 03
Фото: Тафтай/фейсбук

Український супутник Січ-2-30 запустять з мису Канаверал 10 січня 2022 року, - Тафтай 04
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Топ коментарі
+5
Хотя в Ссре дохлом лучшие ракеты в Мире будували именно в КБ Южное...
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01.12.2021 08:18
+3
Це не "куча" і не "космонавтика". Сподіваюсь що цей запуск зміцнить оборону країни.
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01.12.2021 07:46
+2
Так недавно уже запустили проект космодрома Украина-Канада и площадку нашли канадские власти...
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01.12.2021 08:13
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Самое время положить кучу денег в развитие космонавтики)
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01.12.2021 07:40 Відповісти
Це не "куча" і не "космонавтика". Сподіваюсь що цей запуск зміцнить оборону країни.
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01.12.2021 07:46 Відповісти
Нет, не укрепит. Какая разница что там летает на орбите, когда в ОП сидят зеленские, ермаки, татаровы. Они все-равно все сольют своим хозяевам. Так что в таком случае укрепится? Ничего.
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01.12.2021 08:00 Відповісти
Сначала надо победить путч. А уж затем улетать в космос.
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01.12.2021 08:01 Відповісти
путч по расписанию..
потом фуршет с журнаглистами и пресс-конференция на фуд-хранилище остатков фуда в течении пяти часов..
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01.12.2021 08:10 Відповісти
І розклад не змінювати.
Шреку , моє шанування !!!
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01.12.2021 09:19 Відповісти
Так недавно уже запустили проект космодрома Украина-Канада и площадку нашли канадские власти...
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01.12.2021 08:13 Відповісти
Мавзолейные бараны ********** СкреПОНОСом изойдут...
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01.12.2021 08:17 Відповісти
Хотя в Ссре дохлом лучшие ракеты в Мире будували именно в КБ Южное...
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01.12.2021 08:18 Відповісти
клята комуняцька спадщина! нi шоб тримбiтой плюнути у космос!
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01.12.2021 08:20 Відповісти
То ще хвашистська спадщина - фон Браун, Фау-2.
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01.12.2021 09:01 Відповісти
Є ДНІПРО - Є УКРАЇНА!
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01.12.2021 09:03 Відповісти
"Внимание не вскрывать"-написано по русски. Подозреваю, что америкосы так и будут относится- "русский спутник".
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01.12.2021 09:14 Відповісти
Яка ганьба!
Запускати такий шмат лайна під такі фанфари може тільки така зе простота..
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01.12.2021 21:34 Відповісти
 
 