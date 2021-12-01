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ВР (11730) Зеленський (17420) Гетманцев (430) Слуга народу (2544)

"Слуги народу" в день виступу Зеленського вбралися у футболки "За президента. Проти олігархів". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Народний депутат "Слуги народу", голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев прийшов сьогодні до ВР у футболці із надписом "За президента. Проти олігархів". Пізніше в Раду стали приходити й інші "слуги народу" у футболці з таким надписом.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

В інтерв'ю журналістам Гетманцев розказав, що отримав цю футболку у секретаріаті фракції. Говорячи про те, чому він її вдягнув, нардеп заявив: "це гасло нашої президентської і парламентської кампанії, яке ми, власне кажучи, впроваджуємо у життя".

Слуги народу в день виступу Зеленського вбралися у футболки За президента. Проти олігархів 01
Слуги народу в день виступу Зеленського вбралися у футболки За президента. Проти олігархів 02

Він зізнався, що не знає, скільки його колег по фракції сьогодні прийдуть в таких футболках.

Відповідаючи на запитання, що буде з тими "слугами народу", які відмовляться їх одягати, нардеп пожартував: "взагалі будуть жахливі наслідки, я навіть не знаю, що з такими депутатами робити".

Слуги народу в день виступу Зеленського вбралися у футболки За президента. Проти олігархів 03
Слуги народу в день виступу Зеленського вбралися у футболки За президента. Проти олігархів 04
Слуги народу в день виступу Зеленського вбралися у футболки За президента. Проти олігархів 05
Слуги народу в день виступу Зеленського вбралися у футболки За президента. Проти олігархів 06Слуги народу в день виступу Зеленського вбралися у футболки За президента. Проти олігархів 07

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
долбень...по роже видно, а футболочка подчеркивает єто
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01.12.2021 09:40
+16
Хетьманцев Вражина Украины! УпырЬ. могильщик экономики страны!
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01.12.2021 09:40
+15
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01.12.2021 09:40
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долбень...по роже видно, а футболочка подчеркивает єто
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01.12.2021 09:40 Відповісти
То Ви ще не бачили написи на трусах.)))))
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01.12.2021 10:08 Відповісти
Ну а как еще может прийти личный бухгалтер семьи зеленских и 95 квартала и минимизатор оманских офшоров ЗЕ-каломойсковской банды???
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01.12.2021 10:08 Відповісти
Хетьманцев Вражина Украины! УпырЬ. могильщик экономики страны!
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01.12.2021 09:40 Відповісти
Пчёлы против мёда...
Надеюсь что конверты сегодня дали "усиленные"???
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01.12.2021 10:38 Відповісти
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01.12.2021 09:40 Відповісти
И это у них самый умный
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01.12.2021 09:40 Відповісти
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01.12.2021 10:04 Відповісти
Гнида
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01.12.2021 09:41 Відповісти
Эталонный ЗЕдаун
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01.12.2021 09:41 Відповісти
Дурдом у Слуг Коломойского!Публичное признание что они идиоты!
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01.12.2021 09:41 Відповісти
Пчелы против меда! Ты от кого зарплату за правильное голосование получаешь, придурок?!
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01.12.2021 09:41 Відповісти
бджоли проти меду... ну-ну
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01.12.2021 09:42 Відповісти
Пчелы работяги, а это трутни.
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01.12.2021 09:44 Відповісти
Крысы против сыра.
Трутни против меда.
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01.12.2021 09:43 Відповісти
Юзику по спецзаказу шили ?
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01.12.2021 09:43 Відповісти
На чехле от танка напечатали. Должно налезть
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01.12.2021 09:56 Відповісти
))) вряд ли. ему только на стринги пару парашютов уйдёт.
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01.12.2021 10:07 Відповісти
Цей чувак просто символ малоросійств.
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01.12.2021 09:43 Відповісти
вівці проти вовків
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01.12.2021 09:43 Відповісти
Кто такие эксгибиционисты и зачем они делают это? Сегодня узнаем.
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01.12.2021 09:44 Відповісти
Ну хоть не в шлепанцах и плавках для оригинальности.
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01.12.2021 09:45 Відповісти
А Вова выйдет в футболке я против кокаина! Во посмеемся в международный день переворота!
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01.12.2021 09:45 Відповісти
на спині написано: "ігор валерійович, будьте ніжним зі мною"?
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01.12.2021 09:45 Відповісти
Куменді ці "слуги", у яких презитдент від олігарха Коломойського і Боголюбського, прем'єр від олігарха Ахметова і Новінського, спікер парламенту від олігарха Медведчука і Пінчука. То проти яких вони ще олігархів будуть боротися?
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01.12.2021 09:46 Відповісти
Я вас умоляю. Все знают, что в Украине один олигарх - Порошенко. Против него даже закон придумали.
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01.12.2021 10:15 Відповісти
а чому не на самокаті і не в шортах?)
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01.12.2021 09:47 Відповісти
А на спину у нього пише Зєля - *****
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01.12.2021 09:47 Відповісти
Гетьманцев - ******** мертвечука, як і Качура.
Тепер підлизує зеленим
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01.12.2021 09:47 Відповісти
ми й так знали, що вони за президента, а не за народ
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01.12.2021 09:48 Відповісти
Тебе больше придурок подходит "За президента, проти народу".
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01.12.2021 09:49 Відповісти
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01.12.2021 09:56 Відповісти
Насквозь больные бесстыдством уроды.
Самой ничтожной и подлой породы.
Некомпетентность заходит во власть.
При клоуне только кривляться и красть.
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01.12.2021 09:58 Відповісти
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01.12.2021 09:59 Відповісти
До футболок ще би мали видати памперси всім слугам морального урода Зєрмака
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01.12.2021 09:59 Відповісти
всьо правильно, ібо олігархи єто тє кто нє в долє з найвеличнішим
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01.12.2021 10:04 Відповісти
А з зображенням середнього пальця ніхто не прийде? Чи він буде на плакатах? Повинен же бути "плюралізм думок".
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01.12.2021 10:04 Відповісти
За что мне это??? Вроде нормально жил я, не подличал, не воровал, котов кормил и спасал... А тут эта банда, да ещё и барановирус... Да, хреновые дела...
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01.12.2021 10:06 Відповісти
Негативна селекція у всій красі.

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01.12.2021 10:06 Відповісти
ну это вообще мерзость с такими слугами народа и врагов не надо..
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01.12.2021 10:34 Відповісти
Тираж футболок профінансовано бізнесменом І.Коломойським з рахунку оффшору В.Зеленського.
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01.12.2021 10:07 Відповісти
платить зебилью.
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01.12.2021 10:07 Відповісти
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01.12.2021 10:14 Відповісти
Ассистенты клоуна сегодня соберутся на очередное представление...
Как люди устали от этого цирка,но смех уже истерический. Еле держимся,чтобы не порвать этих хохмачей,но понимаем,что их отстранение от власти ничего не изменит.
На глобальном уровне народ ничего решить не сможет,слишком много на нас долгов МВФ повесили. Объявить дефолт нам не дадут и прощать нам ничего не будут(хотя сами то мы этих денег не просили).
А вот чтобы восстать и снести всех министров,президента и присвоить активы олигархов тоже не получится.
На Донбассе была попытка отделиться от всех и создать Новороссию,и что мы увидели? Получили люди люлей и от России и от Украины. Ибо нельзя стаду пастись самостоятельно,пастух нужен,который будет стричь и доить...
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01.12.2021 10:21 Відповісти
А должно быть написано "на благо народа! против уродов!"
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01.12.2021 10:31 Відповісти
Напоминает "славное" прошлое - "За Родину! За Сталина!" . Вечером на тусовках будут тосты -"За президента! За спонсоров-олигархов"!
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01.12.2021 11:23 Відповісти
Сытое чмо в такой кризис глумиться над избирателями.
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01.12.2021 10:32 Відповісти
ну и рожи...
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01.12.2021 10:40 Відповісти
Гандона лучше натяни на голову,а сверху еще и гардона,красивее будешь,чмо зелёное...
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01.12.2021 10:52 Відповісти
так это и есть слуги урода.
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01.12.2021 11:00 Відповісти
шобло маразматиков!!так держать!!ибо иначе у вас ни чё не получается и получится не может!!(дегенераты пля! )
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01.12.2021 11:04 Відповісти
УСІХ ГЕТЬ! Замінити всіх чинуш компами. Політику адмінувати з США, економику з ЕС. За втручання у мережі смертна кара!
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01.12.2021 11:40 Відповісти
Не можу не процитувати коняку з мзсрф : " Дебилы, б**ть!"
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01.12.2021 12:00 Відповісти
За Беню проти Порошенко
от як перекладається той надпис на українську
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01.12.2021 12:08 Відповісти
придурки сер
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01.12.2021 12:36 Відповісти
А как с Коломойским?!🤑
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01.12.2021 13:18 Відповісти
Клоунами жывут,клоунами и здохнут.
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01.12.2021 17:01 Відповісти
Януковича вилікували і зе-клоунів тим паче вилікуєм
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01.12.2021 18:34 Відповісти
*идор на фото.
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01.12.2021 19:24 Відповісти
Разве только в огород вместо пугала поставить.
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01.12.2021 19:41 Відповісти
Потвори, которые скоро будут бежать в Ростов!
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01.12.2021 19:42 Відповісти
вот жеж зрада.
надо против президента за олигархов. Да. 100%.
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01.12.2021 22:32 Відповісти
Вороженьки ...
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02.12.2021 13:20 Відповісти
Як сказала Ірина Геращенко:
- В цьому і полягає суттєва різниця між українцями та "слугами урода".
Ми- за Україну, вони- за беніного зЕзідента.
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02.12.2021 17:08 Відповісти
Якийсь парад ВИРОДКІВ! Особливо самий перший!
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02.12.2021 20:10 Відповісти
 
 