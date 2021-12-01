"Слуги народу" в день виступу Зеленського вбралися у футболки "За президента. Проти олігархів". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Народний депутат "Слуги народу", голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев прийшов сьогодні до ВР у футболці із надписом "За президента. Проти олігархів". Пізніше в Раду стали приходити й інші "слуги народу" у футболці з таким надписом.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
В інтерв'ю журналістам Гетманцев розказав, що отримав цю футболку у секретаріаті фракції. Говорячи про те, чому він її вдягнув, нардеп заявив: "це гасло нашої президентської і парламентської кампанії, яке ми, власне кажучи, впроваджуємо у життя".
Він зізнався, що не знає, скільки його колег по фракції сьогодні прийдуть в таких футболках.
Відповідаючи на запитання, що буде з тими "слугами народу", які відмовляться їх одягати, нардеп пожартував: "взагалі будуть жахливі наслідки, я навіть не знаю, що з такими депутатами робити".
Будь ласка, зачекайте...
Надеюсь что конверты сегодня дали "усиленные"???
Трутни против меда.
Тепер підлизує зеленим
Самой ничтожной и подлой породы.
Некомпетентность заходит во власть.
При клоуне только кривляться и красть.
Как люди устали от этого цирка,но смех уже истерический. Еле держимся,чтобы не порвать этих хохмачей,но понимаем,что их отстранение от власти ничего не изменит.
На глобальном уровне народ ничего решить не сможет,слишком много на нас долгов МВФ повесили. Объявить дефолт нам не дадут и прощать нам ничего не будут(хотя сами то мы этих денег не просили).
А вот чтобы восстать и снести всех министров,президента и присвоить активы олигархов тоже не получится.
На Донбассе была попытка отделиться от всех и создать Новороссию,и что мы увидели? Получили люди люлей и от России и от Украины. Ибо нельзя стаду пастись самостоятельно,пастух нужен,который будет стричь и доить...
от як перекладається той надпис на українську
надо против президента за олигархов. Да. 100%.
- В цьому і полягає суттєва різниця між українцями та "слугами урода".
Ми- за Україну, вони- за беніного зЕзідента.