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Охорона під трибуною, футболки "За президента! Проти олігархів" і повідомлення від "слуги народу" - "Столовка працює. Все норм": Рада готується до виступу Зеленського. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Верховна Рада готується до щорічного звернення Президента Володимира Зеленського з посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Про це повідомляє фотокореспондент Цензор.НЕТ.

Охорона під трибуною, футболки За президента! Проти олігархів і повідомлення від слуги народу - Столовка працює. Все норм: Рада готується до виступу Зеленського 01

Охорона перевіряє місце президента України.

Охорона під трибуною, футболки За президента! Проти олігархів і повідомлення від слуги народу - Столовка працює. Все норм: Рада готується до виступу Зеленського 02

Перевірка трибуни перед виступом Володимира Зеленського.

Охорона під трибуною, футболки За президента! Проти олігархів і повідомлення від слуги народу - Столовка працює. Все норм: Рада готується до виступу Зеленського 03
Охорона під трибуною, футболки За президента! Проти олігархів і повідомлення від слуги народу - Столовка працює. Все норм: Рада готується до виступу Зеленського 04

Тим часом депутат "слуги народу" Войцехівський Віталій інформує : "Столовка працює. Все норм. Вдягайте футболки "Золотоноша вперед".

Охорона під трибуною, футболки За президента! Проти олігархів і повідомлення від слуги народу - Столовка працює. Все норм: Рада готується до виступу Зеленського 05
Охорона під трибуною, футболки За президента! Проти олігархів і повідомлення від слуги народу - Столовка працює. Все норм: Рада готується до виступу Зеленського 06

Вадим Рабінович (ОПЗЖ) переглядає контакти.

Охорона під трибуною, футболки За президента! Проти олігархів і повідомлення від слуги народу - Столовка працює. Все норм: Рада готується до виступу Зеленського 07

Вадим Рабінович (ОПЗЖ) шукає аудіокнигу "Гаррі Поттер і філософський камінь".

Охорона під трибуною, футболки За президента! Проти олігархів і повідомлення від слуги народу - Столовка працює. Все норм: Рада готується до виступу Зеленського 08

"Слуги народу" вдягли футболки "За президента! Проти олігархів".

Фото: Цензор.НЕТ
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Топ коментарі
+43
Могли бы одеть футболки: За Коломойского!, было бы честнее.
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01.12.2021 09:57
+32
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01.12.2021 09:58
+22
Олег Леусенко:
Про маніакальну ненависть Зеленського до Порошенка.
Здавалось би, ну з чого така лють? Ти переміг на виборах, це навіть не протиборство в 5% між Ющенко та Януковичем, хоча між ними не було такої ненависті.
Порошенко достойно програв, привітав. Живи, володарюй, радій.

Навіть подякуй йому, що залишив тобі у спадок ростучий ВВП, позитивне сальдо в бюджеті, повну казну, потужну армію. Але ні!
Від прес-конференції до брифінгу ненависть лише наростає, а кількість згадок Порошенка з його вуст геометрично росте.

Перша причина відома - існування Порошенка перекреслює нікчемного Зеленського. Але то таке, він нарцис і може своєю макітрою так не думає. Тоді ЩО?
Зеленський не виказує ненависть до Януковича, Путіна, бойовиків на Донбасі, Бойка, Медведчука. Лише Порошенко для нього ворог.

Відповідь у збігу інтересів:
Порошенко, майже єдиний з українських політиків - ворог №1 для Кремля.
Зеленський, як кремлівський проект, апріорі ненавидітиме Порошенко, як і його куратори.
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01.12.2021 10:08
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Могли бы одеть футболки: За Коломойского!, было бы честнее.
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01.12.2021 09:57 Відповісти
Нее, за каломойского притив олигархов
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01.12.2021 10:19 Відповісти
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01.12.2021 10:31 Відповісти
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01.12.2021 10:38 Відповісти
Давай Зеля. Добей себя уже окончательно.
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01.12.2021 09:58 Відповісти
Олег Леусенко:
Про маніакальну ненависть Зеленського до Порошенка.
Здавалось би, ну з чого така лють? Ти переміг на виборах, це навіть не протиборство в 5% між Ющенко та Януковичем, хоча між ними не було такої ненависті.
Порошенко достойно програв, привітав. Живи, володарюй, радій.

Навіть подякуй йому, що залишив тобі у спадок ростучий ВВП, позитивне сальдо в бюджеті, повну казну, потужну армію. Але ні!
Від прес-конференції до брифінгу ненависть лише наростає, а кількість згадок Порошенка з його вуст геометрично росте.

Перша причина відома - існування Порошенка перекреслює нікчемного Зеленського. Але то таке, він нарцис і може своєю макітрою так не думає. Тоді ЩО?
Зеленський не виказує ненависть до Януковича, Путіна, бойовиків на Донбасі, Бойка, Медведчука. Лише Порошенко для нього ворог.

Відповідь у збігу інтересів:
Порошенко, майже єдиний з українських політиків - ворог №1 для Кремля.
Зеленський, як кремлівський проект, апріорі ненавидітиме Порошенко, як і його куратори.
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01.12.2021 10:08 Відповісти
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01.12.2021 10:25 Відповісти
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01.12.2021 09:58 Відповісти
Судячи з кордонів та кількості силовиків в урядовому кварталі, саме так.
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01.12.2021 10:17 Відповісти
Даёшь НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ ,землю селянам ,фабрики рабочим ,власть советам !!! Даёшь СОЦИЛЬНОЕ РАВЕНСТВО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ !!!СВОБОДА ,РАВЕНСТВО , БРАТСТВО
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01.12.2021 10:01 Відповісти
МИР. ТРУД. МАЙ. ИЮНЬ. ИЮЛЬ. АВГУСТ!!!
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01.12.2021 10:33 Відповісти
- те ми вже проходили , ще в 1917 .
Схоже знову "запоребрик" хоче воювати проти людства.
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01.12.2021 11:12 Відповісти
Так дали. Только за землю неслабый налог ввели.
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01.12.2021 12:41 Відповісти
Проститутки против сутенёра.
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01.12.2021 10:01 Відповісти
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01.12.2021 10:02 Відповісти
За *********** Зе-Ермака! Против Бени Коломойши!
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01.12.2021 10:02 Відповісти
Что значит против? Игорь Валериевич Зеленский одно лицо.
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01.12.2021 10:11 Відповісти
Доставить в Раду ВСЕХ кровосисив-оллигархов в наручниках и полосатых робах !!!
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01.12.2021 10:02 Відповісти
Ща "Поця мамина" расскажет, как нужно родину любить.
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01.12.2021 10:02 Відповісти
Бубочка в бронике будет?
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01.12.2021 10:02 Відповісти
И в каске)
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01.12.2021 10:06 Відповісти
як мінімум в памперсі
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01.12.2021 10:07 Відповісти
И памперсе.
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01.12.2021 10:07 Відповісти
- Моисей Абрамович, а трибуну зачем проверили?
- Сема я вам удивляюс, ви шо не смотрели кина "Полицейская академия"? А вдруг в трибуне таки Мендель?
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01.12.2021 10:06 Відповісти
А ну как там Порошенко шоколадом написал что-нибудь неприличное, вроде "Зеля - лох"?
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01.12.2021 10:31 Відповісти
Искал "Гаррі Поттер і філософський камінь", а нашел бнейноах и байтмана.
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01.12.2021 10:09 Відповісти
В очикуванні "пірівароту".
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01.12.2021 10:09 Відповісти
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01.12.2021 10:13 Відповісти
"Переворот" почався, зараз наговорить про наше щасливе майбутнє. Але при цьому дуже всього боїться, може краще не вилазити зі свого "доміка".
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01.12.2021 10:13 Відповісти
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01.12.2021 10:13 Відповісти
Взрыв мозга! Пришли к власти на деньги олигарха и выступают против. Называется идиотизм в квадрате.
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01.12.2021 10:13 Відповісти
Борислав Береза

19 мин. ·



Доброе утро, друзья! Все готовы делать госпереворот? Вы готовы сделать его на турнике? Ну, так многие могут. Но ведь величайший политический лидер современности видит госпереворот по другому. Его бывший сотрудник, который сегодня подрабатывает вице-спикером ВР, даже объявил о том, что людей нанимают по 1000 на этот госпереворот. Видимо в голове выходца их Квартал-95 так и делается их госпереворот. Но у меня возник вопрос, а тысяча на госпереворот и тысяча за вакцинацию - это одна и та же тысяча? Хотя, какая разница? Да, Володимир Зеленський?

А сегодня, я иду на 19-00 на Майдан Незалежности и оттуда мы все пойдём к Офису президента. Пойдем и выскажем все, что накипело. Потому что надоела вечная ложь власти, постоянные факапы Зеленского и #моносброда, нападки на свободу слова, а так же то, что власть пытается атаковать и преследовать всех, кто её критикует. Пора Зеленскому напомнить, что он не царь. Так что до встречи в 19-00 на Майдане. Напишите в комментариях будете ли вы.

PS Отдельная просьба к агрессивно настроенным гражданам. Прошу вас не брать больше одного фака для президента в каждую руку. Давайте будем сдержанными.

Иллюстрирация (с) Богдан Процишин
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01.12.2021 10:14 Відповісти
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01.12.2021 10:17 Відповісти
жаль что видно только зеленый коммент и не видно ОТВЕТ - там весь цимус ))))))
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01.12.2021 10:21 Відповісти
вот продублировал . может хоть на ребенка у модератора рука не поднимется
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01.12.2021 10:26 Відповісти
А ще краще - створить йому "опору"! Кілком ... Через задницю!...
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01.12.2021 10:27 Відповісти
друже ты его колом в задницу хочешь наказать или поощрить ? а то о Бубочке разное говорят
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01.12.2021 10:51 Відповісти
Я - юрист а не ПДРС! Навіть з "технологією" ознайомився колись (прочитав "Історію інквізиції Тортури" - видання дореволюційне бібліографічне Насправді там описані тортури ще з часів Єгипту і Ассірії Навіть наші предки згадані! Ти чув коли-небудь про мурашник? Чи про "бичачий хвіст"? Сира шкіра з бичачого хвоста натягувалася на голу ногу катованого як панчоха і прогрівалася факелом у різних місцях Шкіра від жару стягувалася і ламала кістки та викручувала суглоби) А щодо "Кілка" - так там і вид жиру відігравав свою роль - баранячий чи яловий не підходив - твердий Олія швидко стиралася Краще - свинячий (він м"якшає при температурі тіла але не стирається швидко Підпалене клоччя на зв"язаних руках теж свою роль грало - людина не могла руками завадить входженню кілка в тіло - руки горіли У всьому є своя "майстерність" - навіть у подібному!
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01.12.2021 11:06 Відповісти
По-козацькому! Ще і кілок з задирками, "проти шерсті".
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01.12.2021 11:29 Відповісти
бурные продолжительные аплодисменты
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01.12.2021 10:18 Відповісти
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01.12.2021 10:18 Відповісти
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01.12.2021 10:19 Відповісти
зеленскього шукають? той мабуть десь краватку смокче з переляку
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01.12.2021 10:42 Відповісти
Дарма, Порошенка там немає, як і Федини, ніхто нічого не збирається відкушувати.
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01.12.2021 11:34 Відповісти
намекаешь на то что у Вовки такой маленький что нечего и откусить ? совсем рехнулся на 74-ре раза главнокомандующего так гнать ? заколотник
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01.12.2021 11:39 Відповісти
Креативненько... И снова повторюсь: за что мне это???
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01.12.2021 10:19 Відповісти
ну шо шо а звиздеть монитора - оно научилось (интересно мониторов 3 как в прошлый раз или 4? или в ухе суфлерша? не...ну должен жеж оно делать вид что это оно экспромтом))))
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01.12.2021 10:23 Відповісти
Голобородька победил корону с виРУСом,Вагнергейт Христо Грозева и нагарадил генерала Бурбу и Юрия Бутусова за бдительность в борьбе с Мавзолейными *********** и Димоном Радиактьивным пеплом...
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01.12.2021 10:24 Відповісти
А где ранее заявленный президентом Ахметов на броневичке?
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01.12.2021 10:29 Відповісти
Заседание на ликероводочном заводе-2
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01.12.2021 10:30 Відповісти
А "Столовка працює" - це про "роздачу конвертів"?
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01.12.2021 10:42 Відповісти
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01.12.2021 10:47 Відповісти
Особенно стыдно за хлопающих
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01.12.2021 10:51 Відповісти
Главное, что столовка работает....
Это всё, что нужно о них знать.
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01.12.2021 11:04 Відповісти
Так там не чай, а конверты
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01.12.2021 11:11 Відповісти
Якщо Юзик двері не заблокує, як Вінні-Пух нору Кролика.
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01.12.2021 11:31 Відповісти
Сцыкло боится на трибуну выйти в верховной Раде, выбрали параноика наркомана
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01.12.2021 11:21 Відповісти
Однако, таки да! В очередной раз президент-лгунишка в истерическом страхе перед избравшимо его народом, полагает избирателей стадом! Не исключено, что г.Зеленский не читал, но во всю реализует известное от А.С.Пушкина (с) "...зачем стадам дары свободы. Их должно резать или стричь. В наследство ж им из рода в роды-ярмо с гремушкою и бичь..." Прискорбно, что на должности Президента г. Зленского все явственне проявляются проблемы с умственной и этической культурой мышления и культурой совести...
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01.12.2021 13:21 Відповісти
Так "За Президента!" или "Против олигархов!" ??? Вы уж определитесь. Что-нибудь одно. Просто чтобы не противоречило друг другу
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01.12.2021 13:43 Відповісти
зрада везде.
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01.12.2021 22:28 Відповісти
 
 