Охорона під трибуною, футболки "За президента! Проти олігархів" і повідомлення від "слуги народу" - "Столовка працює. Все норм": Рада готується до виступу Зеленського. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Верховна Рада готується до щорічного звернення Президента Володимира Зеленського з посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.
Про це повідомляє фотокореспондент Цензор.НЕТ.
Охорона перевіряє місце президента України.
Перевірка трибуни перед виступом Володимира Зеленського.
Тим часом депутат "слуги народу" Войцехівський Віталій інформує : "Столовка працює. Все норм. Вдягайте футболки "Золотоноша вперед".
Вадим Рабінович (ОПЗЖ) переглядає контакти.
Вадим Рабінович (ОПЗЖ) шукає аудіокнигу "Гаррі Поттер і філософський камінь".
"Слуги народу" вдягли футболки "За президента! Проти олігархів".
Фото: Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+43 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар01.12.2021 09:57
+32 саша паламарчук
показати весь коментар01.12.2021 09:58
+22 Scorpman Y
показати весь коментар01.12.2021 10:08
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Будь ласка, зачекайте...
Про маніакальну ненависть Зеленського до Порошенка.
Здавалось би, ну з чого така лють? Ти переміг на виборах, це навіть не протиборство в 5% між Ющенко та Януковичем, хоча між ними не було такої ненависті.
Порошенко достойно програв, привітав. Живи, володарюй, радій.
Навіть подякуй йому, що залишив тобі у спадок ростучий ВВП, позитивне сальдо в бюджеті, повну казну, потужну армію. Але ні!
Від прес-конференції до брифінгу ненависть лише наростає, а кількість згадок Порошенка з його вуст геометрично росте.
Перша причина відома - існування Порошенка перекреслює нікчемного Зеленського. Але то таке, він нарцис і може своєю макітрою так не думає. Тоді ЩО?
Зеленський не виказує ненависть до Януковича, Путіна, бойовиків на Донбасі, Бойка, Медведчука. Лише Порошенко для нього ворог.
Відповідь у збігу інтересів:
Порошенко, майже єдиний з українських політиків - ворог №1 для Кремля.
Зеленський, як кремлівський проект, апріорі ненавидітиме Порошенко, як і його куратори.
Схоже знову "запоребрик" хоче воювати проти людства.
- Сема я вам удивляюс, ви шо не смотрели кина "Полицейская академия"? А вдруг в трибуне таки Мендель?
19 мин. ·
Доброе утро, друзья! Все готовы делать госпереворот? Вы готовы сделать его на турнике? Ну, так многие могут. Но ведь величайший политический лидер современности видит госпереворот по другому. Его бывший сотрудник, который сегодня подрабатывает вице-спикером ВР, даже объявил о том, что людей нанимают по 1000 на этот госпереворот. Видимо в голове выходца их Квартал-95 так и делается их госпереворот. Но у меня возник вопрос, а тысяча на госпереворот и тысяча за вакцинацию - это одна и та же тысяча? Хотя, какая разница? Да, Володимир Зеленський?
А сегодня, я иду на 19-00 на Майдан Незалежности и оттуда мы все пойдём к Офису президента. Пойдем и выскажем все, что накипело. Потому что надоела вечная ложь власти, постоянные факапы Зеленского и #моносброда, нападки на свободу слова, а так же то, что власть пытается атаковать и преследовать всех, кто её критикует. Пора Зеленскому напомнить, что он не царь. Так что до встречи в 19-00 на Майдане. Напишите в комментариях будете ли вы.
PS Отдельная просьба к агрессивно настроенным гражданам. Прошу вас не брать больше одного фака для президента в каждую руку. Давайте будем сдержанными.
Иллюстрирация (с) Богдан Процишин
Это всё, что нужно о них знать.