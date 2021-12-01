15 455 34
Южаніна прийшла в Раду на виступ Зеленського у футболці із написом "Хто з них кріт?". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні кілька нардепів "Європейської Солідарності" прийшли у ВР на виступ президента Володимира Зеленського у футболках з написом "Хто з них кріт?". Над цим написом - фото Зеленського та глави ОПУ Андрія Єрмака.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Нашому кореспонденту вдалось сфотографувати в такій футболці Ніну Южаніну. Втім, деякі інші нардепи цієї політсили теж були помічені у футболках з такими написами.
Топ коментарі
+36 Орест Орест
показати весь коментар01.12.2021 10:22
+22 Перехватчик
показати весь коментар01.12.2021 10:36
+17 саша паламарчук
показати весь коментар01.12.2021 10:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Ну а далее носом в свистёж по каждому пункту:
- Липецкая фабрика полностью остановлена 1.04.2017года. Благополучно работала три первых (самых кровавых) года войны.
- По Ротердам+, согласно вердикту некоторых инстанций, действительно якобы нет состава преступления. Хотя этим всё ещё многие не согласны, в том числе НАБУ. Нет состава преступления и полезно- это две большие разницы.
- По Илловайску:
В ВСК перечислили факторы, которые могли обусловить произошедшее. Среди них:
невведение военного положения;
ошибочные кадровые решения;
непринятие руководством армии и страны всех мер по разблокированию Иловайской группы и организации коридора для вывода украинских войск из окружения.
- Крым действительно сдать немного не успел. Крым сдали до его инаугурации.
Эту иллюстрацию порохоботской дурости разобрали.)) Давай следующую!
Пердь первый-
16 апреля 2015 года Басманный районный суд города Москвы принял постановление о взыскании с ОАО «Липецкая кондитерская фабрика "РОШЕН"» 180 млн рублей налоговой задолженности. 24 апреля 2015 года Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации на основании этого постановления наложило арест на имущество Липецкой фабрики. Общая стоимость арестованного имущества оценивается в 2 млрд рублей[5]. - соответственно с арестованным имуществом, никаких действий проводить низзя
Пердь второй -
Роттердам+ - ваше мнение ошшень ценно для нас. Но таки есть 100% своя прокурворша, поплачтесь ей в ... ну не знаю куда
Пердь третий -
"факторы, которые могли" - а могли и не обусловить Самый главный фактор - Величайший Гавнокомандующий был на концерте в Горловке.
короче - манная каша сама себя хвалит )))) жри-те! ))))
Слава Україні!
Неплохо смотрится цветная печать на футболке , но можно было бы и по интереснее цвет выбросать, а то белая в Раде не будет сильно привлекать внимание. Что-то из этих цветов было бы интереснее