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ВР (11730) Зеленський (17420) Южаніна (135) Європейська Солідарність (1021)

Южаніна прийшла в Раду на виступ Зеленського у футболці із написом "Хто з них кріт?". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні кілька нардепів "Європейської Солідарності" прийшли у ВР на виступ президента Володимира Зеленського у футболках з написом "Хто з них кріт?". Над цим написом - фото Зеленського та глави ОПУ Андрія Єрмака.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Нашому кореспонденту вдалось сфотографувати в такій футболці Ніну Южаніну. Втім, деякі інші нардепи цієї політсили теж були помічені у футболках з такими написами.  

Южаніна прийшла в Раду на виступ Зеленського у футболці із написом Хто з них кріт? 01
Южаніна прийшла в Раду на виступ Зеленського у футболці із написом Хто з них кріт? 02
Южаніна прийшла в Раду на виступ Зеленського у футболці із написом Хто з них кріт? 03
Южаніна прийшла в Раду на виступ Зеленського у футболці із написом Хто з них кріт? 04
Южаніна прийшла в Раду на виступ Зеленського у футболці із написом Хто з них кріт? 05
Южаніна прийшла в Раду на виступ Зеленського у футболці із написом Хто з них кріт? 06

Читайте також: Охорона під трибуною, футболки "За президента! Проти олігархів" і повідомлення від "слуги народу" - "Столовка працює. Все норм": Рада готується до виступу Зеленського. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+36
Завидую Вашей нервной системе! Смотреть это еще и со звуком....
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01.12.2021 10:22
+22
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01.12.2021 10:36
+17
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01.12.2021 10:18
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01.12.2021 10:18 Відповісти
Дуже симпатичний і позитивний! )ТОЧНО НЕ ЗЕКЛОУН ВАВОЧКА!)
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01.12.2021 10:25 Відповісти
КАК ПО МНЕ ОБА ДВОЕ И ВОВЧКИ КЛОВУН И РЕЗИДЕНТ ФЕДОРОВ ДЕРЬМАКОВ ЦТУГЕНМОЙШЕВИЧ.... и не кроты а украинские гниды и промосковские воши....
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01.12.2021 10:35 Відповісти
клас!!!
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01.12.2021 10:19 Відповісти
Смотрю сейчас его выступ. О какой стране он вообще говорит.?
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01.12.2021 10:19 Відповісти
Завидую Вашей нервной системе! Смотреть это еще и со звуком....
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01.12.2021 10:22 Відповісти
Я не дивлюсь. Просвітіть коли виступ на роялі?))
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01.12.2021 10:22 Відповісти
Боже, какую ересть он несет!Такое впечатление, что действительно Ермак его с ванны не выпускает.
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01.12.2021 10:24 Відповісти
Оба. Только это кроты семейства кротосвиньевых.
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01.12.2021 10:20 Відповісти
200%
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01.12.2021 10:22 Відповісти
Ми знаємо - один простий кріт, а другий зелений кріт.
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01.12.2021 10:22 Відповісти
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01.12.2021 10:24 Відповісти
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01.12.2021 10:36 Відповісти
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01.12.2021 10:59 Відповісти
Про безмозглость порохобота, слепившего эту жабу, говорит уже сразу шапка- «доказано прокуратурой». Прокуратура обвиняет, а не оправдывает.
Ну а далее носом в свистёж по каждому пункту:
- Липецкая фабрика полностью остановлена 1.04.2017года. Благополучно работала три первых (самых кровавых) года войны.
- По Ротердам+, согласно вердикту некоторых инстанций, действительно якобы нет состава преступления. Хотя этим всё ещё многие не согласны, в том числе НАБУ. Нет состава преступления и полезно- это две большие разницы.
- По Илловайску:
В ВСК перечислили факторы, которые могли обусловить произошедшее. Среди них:

невведение военного положения;
ошибочные кадровые решения;
непринятие руководством армии и страны всех мер по разблокированию Иловайской группы и организации коридора для вывода украинских войск из окружения.

- Крым действительно сдать немного не успел. Крым сдали до его инаугурации.

Эту иллюстрацию порохоботской дурости разобрали.)) Давай следующую!
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01.12.2021 11:18 Відповісти
Ну давай, пробежимся по кацапской методичке

Пердь первый-
16 апреля 2015 года Басманный районный суд города Москвы принял постановление о взыскании с ОАО «Липецкая кондитерская фабрика "РОШЕН"» 180 млн рублей налоговой задолженности. 24 апреля 2015 года Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации на основании этого постановления наложило арест на имущество Липецкой фабрики. Общая стоимость арестованного имущества оценивается в 2 млрд рублей[5]. - соответственно с арестованным имуществом, никаких действий проводить низзя

Пердь второй -
Роттердам+ - ваше мнение ошшень ценно для нас. Но таки есть 100% своя прокурворша, поплачтесь ей в ... ну не знаю куда

Пердь третий -
"факторы, которые могли" - а могли и не обусловить Самый главный фактор - Величайший Гавнокомандующий был на концерте в Горловке.
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01.12.2021 11:52 Відповісти
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01.12.2021 12:16 Відповісти
От именно так выглядит портянка, после открытия дела в Панаме
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01.12.2021 12:24 Відповісти
Что, больно на бутылке сидеть?
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01.12.2021 14:43 Відповісти
ваван, тьфу *** і цей вава, що, знову в калюжу перднув, не задихнувся, чмо?
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03.12.2021 01:12 Відповісти
Я через 2.5 роки візьму булаву і покажу як треба керувати
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01.12.2021 11:46 Відповісти
Русские в Лондоне?
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01.12.2021 12:13 Відповісти
Так показывают по каналу NEWSONE

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01.12.2021 10:37 Відповісти
Так медведчук і так на свободі, Володя не давав команду його закривати, бо він працює і використовує телеканал "1+1", який є власністю Коломойського і Медведчука.
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01.12.2021 10:44 Відповісти
А по-моему- зря это. Не стоило уподобляться этим футболочкам "слуг", а вот на очередном литре дерьма, которое выливается из уст оратора, просто встать и уйти, всей фракцией. Вот это- был бы демарш! А так... сыграли в мячик, две команды.
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01.12.2021 10:41 Відповісти
горло луженое промочил бы шо ли... так хрипеть, повторяться, путать слова и пропускать окончания... более мерзкого крикливого выступления с такими бурными аплодисментами и бредом противоречащим фактам и аргументам.... ой постановка...
короче - манная каша сама себя хвалит )))) жри-те! ))))
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01.12.2021 10:44 Відповісти
Вася, по-моему ты бредишь, уважаемый!
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01.12.2021 10:49 Відповісти
да брежу... уже 2,5 года брежу окончанием этого фарса, очковтирательства и популизма...
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01.12.2021 10:52 Відповісти
жри гавно, не отвлекайся...
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01.12.2021 10:52 Відповісти
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
Слава Україні!
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01.12.2021 10:50 Відповісти
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01.12.2021 10:53 Відповісти
Странное сравнение, по должности крутость наверно

Неплохо смотрится цветная печать на футболке , но можно было бы и по интереснее цвет выбросать, а то белая в Раде не будет сильно привлекать внимание. Что-то из этих цветов было бы интереснее

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25.12.2021 07:03 Відповісти
А в своїй партії не пробовала пошукати.
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29.04.2022 14:46 Відповісти
 
 