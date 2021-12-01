Южаніна прийшла в Раду на виступ Зеленського у футболці із написом "Хто з них кріт?". ФОТО

Сьогодні кілька нардепів "Європейської Солідарності" прийшли у ВР на виступ президента Володимира Зеленського у футболках з написом "Хто з них кріт?". Над цим написом - фото Зеленського та глави ОПУ Андрія Єрмака.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Нашому кореспонденту вдалось сфотографувати в такій футболці Ніну Южаніну. Втім, деякі інші нардепи цієї політсили теж були помічені у футболках з такими написами.













Читайте також: Охорона під трибуною, футболки "За президента! Проти олігархів" і повідомлення від "слуги народу" - "Столовка працює. Все норм": Рада готується до виступу Зеленського. ФОТОрепортаж