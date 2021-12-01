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У Кривому Розі модернізують стару гімназію №95, - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Криворізьку гімназію №95 відремонтують та створять сучасний освітній простір.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Одна з найважливіших реформ сучасної України - освітня. Зараз є можливість перетворювати звичайні школи на нові простори, які відповідатимуть вимогам часу. Після завершення капремонту криворізька гімназія №95 стане цікавою для дітей", - каже заступниця голови обласної адміністрації Ольга Горб.

У закладі будуть яскраві кольори, тематичні кабінети, STEM-лабораторії.

Модернізація гімназії, яку виконують за програмою "Велике будівництво", також передбачає підвищення енергоефективності. В будівлі замінять всі вікна та інженерні мережі, утеплять фасад. Також модернізують спортивну залу, харчоблок і їдальню.

Навколо гімназії встановлять огорожу для більшої безпеки дітей. А на подвір’ї буде футбольне поле і мультифункціональний спортивний майданчик, де можна займатися воркаутом, грати у баскетбол і волейбол.

Нагадаємо, разом із інфраструктурною програмою "Велике будівництво" президент Володимир Зеленський запустив програму "Здорова Україна". Серед іншого, вона передбачає нову концепцію уроків фізкультури, зміну системи шкільного харчування і популяризацію спортивних гуртків та секцій.

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У Кривому Розі модернізують стару гімназію №95, - ОДА 01
У Кривому Розі модернізують стару гімназію №95, - ОДА 02
У Кривому Розі модернізують стару гімназію №95, - ОДА 03
У Кривому Розі модернізують стару гімназію №95, - ОДА 04
У Кривому Розі модернізують стару гімназію №95, - ОДА 05
У Кривому Розі модернізують стару гімназію №95, - ОДА 06

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
спасибо жителям Кривбаса за *********** -пи@араса!
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01.12.2021 12:34
+8
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01.12.2021 12:45
+8
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01.12.2021 12:48
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Ну так! Сам найвеличніший в ній навчався.
Який текст буде на табличці, яку присобачать на гімназію після реконструкції?
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01.12.2021 12:30 Відповісти
Там все ясно - ГІМНАзія №95. зія - Зелеленскага і Януковоща.
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01.12.2021 12:35 Відповісти
Только забыли сумму назвать - 155 млн. грн.
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01.12.2021 12:48 Відповісти
Цікаво, якій ще гімназії, школі в Україні так пощастило?
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01.12.2021 12:51 Відповісти
Ооо, я б зробив таблички!!! Будь моя воля, я б усі ці універи та школи, де вчились неучі, які дорвались до влади та прославились своїми "знаннями" (Зеленський, Ківа, Янукович, Азіров.....) в обов'язковому порядку, забов'язав чіпляти табличькиі з їх ім'ям, щою усі знали рівень знань що вони надають!!!
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01.12.2021 12:49 Відповісти
Еще надо срочно найти ночной горшок зеличайшего, позолотить и водрузить обезглавленному петуху перед ОПой.
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01.12.2021 13:44 Відповісти
Теперь там будет Квартал 95
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01.12.2021 12:33 Відповісти
До 95 квартала совсем не далеко, метров 300
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01.12.2021 12:54 Відповісти
спасибо жителям Кривбаса за *********** -пи@араса!
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01.12.2021 12:34 Відповісти
Эту гимназию нужно снести и на ее месте построить церковь!
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01.12.2021 12:39 Відповісти
не треба так. Було інтервью його вчителів, то вони дуже несхвально про гундосика розповідали, він ще у молоді роки показав себе як хитродупе нахабне створіння..
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01.12.2021 12:46 Відповісти
Может синагогу? Церковь Мудяцкого Патриархата уже есть, рядом с гимназией
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01.12.2021 12:52 Відповісти
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01.12.2021 12:45 Відповісти
888888 секретарь зеленого обкома товарисч зеленченко зелен зеленяченко
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01.12.2021 21:07 Відповісти
это одна из 100500 сданных уже в 2021 ?? она уже вошла в отчет ???
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01.12.2021 12:48 Відповісти
100500 разів
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01.12.2021 12:52 Відповісти
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01.12.2021 12:48 Відповісти
а почему именно 95?цыфра понравилась?
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01.12.2021 12:57 Відповісти
В Кривом Роге везде,где только можно лепят МАФы, сразу с табличкой ,,аренда,, . Такого беспредела не видел нигде.
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01.12.2021 13:45 Відповісти
ремонт за счет бюджета Украины. Какой еще школе или гимназии повезет? И где еще можно будет отмыть бабло?
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01.12.2021 14:17 Відповісти
2 реальних фото, решта візуалізація, певно з проекта, і шо?
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01.12.2021 14:42 Відповісти
ну судя по архетектуре это средне поздний совок не такая уж и старая
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01.12.2021 21:06 Відповісти
 
 