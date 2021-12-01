На одному з підприємств в Одесі стався витік небезпечної хімічної речовини. ФОТОрепортаж

Рятувальники зупинили витік небезпечної хімічної речовини в Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Сьогодні, о 10 годині 20 хвилин, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у місті Одеса, по вулиці Боровського, на території підприємства (назва та форма власності встановлюються) під час проведення робіт з ємністю, що містила хлор (об´єм 800 літрів) відбулась її розгерметизація та витік небезпечної речовини", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники подавали воду для осадження парів хлору розпиленими струменями води.

Хіміки – рятувальники накладали бантаж на розгерметизовану ємність, заміряли концентрацію небезпечних речовин у повітрі.

"Працівниками підприємства герметичність ємності відновлено. Витік небезпечної речовини припинено. Дезактивація місця розливу проводиться шляхом розбавлення водою", - розповіли в ДСНС.

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Також у відомстві зауважили, що на відстані 50 метрів від осередку розливу перевищення гранично допустимих концентрацій не спостерігається.











Фото: ДСНС