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Одеса (4022) хімія (56) ДСНС (4458) хлор (20)

На одному з підприємств в Одесі стався витік небезпечної хімічної речовини. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Рятувальники зупинили витік небезпечної хімічної речовини в Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Сьогодні, о 10 годині 20 хвилин, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у місті Одеса, по вулиці Боровського, на території підприємства (назва та форма власності встановлюються) під час проведення робіт з ємністю, що містила хлор (об´єм 800 літрів) відбулась її розгерметизація та витік небезпечної речовини", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники подавали воду для осадження парів хлору розпиленими струменями води.

Хіміки – рятувальники накладали бантаж на розгерметизовану ємність, заміряли концентрацію небезпечних речовин у повітрі.

"Працівниками підприємства герметичність ємності відновлено. Витік небезпечної речовини припинено. Дезактивація місця розливу проводиться шляхом розбавлення водою", - розповіли в ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На одному з підприємств Вінниччини стався витік аміаку: рятувальники намагаються осадити отруйну хмару, - ДСНС. ФОТО

Також у відомстві зауважили, що на відстані 50 метрів від осередку розливу перевищення гранично допустимих концентрацій не спостерігається.

На одному з підприємств в Одесі стався витік небезпечної хімічної речовини 01
На одному з підприємств в Одесі стався витік небезпечної хімічної речовини 02
На одному з підприємств в Одесі стався витік небезпечної хімічної речовини 03
На одному з підприємств в Одесі стався витік небезпечної хімічної речовини 04
На одному з підприємств в Одесі стався витік небезпечної хімічної речовини 05
Фото: ДСНС

На одному з підприємств в Одесі стався витік небезпечної хімічної речовини 06
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Припортовый завод ? Там вроде емкости с хлором . Вроде Фирташа. Хотя инфа может быть старая . Фирташ активно сражался за припортовый завод раньше
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01.12.2021 14:12 Відповісти
Припортовый пока ещё государственный, но вот эта формулировка немного обескураживает

на території підприємства (назва та форма власності встановлюються) Джерело: https://censor.net/ua/p3302738
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01.12.2021 14:20 Відповісти
Когда то делалась оценочная экспертиза для приватизации Припортового завода. Состояние цистерн с хлором оценили в смешные проценты, чтобы как всегда уворовать у государства за копейки .
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01.12.2021 14:25 Відповісти
Новость не про припортовый, скорее всего, на припортовом свои газоспасатели есть, да и обстановочка на фото не тянет на режимный объект.
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01.12.2021 14:30 Відповісти
Припортовый находится в Южном, а в статье ул. Боровского в Одессе.
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01.12.2021 14:42 Відповісти
Колись Каломойський шляхом зупинки свого(приХватизованого) заводу ставив під загрозу хлорування питної води. Може і цей завод Каломойського ?
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01.12.2021 15:02 Відповісти
Если дешево и сердито - то надо было вентилятор помощнее, чтоб разогнать облако, если чуть серьезнее, намешать цемента и опустить так, чтоб раствор закрыл отверсие сантиметров на 10-15. Вода там малоэффективна, а вот раствор сульфита натрия или тиосульфата натрия - то уже другое дело.
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01.12.2021 14:31 Відповісти
Мне кажется емкость немного ржавая. Хотя рядом лежат хорошие, надо туда перелить .
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01.12.2021 14:34 Відповісти
немного?😁 Судя по виду она ровестница города...
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01.12.2021 14:44 Відповісти
О 10:20 по прибуттю до місця виклику відділення 8 ДПРЧ та проведеної розвідки встановлено що на території підприємства (назва та форма власності встановлюються) під час проведення робіт з ємністю, що містила хлор (обdєм 800 літрів) внаслідок висверлення отвору невстановленою особою відбулась її розгерметизація та відбувся виток небезпечної речовини. Виток відбувся на площі 30 м2.

https://dumskaya.net/news/v-rayone-lenposelka-razlilis-himikaty-zhiteli-zh-155995/
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01.12.2021 14:48 Відповісти
Хлор - бойова отруйна речовина. ДБР має розібратися хто дозволив зберігати (і навіщо) бойову ОР на території міста ще й у ємності, яка піддалася корозії. Це злочин.
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01.12.2021 14:48 Відповісти
Попытка организовать "Дом профсоюзов 2". Спасатели русских уже у границ, в полной боевой ...
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01.12.2021 17:50 Відповісти
 
 