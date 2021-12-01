На одному з підприємств в Одесі стався витік небезпечної хімічної речовини. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Рятувальники зупинили витік небезпечної хімічної речовини в Одесі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Сьогодні, о 10 годині 20 хвилин, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у місті Одеса, по вулиці Боровського, на території підприємства (назва та форма власності встановлюються) під час проведення робіт з ємністю, що містила хлор (об´єм 800 літрів) відбулась її розгерметизація та витік небезпечної речовини", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники подавали воду для осадження парів хлору розпиленими струменями води.
Хіміки – рятувальники накладали бантаж на розгерметизовану ємність, заміряли концентрацію небезпечних речовин у повітрі.
"Працівниками підприємства герметичність ємності відновлено. Витік небезпечної речовини припинено. Дезактивація місця розливу проводиться шляхом розбавлення водою", - розповіли в ДСНС.
Також у відомстві зауважили, що на відстані 50 метрів від осередку розливу перевищення гранично допустимих концентрацій не спостерігається.
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на території підприємства (назва та форма власності встановлюються) Джерело: https://censor.net/ua/p3302738
https://dumskaya.net/news/v-rayone-lenposelka-razlilis-himikaty-zhiteli-zh-155995/