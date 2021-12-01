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70 км траси Чугуїв - Мілове відремонтували на Луганщині, - Служба автодоріг. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У Луганській області завершили ремонт двох великих ділянок траси Н-26 Чугуїв - Мілове загальною протяжністю 70 км.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Луганській області, інформує Цензор.НЕТ.

"На Луганщині на дорозі Н-26 Чугуїв - Мілове завершено масштабні роботи за маршрутом "Євсуг - Мілове", загальна протяжність 70 кілометрів. Роботи проводилися на двох ділянках: від Євсуга до Біловодська, від Біловодська до Мілового", - йдеться у повідомленні.

Якість робіт, які виконували за програмою "Велике будівництво", контролювали незалежні експерти з ТОВ "Ежіс Україна" (Франція).

В ході ремонту повністю замінили дорожній одяг, розчистили узбіччя, поставили нові бар’єри і автобусні зупинки.

Національна траса Н-26 має велике значення для транспортного сполучення області, тому її ремонт – у пріоритеті. Раніше були відремонтовані 35 км від Старобільська до Євсуга та інші ділянки.

Також планують відремонтувати мости через річку Євсуг і Борова.

Як повідомлялось, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" на Волині нещодавно завершили ремонт 11 км траси М-19.

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70 км траси Чугуїв - Мілове відремонтували на Луганщині, - Служба автодоріг 01
70 км траси Чугуїв - Мілове відремонтували на Луганщині, - Служба автодоріг 02

Автор: Богдан Гуньковський
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01.12.2021 14:57 Відповісти
от Старобельска до Сватово не смогли отремонтировать ))))
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01.12.2021 14:59 Відповісти
И от Северодонецка не смогли.
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01.12.2021 15:11 Відповісти
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01.12.2021 15:02 Відповісти
При Зеленском много чего строится в Украине. Спасибо , Президент !
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01.12.2021 15:07 Відповісти
И уже рассыпается.
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01.12.2021 15:10 Відповісти
Уже давно рассыпались.......порошенковские обещания. А Зеленский это настоящий Президент.
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01.12.2021 15:15 Відповісти
Мальчик, сколько тебе годков? И в Деда Мороза веришь?
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01.12.2021 15:21 Відповісти
Ну ЗЕля с дорогами постарался. Если будет убегать,то все будет "скатертью дорожка".
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01.12.2021 15:14 Відповісти
Та не, будет улетать. А от Мелового до Чугуева, Счастья и Беловодска как раз для танчиков с ветерком самое то...
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01.12.2021 15:47 Відповісти
А за чей счет в программе прещидента строились эти дороги , на которых согласно иследований журналистов прилипало минимум 30%. Так за счет детей и стариков и дебилы могут составлять такие программы, а вот за счет экономики там нада что мозги работали по другому , а не только как украсть , а для этого надо прежде всего человеком быть , а не х....
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01.12.2021 15:15 Відповісти
Вы не понимаете! Это же один из главных путей попадания гордых граждан маладых рыцпублик дыныры и лынырыв Украину - они теперь к нам ездят за пенсией через ка(апстан, а дорога через Меловое - одна из кратчайших. Вот им дорогу и отремонтировали, чтобы 3 часа - и в Харькове.
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01.12.2021 23:26 Відповісти
 
 