Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати "ЄС" і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 1 грудня, в ході чергового пленарного засідання Верховної Ради парламентарі заслухали щорічне звернення Президента Володимира Зеленського з посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Послання президента до Верховної Ради та робота парламента в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Частина "слуг народу" вдягли футболки "За президента! Проти олігархів".

Колишній спікер Дмитро Разумков уважно слухає Вадима Рабіновича (ОПЗЖ).

Разумков ледь стримує сміх.

Розповідь Рабіновича таки розсмішила Разумкова.

Посміхаються і нардепи "Голосу" Сергій Рахманін та Андрій Осадчук.

Галина Третьякова ("СН") і Віталій Безгін ("СН").

"Слуги народу" фотографуються з колегою Василем Вірастюком ("СН").

Тим часом, Ігор Васильєв ("СН") повідомляє "слугам народу" у фракційному чаті: "Шлях вільний на парковку. ФОПи вже не ті".

В цей час ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження "спрощенки".

Володимир Зеленський у Верховній Раді.





Нардепи "ЄС" Володимир В'ятрович та Микола Величкович тримають плакати з запитанням до президента: "Чому преЗЕдент здійснює репресії проти журналістів і політиків?".

Деякі нардепи "ЄС" прийшли в Раду на виступ Зеленського у футболці із написом "Хто з них кріт?".





"Чому Україна б'є рекорди зі смертності від COVID-19?" - написано на плакаті у Ростислава Павленко ("ЄС").

Виключена із фракції "Слуги народу" Людмила Буймістер принесла Зеленському дві теки матеріалів. За словами Буймістер, в цих теках законопроєкти, аналітичні записки та матеріали щодо тем "Деолігархізація та конкуренція", "Реформа регуляторів", "Енергетика (інтеграція з ЄС)", "Екологія" та "Авторське право".

Пленарне засідання Верховної Ради 1 грудня.

Парламент та гості вшанували хвилиною мовчання Героїв, які загинули у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України.

"Слуги народу" встали перед сектором "ЄС", щоб Зеленський не бачив плакати із запитаннями до нього.

Також "слуги народи" закрили Зеленському і плакат ОПЗЖ.

Президент України Володимир Зеленський.

Послання Зеленського до Ради.

Анатолій Урбанський ("За майбутнє") уважно слухає послання Зеленського.

Зеленський продовжує свій виступ.







За виступом Зеленського також слідкують позафракційні Вадим Новинський, Андрій Аксьонов та Муса Магомедов.

Разумков пильним поглядом спостерігає за Зеленським.

Тим часом, Анатолію Бурмічу (ОПЗЖ) вже прийшло повідомлення від абонента "Соботюк Володя": "Толя, скажи Зе нехай змінить очки з рожевих на звичайні, людські"

27 листопада абоненти обговорювали, можливо, пресмарафон Зеленського.

"Да, показал себя во всей красе. Все проблемы от него некомпетентного, самовлюбленного, жадного, обозленного. Плохо кончит. Все против него, кроме Коломойского, такого же урода", - пророкує Бурміч.

"Они другими не будут. Это людям надо прочистить глазами уши. Отличать вранье от действительности", - відповідає на цей раз Бурміч.

Разом з нардепами в залі Ради Зеленського слухали і запрошені гості.

"Слуга народу" Максим Бужанський, який вчора пропонував взяти гроші на апарат судів з кіно.

Кіра Рудик ("Голос") і Ярослав Железняк ("Голос").

Нардеп ОПЗЖ переглядає пости в фейсбуку про послання Зеленського.

Разумков і Рахманін переглядаються, слухаючи Зеленського.

Тим часом, "слуга народу" Сергій Литвиненко вирішив поцікавитися новинами кінології.





Зеленський продовжує виголошувати своє послання.





Зеленський вручає державні нагороди з нагоди 30-ї річниці проголошення незалежності України.

Зеленський покидає засідання Ради.

Фото: Цензор.НЕТ