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Васильєв (5) Вірастюк (75) ВР (11730) Зеленський (17420) Коломойський (1420) Новинський (310) Рабінович (189) В'ятрович (236) Южаніна (135) Павленко Ростислав (51) Рахманін (134) Разумков Дмитро (1449) Урбанський (5) Бужанський (102) Литвиненко Сергій (14) Магомедов Муса (21) Третьякова Галина (100) Осадчук Андрій (37) Железняк Ярослав (390) Буймістер (65) Віталій Безгін (38) Рудик Кіра (104) Аксьонов Андрій (20) Бурміч Анатолій (2) Величкович Микола (2)

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати "ЄС" і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 1 грудня, в ході чергового пленарного засідання Верховної Ради парламентарі заслухали щорічне звернення Президента Володимира Зеленського з посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Послання президента до Верховної Ради та робота парламента в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 01

Частина "слуг народу" вдягли футболки "За президента! Проти олігархів".

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 02

Колишній спікер Дмитро Разумков уважно слухає Вадима Рабіновича (ОПЗЖ).

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 03

Разумков ледь стримує сміх.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 04

Розповідь Рабіновича таки розсмішила Разумкова.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 05

Посміхаються і нардепи "Голосу" Сергій Рахманін та Андрій Осадчук.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 06

Галина Третьякова ("СН") і Віталій Безгін ("СН").

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 07

"Слуги народу" фотографуються з колегою Василем Вірастюком ("СН").

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 08

Тим часом, Ігор Васильєв ("СН") повідомляє "слугам народу" у фракційному чаті: "Шлях вільний на парковку. ФОПи вже не ті".

В цей час ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження "спрощенки".

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 09

Володимир Зеленський у Верховній Раді.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 10
Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 11

Нардепи "ЄС" Володимир В'ятрович та Микола Величкович тримають плакати з запитанням до президента: "Чому преЗЕдент здійснює репресії проти журналістів і політиків?".

Деякі нардепи "ЄС" прийшли в Раду на виступ Зеленського у футболці із написом "Хто з них кріт?".


Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 12

"Чому Україна б'є рекорди зі смертності від COVID-19?" - написано на плакаті у Ростислава Павленко ("ЄС").

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 13

Виключена із фракції "Слуги народу" Людмила Буймістер принесла Зеленському дві теки матеріалів. За словами Буймістер, в цих теках законопроєкти, аналітичні записки та матеріали щодо тем "Деолігархізація та конкуренція", "Реформа регуляторів", "Енергетика (інтеграція з ЄС)", "Екологія" та "Авторське право".

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 14

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 15

Пленарне засідання Верховної Ради 1 грудня. 

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 16

Парламент та гості вшанували хвилиною мовчання Героїв, які загинули у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 17

"Слуги народу" встали перед сектором "ЄС", щоб Зеленський не бачив плакати із запитаннями до нього.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 18

Також "слуги народи" закрили Зеленському і плакат ОПЗЖ.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 19

Президент України Володимир Зеленський.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 20

Послання Зеленського до Ради.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 21

Анатолій Урбанський ("За майбутнє") уважно слухає послання Зеленського.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 22

Зеленський продовжує свій виступ.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 23
Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 24
Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 25

За виступом Зеленського також слідкують позафракційні Вадим Новинський, Андрій Аксьонов та Муса Магомедов.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 26

Разумков пильним поглядом спостерігає за Зеленським.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 27

Тим часом, Анатолію Бурмічу (ОПЗЖ) вже прийшло повідомлення від абонента "Соботюк Володя": "Толя, скажи Зе нехай змінить очки з рожевих на звичайні, людські"

27 листопада абоненти обговорювали, можливо, пресмарафон Зеленського.

"Да, показал себя во всей красе. Все проблемы от него некомпетентного, самовлюбленного, жадного, обозленного. Плохо кончит. Все против него, кроме Коломойского, такого же урода", - пророкує Бурміч.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 28

"Они другими не будут. Это людям надо прочистить глазами уши. Отличать вранье от действительности", - відповідає на цей раз Бурміч.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 29

Разом з нардепами в залі Ради Зеленського слухали і запрошені гості.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 30

"Слуга народу" Максим Бужанський, який вчора пропонував взяти гроші на апарат судів з кіно.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 31

Кіра Рудик ("Голос") і Ярослав Железняк ("Голос").

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 32

Нардеп ОПЗЖ переглядає пости в фейсбуку про послання Зеленського.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 33

Разумков і Рахманін переглядаються, слухаючи Зеленського.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 34

Тим часом, "слуга народу" Сергій Литвиненко вирішив поцікавитися новинами кінології.


Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 35

Зеленський продовжує виголошувати своє послання.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 36
Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 37

Зеленський вручає державні нагороди з нагоди 30-ї річниці проголошення незалежності України.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 38

Зеленський покидає засідання Ради.

Послання Зеленського, пильний погляд та сміх Разумкова, плакати ЄС і невтішне пророцтво Бурміча: робота Ради 1 грудня 39

Фото: Цензор.НЕТ
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Топ коментарі
+44
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01.12.2021 15:15
+34
Це схоже на страшний сон,та нажаль я не сплю...
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01.12.2021 15:22
+25
Піду поблюю.
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01.12.2021 15:20
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01.12.2021 15:15 Відповісти
Даже бульдоги против тех, кто "против олигархов"
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01.12.2021 15:16 Відповісти
ЛОЩЕНЫЙ РОЗУМКОВ 😀😀😀
костюм с отливом
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01.12.2021 15:19 Відповісти
Сколько стоит такой костюм у политика ?
Вот Суркис когда-то истерил , шо ему наступилив Раде на очень дорогие туфли . Потому он больше в депутаты не ходит 😀😀😀
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01.12.2021 15:21 Відповісти
Піду поблюю.
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01.12.2021 15:20 Відповісти
Почему бы Разумкову не смеяться, он всех бесхозных депутатов подобрал и депутатское брожение ещё продолжается.
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01.12.2021 15:21 Відповісти
Це схоже на страшний сон,та нажаль я не сплю...
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01.12.2021 15:22 Відповісти
Театр абсурду... повний сюр...
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01.12.2021 15:22 Відповісти
ще раз повторюсь:
"Від дурня немає особливої шкоди до того часу, поки інші дурні не вибирають його своїм лідером".......
(народна мудрість)
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01.12.2021 15:22 Відповісти
Молоді олігархи наділи сорочки "за олігархів президента", просто переплутали послідовність слів так само, як їх слова розбігаються зі справами. З якими олігархами вони будуть боротися з Бенею, який сотворив Зеля? З Ахметовим, який сотворив Шмагаля? Чи з Медведчуком, який сотворив Стефанчука?
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01.12.2021 15:25 Відповісти
Краткий обзор выступления президента в Раде:
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01.12.2021 15:31 Відповісти
шестая сверху фотка...надо писать,кто слева,в кто справа.а то непонятно
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01.12.2021 15:39 Відповісти
Останнє фото - найкраще.
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01.12.2021 15:43 Відповісти
Я розумію єдине "послання" зе: усім миром послати його з президентського крісла на лаву підсудних. Він вже на декілька пожиттєвих накосячив.
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01.12.2021 16:05 Відповісти
"Під час виступу голова держави продемонстрував успішне втілення ще однієї програми - Великого оплесківництва." https://zn.ua/
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01.12.2021 16:42 Відповісти
это не матрица, это реальность! 3,14 ц просто.
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01.12.2021 16:43 Відповісти
Так нам и надо.
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01.12.2021 16:55 Відповісти
Вам будут рассказывать, как важны протесты, призывать выйти под администрации и на улицы, чтобы показать... Показать что? Я не против мирных шествий, но вас хотят использовать для того, чтобы расшатать и повалить власть. Зачем? Вы что, не видите разницы между Януковичем и нынешним президентом? Ну, тогда вы заинтересованное лицо. Или вас используют заинтересованные в хаосе лица. Они не мечтают о могучей, единой и богатой Украине. Они мечтают о власти, о финансовых потоках и, в отсутствии легальных способов их поменять, готовы пойти на любые противозаконные меры. Власть чертовски привлекательная штука. Вы готовы помочь им взять этот приз?
https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/strimajte-zapal-dorogi-spivgromadyani-perevorotu-ne-bude.htm

Вам не нравится Зеленский? Ваше право. Но он легитимно, совершенно официально избран и нет никаких реальных оснований его смещать или свергать. Есть влажные мечты тех, кто хочет побыстрее забраться на вершину и им, поверьте, плевать и на вас, и на страну... им на все плевать, кроме власти и денег. Это всегда так работает. Мы не исключение.

Вы недовольны выбором части украинского народа? Ощутите, наконец-то, себя его второй частью, черт побери! Поменяете президента через два с половиной года - это возможно, если вы будете в большинстве. Не волнуйтесь, ничего со страной за это время не случится. Если ее не шатать, с ней вообще ничего не случится.
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01.12.2021 16:56 Відповісти
Шановний! Він, на думку фахівців з держбезпеки, економіки,ОЗ напрацював "непосильним трудом" на декілька термінів. Тюремних. Але ж ви маєте право на свій погляд . бо в Україні і Рада і суспільство - місце для дискусій.
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01.12.2021 17:07 Відповісти
Зеля за оставшиеся 2,5 года, "за мир" с Путиным может сделаться губернатором Малороссийского федерального округа, а украинцев сдать под власть путинской диктатуры
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01.12.2021 17:42 Відповісти
То чому ви - шаталі страну , за минулої влади .. ? Нахріняки .???
Тепер вас відітєлі - нудить від шатання . А вам скотам , тоді говорилось - не плюйте бл.. в колодязь .!! НЕ ПЛЮЙТЕ .. ! Послухали ? Ну от тепер - жрі-тє .. Своє ж лайно . Хоч і до всирачки .
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02.12.2021 17:50 Відповісти
Доповідь не Президента, а голови Кабміну- " побудували, дорооги, стадіони, спортивні майданчики, відремонували лікарні". Це- не компетенція Президента.
Питання Президента- безпека, Гарантія дотримання Конституції, міжнародні відносини. Що з цього він сказав-? Що мріє про перемовини з Путіним? Що у нас найсильніша армія? А про непохитне дотримання Конституции - ? Може він і не чув, що він-гарант?
Шоу пройшло під бурхливі оплески своїх слуг.
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01.12.2021 17:33 Відповісти
"побудували, дорооги, стадіони, спортивні майданчики, відремонували лікарні" Более того, какая-то часть из всего перечисленного сделана громадами, главврачами больниц, на деньги благотворителей!
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01.12.2021 20:42 Відповісти
0_0 перед останнє фото - Зеленський і в Раду у броніку ходить. Що ж воно у нас такий боягуз))
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01.12.2021 17:54 Відповісти
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01.12.2021 18:18 Відповісти
Самое смешное фото с двумя папками для изучения Зеленским. Можно даже фильм снять, как Володя берет эти папки и с карандашем анализирует написанное, составляет план совещаний по обсуждению некоторых вычитаных в папках слов.
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01.12.2021 19:23 Відповісти
Є велика вирогідність, що після Зесоплі Розумков буде наступним президентом України, він відносно компромісний, в нього не має великого антирейтингу як у Пороеншко, Юлі, Бойко та інших........... На наступних президентських виборах, це покищо єдиний серьйозний суперник Зе........
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06.12.2021 12:42 Відповісти
А где делись комменты все этих святых людей, которые в 2019 набивали по 4 страницы за Зелю и по 10 против липецких фабрик, Мальдив и прочей зрады?
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07.12.2021 15:57 Відповісти
 
 