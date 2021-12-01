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Лідер антивакцинаторів Стахів вийшов із СІЗО під заставу, - адвокат Магарський

Фото Цензор.НЕТ Події

Лідер руху антивакцинаторів Остап Стахів вийшов із СІЗО після внесення його прибічниками 1 млн грн застави.

Про це повідомив у фейсбуці його адвокат Михайло Магарський, інформує Цензор.НЕТ.

"Остап на волі!", - зазначив адвокат.

Він також поширив повідомленні ГО "Права людини", де розміщено відео розмови Стахіва із прибічниками після виходу зі слідчого ізолятора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антивакцинатору Стахіву призначили судово-психіатричну експертизу

Лідер антивакцинаторів Стахів вийшов із СІЗО під заставу, - адвокат Магарський 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+24
От дурний народ... Краще би зібрали гроші для хворої дитини.
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01.12.2021 16:15
+15
@leusenko1

Львівському антиваксеру О. Стахіву зібрали мільйон для виходу із СІЗО за допомогою проросійських сил.

Гроші збирали у чатах Вайбер та Телеграм, а організація "Права людей" зробила заяву на проросійському телеканалі "ДНК", що має намір внести заставу.
Чомусь не здивований.
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01.12.2021 16:14
+14
Такой же бред как и все остальное про российские корни.
Завтра Вам не понравится что-либо в действиях власти, Вы проявите организаторский талант и приведете на протест под Раду тысяч 5-6 народу и вуаля... подконтрольные СМИ вас разом окрестят сепаркой и проросейской ...
А почему? Да потому что низзя просто так взять и человеку вне их системы заявить о каких-то там конституционных правах.
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01.12.2021 16:57
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Конечно не покажет, чтобы не разрушать твои шизоидные фантазии. "А Аделаджа вызывает больше доверия, чем активные ваксерманы", ну на этом сектант с тобой собственно все и понятно.
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01.12.2021 19:54 Відповісти
То есть сказать тебе нечего.
Сочувствую.
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01.12.2021 20:41 Відповісти
ты совсем дебил? Я выше тебе сказал два осмысленных предложения. Ты в очередной раз подтверждаешь тот факт, что за психа Стахива преимущественно умственно отсталые и шизофреники.
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01.12.2021 20:58 Відповісти
придурок,я тебе сказал две вещи:

1. что тебе не раскроют счета чтобы не разрушить твои шизоидные фантазии.

2. что ты сектант, религиозный фанатик.

После того как я тебе сказал эти две вещи, ты мне ответил "То есть сказать тебе нечего".

И после этого ты придурок еще что-то вякаешь об интеллекте?))) Аргументов у меня масса, и я легко разобью любой фейк Стахива. Но ты же в ответ на аргументы только будешь в очередной раз тупить)))
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01.12.2021 21:41 Відповісти
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01.12.2021 21:43 Відповісти
а вот ему кроме смайликов тут сказать нечего.
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01.12.2021 21:48 Відповісти
забыл придурка спросить, что мне делать)))) И не уходи от темы под которой ты отвечаешь - я доказал низкий уровень твоего интеллекта выше.
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01.12.2021 23:12 Відповісти
доказал всем кто прочитает. Ведь только дебил с низким уровнем интеллекта может говорить "тебе сказать нечего", после того как я высказал как минимум два осмысленных предложения.
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01.12.2021 23:21 Відповісти
Тільки дебіли можуть без фактів обвинувачувати людину.
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04.12.2021 20:23 Відповісти
я уже предоставлял факты, и с радостью предоставлю тебе еще раз
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04.12.2021 21:22 Відповісти
Сірьожа чого ти переходиш на особистості. Таке враження що ти вколотий і агресивний та небезпечний для суспільства.
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04.12.2021 20:25 Відповісти
"чого ти переходиш на особистості" - это мне говорит шизофреничка, которая оскорбляет меня в каждом сообщении))) Ты уже помолилась сыну божьему Стахиву? Может это снимет твою агрессию?
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04.12.2021 21:23 Відповісти
а що заважає слідчим (адже відкрита справа за серйозною статею) перевірити джерела фінансування? Якщо мовчать - значить все чисто.
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01.12.2021 21:41 Відповісти
"Якщо мовчать - значить все чисто." - сразу видно упоротую "логику" стахивских придурков... С каких пор у нас следователи тебе обязаны что-то говорить? Есть такое понятие как тайна следствия, и скажут они на суде, а не тебе придурку))))
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01.12.2021 21:50 Відповісти
мені нецікаво - звідки гроші на заставу. це ваші претензії. але ти ннепридурок вважаєш, що будь-які незаконні гроші (скажімо з московії) можна внести як заставу і слідчі не опротестують ще на етапі внесення? Може це нне я придурок, а слідчі разом з тобою?
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01.12.2021 21:58 Відповісти
балабол, пруф в студию, где я бы говорил, что деньги на заставу были незаконные и что незаконные деньги можно внести на заставу без протеста следователей. Ты как и Кольт, очередное подтверждение того, что за Стахива в большинстве слабоумные и шизофреники.
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01.12.2021 22:04 Відповісти
и ты дебил о чем вообще? Об финансировании антиконституционной деятельности Стахива, или о финансировании залога чтобы его выпустили из СИЗО? О том что с финансированием на залог что-то не чисто, никто и не говорил.
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01.12.2021 21:57 Відповісти
Он не осилит такой поток вопросов. БОТ завис.
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01.12.2021 22:32 Відповісти
я думаю он еще постарается. Они как ослы - упертые
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01.12.2021 22:45 Відповісти
Сірьожі від тебе тільки один панос про Остапа. Надай хоч один факт його неправової діяльності
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04.12.2021 20:22 Відповісти
Все вроді так продажний але є в нього на каналі пару відео з пустими палатами в першу хвилю а натомість розгорнутими палатками біля лікарень мов в основній вже місця немає...
На запитання до керівництва лікарні навіщо це і чому палати пусті хоча по статистиці повні, ніхто не може дати відповіді... всі тікають...
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01.12.2021 22:05 Відповісти
Остап Стахив - борец с мракобесием и за права человека
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01.12.2021 22:43 Відповісти
После фейков Стахива об Конституции и законах, после всего бреда что несут его антиваксы об 5G, графене, маргелонах, чипах, американской фирме "Украина" и тд - ты еще вякаешь о мракобесии?))))
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01.12.2021 22:48 Відповісти
ой тыне знаешь? Ну конечно, от куда ты можешь знать, ты же Конституцию и законы изучал только со слов психа Стахива))) Или ты еще будешь отрицать, что Стахив в своих роликах запугивал людей вышками 5G, чипизацией и тд?
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01.12.2021 23:00 Відповісти
если ты видел пару роликов Стахива где не было вранья про Конституцию, законы, 5G, чипы и прочий бред - это же не значит что в остальных роликах этого нет
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01.12.2021 23:10 Відповісти
Не фантазируй Остап никого не запугивает
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01.12.2021 23:16 Відповісти
придурок, ролики Стахива в ютуб с враньем про Конституцию и законы, бреднями про 5G и чипы - это неоспоримый факт
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01.12.2021 23:18 Відповісти
ты не уверен, а я уверен, что Стахив врет про Конституцию и законы. Ведь мне в отличии от тебя хватает мозгов проверить его фейки.
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01.12.2021 23:33 Відповісти
А зачем мне проверять то, что я пропущу мимо внимания? Хотя меня начинают напрягать все эти ограничения. Я понимаю, что это теперь никогда не закончится, скорее всего. И не зависимо от того, что там в конституции, нужно как-то выжить в надвигающемся новом мире. И если Стахив ошибается и конституция не даёт инструмента для защиты от порабощения, то плохи мои дела.
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01.12.2021 23:41 Відповісти
так если ты не проверяешь, тогда на каком основании ты утверждаешь, что Стахив борец с мракобесием и за права человека? Если я утверждаю, что Стахив мракобес и распространяет вранье про Конституцию и законы - значит я могу это обосновать, а не просто "я так думаю... я не уверен... мне кажется...."
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01.12.2021 23:46 Відповісти
Я читал медицинскую критику вакцинопрофилактики. + Меня убедило интервью Кенеди младшего и злоупотреблениях и коррупции в фармаиндустрии США. Слепая вера в вакцины для меня - мракобесие. Есть все основания сомневаться в качестве уколов.

Фарма - это миллиарды долларов. И представь себе такие деньги. Не наплевал бы лично ты на здоровье миллионов ради такого состояния?

Ну и борьба за право отказаться от укола - это борьба за мои права. Принуждение к уколу - это подавление.
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01.12.2021 23:56 Відповісти
Пруф в студию на "медицинскую критику" вакцинопрофилактики. Только пожалуйста, пускай это будет не очередной фейк антиваксов или чепуха с желтых страниц. Ок? Мне пожалуйста факты, с указанием источника, где и как проводились исследования и тд, без "я думаю... мне так кажется..."

Польза и необходимость вакцинопрофилактики описана и доказана в массе учебников и научных трудах, в лабораториях и на практике. И нас вакцинировали еще со времен СССР, и что-то раньше вы не истерили по этому поводу а начали вот сейчас, когда такие придурки как Стахив начали вас запугивать своими фейками.

И как я уже тут писал, я бы посмотрел на тебя, если бы твой ребенок отъехал от бешенства, потому что какой-то придурок насмотревшись Стахива принял на работу в школу повара без необходимых прививок и медосмотра, чтобы не нарушать его "конституционные права".
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02.12.2021 00:05 Відповісти
Ну так а как критика вакцинопрофилактики может быть не антивакцинаторской? 12 ночи, рыться по квартире в поисках книги нет желания. Да и спорить не хочу. Всё равно каждый останется при своём мнении. Гугл в помощь, хотя этот цензурируемый монстр будет прятать нужные ссылки. Придётся порыться в поисках книг от врачей и ученых антивакцинаторов. Конечно, на основе их научных работ городские сумашедшие устраивают безобразие, но и среди вакцинаторов полно ненормальных. Стадо приматов так устроено.

Напишу лишь, что помню: каждая вакцина должна проходить испытания на двух группах людей: одних вакцинируют, других нет. Потом в течении нескольких лет следят за ними и сравнивают. Сейчас такие исследования НЕ проводят. Берут здоровых детей, вакцинируют их, и сравниваю с теми детьми, кому вакцинация противопоказана из-за слабого здоровья. Но это не является правильным научным исследованием. Последнее исследование вакцины БЦЖ по всем правилам под эгидой ВОЗ проводилось в 1979 году в Индии. В результате невакцинированные дети реже болели туберкулёзом. Вакцина показала свой вред. Но никаких выводов и действий не последовало.

Я и не против во время пандемии смертельной болезни пользоваться проверенной вакциной. Но и болезнь не особо смертельная для меня, и вакцина не классическая вакцина. Я слышал они перед пандемией изменили понятия вакцина и иммунитет. Ведь векторные препараты - это не вакцины, какие были в далёком 2018 году.
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02.12.2021 00:22 Відповісти
"В результате невакцинированные дети реже болели туберкулёзом. Вакцина показала свой вред. " - такого не было, ты несешь бред. Ну я же вежливо тебя просил без фейков...

"Я слышал они перед пандемией изменили понятия вакцина и иммунитет" - а я слышал что чупакабра снова появилась.

"
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02.12.2021 00:31 Відповісти
Так раньше Билл Гейтс не озвучивал планов по сокращению населения планеты.
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02.12.2021 04:09 Відповісти
Билл Гейтс не раньше, ни сейчас, никогда не озвучивал планов по сокращению населения планеты. Когда ты шизофренник уже перестанешь озвучивать свои больные фантазии?
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02.12.2021 04:11 Відповісти
Так чего же ты так психуешь ???
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02.12.2021 17:39 Відповісти
где я психую? Покажи, приведи доказательства моих психов, балабол.
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02.12.2021 17:55 Відповісти
Всі уколоті масочники агресивні і небезпечні для суспільства.
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04.12.2021 20:16 Відповісти
Факти в студію про брехню Стахів піздобол.
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04.12.2021 20:18 Відповісти
легко, чтобы умыть твое тупое рыло, хотя я тут уже предоставлял факты, но специально для тебя:

фейк№1- Со слов Стахива постановления Кабмина никто не обязан выполнять, так как это не закон а Кабмин исполнительный орган а не законодательный. Ты согласна с этими словами Стахива?
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04.12.2021 21:20 Відповісти
если ты отрицаешь очевидное - значит ты шизофреник
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01.12.2021 23:19 Відповісти
Кто порядочный!? Стахів!? В чем его порядочность!? Давно в мусорке его не валяли хлопцы за гундос кацапский!? На какие доходы живет этот прокремлевский иждевенец!? Наведите пример его рекламы товаров в инете или доходов кроме как не от подачек Кремля!?
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01.12.2021 23:27 Відповісти
ІФакти в студію піздун.
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04.12.2021 20:15 Відповісти
ПНХ ДЛЄБ.
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04.12.2021 22:01 Відповісти
агрессивная шизичка Стахива пожаловала))) Ты из соседней палаты с Кульпарковской?
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04.12.2021 22:22 Відповісти
тут лечится надо тебе, у психиатра - ты несешь шизофренический бред
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01.12.2021 23:22 Відповісти
пруф в студию на мои вскрики. У тебя там обострение галлюцинаций что-ли?
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01.12.2021 23:43 Відповісти
Ой как я люблю когда кацапье беснуется и начинает все на фашизм переводить...
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01.12.2021 23:24 Відповісти
Вот пять, нет аргументов, обычная ненависть и навешивание ярлыков. Мы знаем вашу позицию: все непривитые - кацапы. Я знаю, что вас не смущает факт, что в России строят QR-зону тюремного типа. Вакцинофашизм там цветёт буйным цветом и стадо покорно терпит по привычке. А кум Путина рекламировал вакцину Спутник V (5Г), а не боролся с вакцинаторами. Но такой анализ выше ваших умственных способностей. Вам не нравится оппонент, значит он кацап, потому что он вам не нравятся кацапы. Всё с вами ясно. Всего хорошего.
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01.12.2021 23:35 Відповісти
Им не нревятся непокорные и здоровые украинцы.
Кто не хочет идти и колоться только потому,
что они подняли эту истерию.
Их кампания провалилась и они все в бешенстве.
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01.12.2021 23:39 Відповісти
ты нарушитель Конституции Украины
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01.12.2021 23:47 Відповісти
Ахахаха... Ой как я люблю кацапских Петросянов-антиваксов!!! Да мне глубоко похвигу что там у Вас в Мордоре строят за зоны!!!! И вам виднее что рекламирует кум Путлера-Куйла. В Кацапстане виднее. Что вы в Украине забыли!? За собою смотрите! С кумовьями Путина Боритесь!!! Я буду ждать результатов!!!
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02.12.2021 00:09 Відповісти
Нащо їм розказувати - люди вірять в ТБ картинку, пандемію, міліони смертей вдень по
всьому світу, що всіх сусіди по сходової клітині померли від короновіруса, нащо їх
розчаровувати
Ну а те що люди хворіють після вакцинації це буде бонусом - сюрпризом.
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05.12.2021 18:21 Відповісти
Всегда делал все прививки и вакцины и ничем не болел от чего кололся,но эту не буду,нутром чую подвох,уколись раз-два-трирчетыре и все равно болей,каждые полгода выходит обновление вируса и вакцины,бред какой-то,вакцинация добровольная но если не провакцинируешся будешь как еврей в 1941-без работы,без прав.Просто иди сдыхай.Лжецы управляют лжецами с помощью лжи!!!Как вы люди докатились до такого?И меня по любому окрестят антиваксом?Это нормально?Всю жизнь доверял медицине но за год убили доверие практически до 0,вся медицина работает тупо на фарм компании,аптеки и прочее-заботы о здоровье 0.Век безразличия-всем на всех плевать.Во что вы превратились? Вакцинированные готовы убивать невакцинировпных и наоборот,ненависть так и прёт...дожился вакцины боюсь больше чем самой болезни от которой она должна спасать и ещё бумажку подписывать что никто ни в чем не виноват только я сам,а если так то может нужно уважать мой выбор.Колективный имунитет достигается при определенном кол-ве переболевших а не вакцинированых.Омикрон пробивает через все вакцины,так что через 3мес.всем нужно будет обновить вакцинацию.Надоело писать я наблюдаю пока за событиями.
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02.12.2021 01:33 Відповісти
Відомий своєю відомістю кремлівський антивакс на свабодє!!!!!

І знаходяться ж такі адійоти, які на ось це ведуться. Забагато ще в Україні гнид. Дустом їх, дустом!
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02.12.2021 14:22 Відповісти
Факти в студію. А так одне бла-бла-бла.
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04.12.2021 20:14 Відповісти
Остапу Стахіву респект!
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04.12.2021 20:12 Відповісти
Лідер руху антивакцинаторів Остап Стахів вийшов із СІЗО після внесення його прибічниками 1 млн грн застави. Джерело: https://censor.net/ua/p3302783


СТРАШНА ЛЮДИНА.
Це із за нього вже два роки Україна здає позиції як у світової політиці, так і перед
ворогом на Донбасі. Жахлива людина
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05.12.2021 18:17 Відповісти
Те що знаю - карантин не можна вводити без Надзвичайного Стану, одного рішення Кабміну тут недостатьно, але ж виборцям Зе насрати на закони і процедури, головне щоб побистріше і щоб сказали що будеш здоровий від всіх хвороб на світі на все життя, а те що громадянські права у сміттєвий бак і здорові люди повинні носити маски, то це нормально, ми ж всі завтра будемо здоровими від всього на світі
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05.12.2021 18:27 Відповісти
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