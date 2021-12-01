Лідер антивакцинаторів Стахів вийшов із СІЗО під заставу, - адвокат Магарський
Фото Цензор.НЕТ Події
Лідер руху антивакцинаторів Остап Стахів вийшов із СІЗО після внесення його прибічниками 1 млн грн застави.
Про це повідомив у фейсбуці його адвокат Михайло Магарський, інформує Цензор.НЕТ.
"Остап на волі!", - зазначив адвокат.
Він також поширив повідомленні ГО "Права людини", де розміщено відео розмови Стахіва із прибічниками після виходу зі слідчого ізолятора.
Топ коментарі
+24 Ksenia VB
показати весь коментар01.12.2021 16:15
+15 Алла Новосад 5b57f84f
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+14 Oleg Bakhtin
показати весь коментар01.12.2021 16:57
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Будь ласка, зачекайте...
Сочувствую.
1. что тебе не раскроют счета чтобы не разрушить твои шизоидные фантазии.
2. что ты сектант, религиозный фанатик.
После того как я тебе сказал эти две вещи, ты мне ответил "То есть сказать тебе нечего".
И после этого ты придурок еще что-то вякаешь об интеллекте?))) Аргументов у меня масса, и я легко разобью любой фейк Стахива. Но ты же в ответ на аргументы только будешь в очередной раз тупить)))
На запитання до керівництва лікарні навіщо це і чому палати пусті хоча по статистиці повні, ніхто не може дати відповіді... всі тікають...
Фарма - это миллиарды долларов. И представь себе такие деньги. Не наплевал бы лично ты на здоровье миллионов ради такого состояния?
Ну и борьба за право отказаться от укола - это борьба за мои права. Принуждение к уколу - это подавление.
Польза и необходимость вакцинопрофилактики описана и доказана в массе учебников и научных трудах, в лабораториях и на практике. И нас вакцинировали еще со времен СССР, и что-то раньше вы не истерили по этому поводу а начали вот сейчас, когда такие придурки как Стахив начали вас запугивать своими фейками.
И как я уже тут писал, я бы посмотрел на тебя, если бы твой ребенок отъехал от бешенства, потому что какой-то придурок насмотревшись Стахива принял на работу в школу повара без необходимых прививок и медосмотра, чтобы не нарушать его "конституционные права".
Напишу лишь, что помню: каждая вакцина должна проходить испытания на двух группах людей: одних вакцинируют, других нет. Потом в течении нескольких лет следят за ними и сравнивают. Сейчас такие исследования НЕ проводят. Берут здоровых детей, вакцинируют их, и сравниваю с теми детьми, кому вакцинация противопоказана из-за слабого здоровья. Но это не является правильным научным исследованием. Последнее исследование вакцины БЦЖ по всем правилам под эгидой ВОЗ проводилось в 1979 году в Индии. В результате невакцинированные дети реже болели туберкулёзом. Вакцина показала свой вред. Но никаких выводов и действий не последовало.
Я и не против во время пандемии смертельной болезни пользоваться проверенной вакциной. Но и болезнь не особо смертельная для меня, и вакцина не классическая вакцина. Я слышал они перед пандемией изменили понятия вакцина и иммунитет. Ведь векторные препараты - это не вакцины, какие были в далёком 2018 году.
"Я слышал они перед пандемией изменили понятия вакцина и иммунитет" - а я слышал что чупакабра снова появилась.
"
фейк№1- Со слов Стахива постановления Кабмина никто не обязан выполнять, так как это не закон а Кабмин исполнительный орган а не законодательный. Ты согласна с этими словами Стахива?
Кто не хочет идти и колоться только потому,
что они подняли эту истерию.
Их кампания провалилась и они все в бешенстве.
всьому світу, що всіх сусіди по сходової клітині померли від короновіруса, нащо їх
розчаровувати
Ну а те що люди хворіють після вакцинації це буде бонусом - сюрпризом.
І знаходяться ж такі адійоти, які на ось це ведуться. Забагато ще в Україні гнид. Дустом їх, дустом!
СТРАШНА ЛЮДИНА.
Це із за нього вже два роки Україна здає позиції як у світової політиці, так і перед
ворогом на Донбасі. Жахлива людина