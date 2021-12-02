Автомобіль збив двох жінок на переході під Харковом: одна загинула, інша в лікарні. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Жінки переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу у Люботині.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Попередньо, 40-річний водій автомобіля "Hyundai Elantra" під час руху збив двох жінок, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від ушкоджень 56-річна громадянка загинула на місці. Ще одна жінка, особа якої зараз встановлюється, із травмами доставлена до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.
Зараз слідчі з’ясовують обставини та причину ДТП.
Топ коментарі
+10 Палєо Мустьє
показати весь коментар02.12.2021 01:02
+8 Andriy
показати весь коментар02.12.2021 01:19
+7 Руслан Кравченко d7dac6db
показати весь коментар02.12.2021 07:18
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Будь ласка, зачекайте...
А по суті - вночі, на неосвітленому переході дві жіночки одіті в темне йдуть через дорогу... А додати сюди ще й можливі погодні умови - і 100% результат... В цій країні все через дупу...
Тут вже питання до чинуш, бо нерегульованих переходів на трасах апріорі не повинно бути, а у населених пунктах вони мають бути обладнані острівцями безпеки, та лежачими поліцаями як у країнах европи, щоб такі шумахери або собі підвіску похерили при перевищенні або а космос полетіли.
их детям скажем - ну да, они были правЫ, возрадуйтесь, да?
одно и то же блин. вот на тя лично будет даже не лететь, а ехать кто-то, так удостоверишься шо он остановится, или - "яправ"? плюс, как тут пишут правильно - темно - так наоборот же надо пропустить лучше - вдруг не видит или слуга.
повторюсь швидкість авто тим більше ввечері або вночі визначити важко.
трудно определить? - подожди.те
ночью тем более.
б*же, я же написал как будто для первоклашек, разжевал ЖЕ!
Правила что говорят? - Зобов.язаний ПЕРЕСВІДЧИТИСЬ!!!!!.....
ОК? Ну и что шо водилу возможно из-за них накажут? Что их деткам от этого то?
Или щас начнем - если бы он их не сбил, то потом бы врезался в бензовоз и было бы как недавно в Конго(около 200 нигеров погибли и ранились)?
12.1
Під час вибору в установлених межах безпечної швидкості руху водій повинен враховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться, і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно керувати ним.
12.2
У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості швидкість руху повинна бути такою, щоб водій мав змогу зупинити транспортний засіб у межах видимості дороги.
в результате часто одни сидят или отдыхают(если мажор), вторые лежат или ездят(если "повезло"(на колясочках то))
а умный, в данном случае пешеход - просто пропустит что-то летящее и так бы и не остановившееся.
"его" упало? - да, до самых пяток, я же чо такой крутой - меня же должны пропустить то.
я не понимаю - чего тут спорить то? - если например Петрович не выключил питание станка - ты полезешь проверять блок - ты же прав, Петрович должен был выключить, и похрен что видишь там искры, да? Тыжеправ чо.
Україна зараз корупційна країна з керівництвом у вигляді бандитської влади у вигляді мігруючого ьандитизма - це по визначенню на основі наукової роботи Аккерман Роуз "Корупція та держава, причини, наслідки..."
Ну а у Харькові в неї дуже високий рівень навіть по українським меркам.
а в первом туре тоже - столько говна и даже Ляшко. там чуть ли не 40 кандидатусов же было то.
Кличко бы всех разбросал, но Фирташ зассал
ну, когда мину на обочине от марша подорвали, да?
а то шо не торопился - так может готовил статью об этом и имел какую то информацию
как и переходы
Нет, я не выгораживаю водителя, плюс судя по состоянию передка авто - скорость была не 50, но все же... Наши пешеходы, такое ощущение, специально одеваются в одежду потемнее, причем именно вечером. Уже не раз обращал внимание - днем куча народа в одежде более или менее светлых тонов. Как только темнеет - так большинство шарится в черном. маскируются, что ли?
ЗЫ: велосипедисты ночью без фонарей и в черной одежде - редкосное зло. Пару раз чуть не наезжал... лезут прям под колеса.
Ну а велосипедисты - это отдельная песня... хотя сейчас они начали как-то хоть немного думать. В ЗП как минимум в жилете ездят, если уж с бортовым светом не сложилось. Но не все, конечно - есть отбитые наглухо.
Зато дети жепщин с гордостью скажут: гыгы, а моя мамаша была правА, она склеила ласты.
А моя - правА тоже, но не склеила ничего, а просто на колясочке ездит и улыбается.