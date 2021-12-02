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Мати з 5-річним сином потрапили під "Газель" та фуру у Кривому Розі: жінка загинула, дитина госпіталізована. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Кривому Розі ввечері 1 грудня водій вантажівки збив на смерть на пішохідному переході жінку, яка була з дитиною, та втік з місця ДТП, дитину госпіталізовано

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Водій автомобіля "Газ" допустив наїзд на двох пішоходів, що стояли в районі розділової смуги. Після наїзду постраждалих відкинуло на зустрічну смугу руху, де на них скоїв наїзд вантажний автомобіль "ДАФ". Серед пішоходів були 33-річна жінка та її дитина – хлопчик 2016 року народження", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок наїзду 33-річна жінка померла до приїзду швидкої. Її п'ятирічна дитина госпіталізована. Про її стан не повідомляється.

Після скоєної аварії водій втік з місця події, проте його розшукали та затримали правоохоронці.

Мати з 5-річним сином потрапили під Газель та фуру у Кривому Розі: жінка загинула, дитина госпіталізована 01

Наразі водія автомобіля "Газ", 1976 року народження, було затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

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За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Мати з 5-річним сином потрапили під Газель та фуру у Кривому Розі: жінка загинула, дитина госпіталізована 02
Мати з 5-річним сином потрапили під Газель та фуру у Кривому Розі: жінка загинула, дитина госпіталізована 03
Фото: сайт поліції
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Топ коментарі
+5
Сядь в машину и проедет вечером. Быдло наставили ксенон и слепят встречных а пешеходы одеваются в чёрное и превращаются в невидимок.
Драть надо как таксеров с колхозным ксеноном так и пешеходов без светоотражающих повязок.
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02.12.2021 09:12
+4
Криворіжжяя....
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02.12.2021 08:10
+3
Взагалі то дороги в місті, а особливо пішохідні переходи, мають бути добре освітлені. Ну і світловідбиваючі елементи на одязі пішоходів теж повинні бути.
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02.12.2021 09:30
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Криворіжжяя....
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02.12.2021 08:10 Відповісти
Звиздец
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02.12.2021 08:25 Відповісти
Блин задрали рыгоместа, как не родина клоуна, так Харьков. Автомобіль збив двох жінок на переході під Харковом: одна загинула, інша в лікарні. ФОТО
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02.12.2021 08:45 Відповісти
Горе-мамаша (претендентка на премію Дарвіна) ввечері переходила дорогу ПОЗА пішохідним переходом в темному місці.
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02.12.2021 08:56 Відповісти
А что водители слепые ? Или бухие?
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02.12.2021 09:04 Відповісти
Сядь в машину и проедет вечером. Быдло наставили ксенон и слепят встречных а пешеходы одеваются в чёрное и превращаются в невидимок.
Драть надо как таксеров с колхозным ксеноном так и пешеходов без светоотражающих повязок.
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02.12.2021 09:12 Відповісти
"збив на смерть на пішохідному переході жінку, яка була з дитиною" Джерело: https://censor.net/ua/p3302868
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02.12.2021 09:25 Відповісти
Не знаю, що пишуть на Цензорі, але в першоджерелі (сайт поліції) про пішохідний перехід ані слова.
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02.12.2021 09:35 Відповісти
Неделю назад ехал вечером в дождь по проспекту. Скорость около 40 км. Переходов настроили через 50 метров. В последний момент увидел бегущего ребенка и мамашу на тратуаре. Пешкодрала вы что бессмертные, вы что творите. Сами жить не хотите, так зачем водителям жизнь укорачивать?
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02.12.2021 09:19 Відповісти
Взагалі то дороги в місті, а особливо пішохідні переходи, мають бути добре освітлені. Ну і світловідбиваючі елементи на одязі пішоходів теж повинні бути.
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02.12.2021 09:30 Відповісти
Вы главное забыли , пешеход не имеет право выходить на проезжую часть ( переход) не убедившись а безопасности
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02.12.2021 10:38 Відповісти
Da non . Вы вобще нормальный ? Или такой же водятел, водитель должен придерживаться безопасной скорости движения , и если это 5 км в час , значит 5 , если не видишь, остановись.
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02.12.2021 09:37 Відповісти
Якщо Ви дебіл - краще мовчіть...
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02.12.2021 09:52 Відповісти
Видишь идиота на тратуаре? Так вы тогда пишите на лбу ,- идиот и водители будут знать что он бросится под машину
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02.12.2021 10:36 Відповісти
Виктор Сотник , если плохая видимость , снизь скорость , не видишь совсем остановись и иди пешком , у вас в руках 2 тонны метала при скорости 40 , так вы потенциальный убийца .
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02.12.2021 09:41 Відповісти
Почему вы считаете что водители обязаны выполнять ПДД а пешеходы нет? Мягко говоря странная логика. Что такое безопасная скорость? У меня был случай когда я ехал на военном тчгаче на скорости менее 5 км и ребенок прыгнул под колеса. Я успел остановиться. Пишите и дальше свой бред и удачи вам а вашем опасном деле.
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02.12.2021 10:29 Відповісти
Все машины должны стоять а идиоты бегать по дороге-- принято к исполнению.
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02.12.2021 10:33 Відповісти
Как убеждает нас МВС, это все ерунда, главное - побольше установить камер на дорогах.
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02.12.2021 09:50 Відповісти
Раз утікав значить вбивство було навмисним.
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02.12.2021 10:34 Відповісти
Киллер? Вот так поворот!
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02.12.2021 10:40 Відповісти
Такі да . Подстеріг задавив і драпать.
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02.12.2021 10:59 Відповісти
Тотальная проблема: ксенон в глаза со встречки и одетые в чёрное пешеходы.
Часто замечаю пешехода в 5ти метрах от себя, а то и рядом, на скорости до 40км/час еще можно тормознуть и увильнуть, после 50ти это становится уже проблематично.
Горе в семье погибших, к жизни не возвратишь((((
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02.12.2021 11:40 Відповісти
 
 