Мати з 5-річним сином потрапили під "Газель" та фуру у Кривому Розі: жінка загинула, дитина госпіталізована. ФОТОрепортаж

У Кривому Розі ввечері 1 грудня водій вантажівки збив на смерть на пішохідному переході жінку, яка була з дитиною, та втік з місця ДТП, дитину госпіталізовано

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Водій автомобіля "Газ" допустив наїзд на двох пішоходів, що стояли в районі розділової смуги. Після наїзду постраждалих відкинуло на зустрічну смугу руху, де на них скоїв наїзд вантажний автомобіль "ДАФ". Серед пішоходів були 33-річна жінка та її дитина – хлопчик 2016 року народження", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок наїзду 33-річна жінка померла до приїзду швидкої. Її п'ятирічна дитина госпіталізована. Про її стан не повідомляється.

Після скоєної аварії водій втік з місця події, проте його розшукали та затримали правоохоронці.

Наразі водія автомобіля "Газ", 1976 року народження, було затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

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За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.





Фото: сайт поліції