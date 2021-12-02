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Воїни ОС провели навчання поряд із окупованим Кримом: Знищували десант умовного противника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

На одному з військових полігонів Херсонщини, неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, проведено тактичне навчання артилерійських підрозділів, що входять до складу угрупування військ "Південь".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ.

За словами командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, навчання мали на меті підвищити рівень навченості та професійної підготовки особового складу, а також відпрацювати взаємодію з іншими підрозділами угрупування військ та нові тактичні прийоми ведення бойових дій з урахуванням досвіду Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.

"Підрозділи, насамперед, мають вдосконалити спроможність вчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку з морського узбережжя", - зазначив командувач.

Зазначається, що підготовчі і практичні дії щодо виявлення та знищення десанту умовного противника військовослужбовці відпрацьовують щотижня, а бойовий досвід позитивно впливає на хід тренувань.

"Ми перевіряємо нашу готовність до бойових дій у різних сценаріях. І, дуже приємно, що особовий склад вкладається у визначені терміни. Наразі саме ці якості їм знадобляться під час виконання бойових завдань", - додав Наєв.

Також читайте: Підрозділи ЗСУ візьмуть участь у 26 багатонаціональних навчаннях у 2022 році, - Міноборони

Воїни ОС провели навчання поряд із окупованим Кримом: Знищували десант умовного противника 01
Воїни ОС провели навчання поряд із окупованим Кримом: Знищували десант умовного противника 02
Воїни ОС провели навчання поряд із окупованим Кримом: Знищували десант умовного противника 03
Воїни ОС провели навчання поряд із окупованим Кримом: Знищували десант умовного противника 04

Автор: Богдан Гуньковський
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знищувати починати тре кожну істоту у вр, яка на камеру вьісерає ротом москальській язьік.
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02.12.2021 10:17 Відповісти
*****............................. кое слово, УСЛОВНО,
живу в тепле, сытый, помытый, ***.........дь , да когда вы, УСЛОВНО, будете жить, так, как я.?
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02.12.2021 10:22 Відповісти
Аж мурахи по коже от учений! Зрелищно
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02.12.2021 10:30 Відповісти
Епаный стыд на листике в 3 тысячелетии пишут. Стандарты НАТО ? А че не на глиняных дощечках Га ?
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02.12.2021 10:35 Відповісти
Я сам пехота. Якойсь випадково довелося брати участь в якості обслуги д30 приданого дівізіону у навчальних стрельбах. Респект і уважуха артє, розвідникам, наводчикам, зарядникам, собам з іхніми бусолями, планшетами, таблицями і іншою хрінню! Відчув себе справжнім ідіотом))))
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02.12.2021 10:59 Відповісти
почему сразу спам((((
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02.12.2021 10:39 Відповісти
Радует что тягачи наши украинские, а не старье советское!
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02.12.2021 11:10 Відповісти
Добре що не було пострілу на відео бо ручне ДБР зрадника янєлоха відкрили б справу за "разжіганіє кацапських перD@ків"....
Слава Захистникам України!
Кацапізм/рашизм - не пройде!
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02.12.2021 11:26 Відповісти
Ребятки пристреляйтесь по титаноновому заводу вблизи Армянска и если орда двинет в Украину снесите его к ефрени фени.
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02.12.2021 14:10 Відповісти
Обережно, хлопці, бо риго-плісняве дбр порушить справу про розв'язання війни.
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02.12.2021 17:16 Відповісти
Самое главное в отражении любого десанта, єто иметь крота во вражеском штабе которій сольет информацию, побережье то большое. Но самое старшное єто иметь дезинформатора. Тогда все єти учения до лампочки.
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02.12.2021 17:29 Відповісти
 
 