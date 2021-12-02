Воїни ОС провели навчання поряд із окупованим Кримом: Знищували десант умовного противника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На одному з військових полігонів Херсонщини, неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, проведено тактичне навчання артилерійських підрозділів, що входять до складу угрупування військ "Південь".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ.

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За словами командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, навчання мали на меті підвищити рівень навченості та професійної підготовки особового складу, а також відпрацювати взаємодію з іншими підрозділами угрупування військ та нові тактичні прийоми ведення бойових дій з урахуванням досвіду Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.

"Підрозділи, насамперед, мають вдосконалити спроможність вчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку з морського узбережжя", - зазначив командувач.

Зазначається, що підготовчі і практичні дії щодо виявлення та знищення десанту умовного противника військовослужбовці відпрацьовують щотижня, а бойовий досвід позитивно впливає на хід тренувань.

"Ми перевіряємо нашу готовність до бойових дій у різних сценаріях. І, дуже приємно, що особовий склад вкладається у визначені терміни. Наразі саме ці якості їм знадобляться під час виконання бойових завдань", - додав Наєв.

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