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Будівництво першої в історії міста об'їзної дороги завершують у Дніпрі, - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У Дніпрі на завершальний етап вийшли роботи з будівництва Південного обходу – першої об’їзної дороги в історії міста.

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Нову дорогу, що з’єднає Запорізьку трасу Н-08 та Південний міст, створюють в рамках програми "Велике будівництво".

"На фініші - роботи на новій дорозі, що з’єднує трасу Н-08 із Південним мостом. Завдяки цій артерії транзитний великогабаритний транспорт більше не псуватиме вулиці міста й не створюватиме заторів", - заявив очільник області Валентин Резніченко.

Об’їзна протяжністю 7 кілометрів має чотири смуги руху. На перетині з вулицею Аеропортівською звели дворівневу розв’язку. А там, де автошлях проходить уздовж полів, збудували шляхопровід – для проїзду сільгосптехніки.

Наразі дорожники облаштовують освітлення та встановлюють знаки уздовж об’їзної. Зокрема, додаткове освітлення встановлюють на ділянках поблизу розв’язок та підходу до мосту.

"Південний обхід звели за сучасними стандартами. Нині завершуємо наносити розмітку. Вона із пластику. Цей матеріал має підвищену зносостійкість та світлоповертаючі властивості. Вночі підсвічується, відбиваючи у темряві світло фар", – зазначив керівник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цього року за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" також розпочали роботи на іншій об’їзній дорозі Дніпра – Північному обході.

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Будівництво першої в історії міста обїзної дороги завершують у Дніпрі, - ОДА 01
Будівництво першої в історії міста обїзної дороги завершують у Дніпрі, - ОДА 02
Будівництво першої в історії міста обїзної дороги завершують у Дніпрі, - ОДА 03
Будівництво першої в історії міста обїзної дороги завершують у Дніпрі, - ОДА 04
Будівництво першої в історії міста обїзної дороги завершують у Дніпрі, - ОДА 05
Будівництво першої в історії міста обїзної дороги завершують у Дніпрі, - ОДА 06
Будівництво першої в історії міста обїзної дороги завершують у Дніпрі, - ОДА 07

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
Этот участок проходит через жилую застройку застройку города (самый край города). По другому никак потому, что дорога должна выйти к мосту через р. Днепр "Южный мост", который и находиться на краю города. То что на фото с правой стороны видны только деревья, может ввести в заблуждение "а почему не сделать прямой участок?", но так не получиться, там дома. Плюс в этом месте есть уклон/спуск в сторону реки.
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02.12.2021 10:29
+4
А чего первая в истории города? Объезд города с Запорожья на Кривой Рог - не объездная? Что за чёс?
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02.12.2021 10:32
+3
Уже какой месяц "завершают"...
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02.12.2021 10:30
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Шот я не понял логику этого участка
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02.12.2021 10:12 Відповісти
старались сохранить деревья)))
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02.12.2021 10:26 Відповісти
Этот участок проходит через жилую застройку застройку города (самый край города). По другому никак потому, что дорога должна выйти к мосту через р. Днепр "Южный мост", который и находиться на краю города. То что на фото с правой стороны видны только деревья, может ввести в заблуждение "а почему не сделать прямой участок?", но так не получиться, там дома. Плюс в этом месте есть уклон/спуск в сторону реки.
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02.12.2021 10:29 Відповісти
При чем тут "там дома"? В нормальных странах, при таком строительстве, государство выкупает необходимые для строительства участки.
Все "большое строительство" делается через жопу, в три дорога и в 5 раз дольше, чем положено. И фото с этим серпантином, лишнее тому подтверждение.
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02.12.2021 10:51 Відповісти
А я смотрю ты специалист в этой области! Ты из Днепра? Врядли... Иначе бы подобной чуши не писал. Хоть в гугл картах посмотри этот район.
Выкупаю участки? Во-первых это дополнительные расходы на строительство. Во-вторых жители того района должны благодарить Бога, что этого не произошло, так как принудительное отчуждение происходит по совсем другим цена. В-третьих там есть полоса земли которая не застроена и она идеально подходит под строительство дороги.
Желаю тебе от всей души, чтобы твою жилплощадь когда-то "государство выкупило"!
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02.12.2021 11:28 Відповісти
Так бы и хотелось чтобы к этому вилорогому передасу пришло наше прекрасное государстов выкупать и выгонять его из дома из земли. Геша Корбан что бы заявился и распальцевал шо да как.
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02.12.2021 11:55 Відповісти
У тебя в голове полная каша. Ты уж как-нибудь определись кто ко мне прийти должен: государство или Гена Корбан. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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02.12.2021 12:09 Відповісти
Корбан как и Коломойский были вполне гос властью. Ну я образно, у нас в городе полно всяких деятелей.
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02.12.2021 12:14 Відповісти
Прежде чем фантазировать, адекватные люди интересуются у собеседника кто он и что он. Так вот сообщаю тебе: Что я - архитектор и, как назло тебе, именно из Днепра.
1. Не надо рассказывать мне про "дополнительные расходы". Столько, сколько крадут на "большом строительстве" - не крали никогда и не при ком. Там только за откаты можно не только пару участков выкупить, а целые поселки
2. Во всех странах, есть законы регламентирующие подобные ситуации - т.н. законы об общественной необходимости. И там указан порядок оценки недвижимости. В результате получается нормальная рыночная цена. Закон позволяет даже немного превысить "среднерыночную" цену, но в 3 раза больше, тебе, конечно, никто не заплатит.
3. Причем тут "где-то есть какая-то не застроенная полоса"? Речь о конкретном фото, где вместо прямой дороги - зигзаги.
4. Не принимаешь приоритетность общественного блага - нет проблем. Живи на необитаемом острове и делай там что хочешь. Пока ты живешь в социуме, потребности большинства всегда будут в приоритете.
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02.12.2021 12:06 Відповісти
Если крадут, так подавайте в прокуратуру, вы такой грамотный и без каши.
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02.12.2021 12:15 Відповісти
Вот только эта рыночная цена никак не поможет приобрести участок земли в городе, подвести к нему все коммуникации, построить коробку и сделать хоть минимальную внутреннюю отделку.
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02.12.2021 12:15 Відповісти
Все зависит от закона. Что мешает прописать, что цена компенсации предусматривает покупку аналогичного участка с аналогичным домом, при отсутствии дома - стоимость строительства аналогичного.
Только вот беда - нет у нас такого закона. Для наших, прости господи, депутатов и мэров, понятие "общественная необходимость" - это абстрактное понятие. У них есть только личная необходимость и личные шкурные потребности. Именно поэтому дороги строятся зигзагами.
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02.12.2021 12:55 Відповісти
плюс ко всему есть расчетный радиус поворота для определенной скорости....
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02.12.2021 10:59 Відповісти
Вообще -то ,через пень колоду! Такие участки,да еще в пределах города ,должны быть освещены в темное время суток. Если туман,голололед,метель.Должны быть предупреждающие и ограничительные знаки..Впрочем ,освещение на окружной Харькова намедни не спасло людей от наркомана -водителя.Нужно принять закон,что водитель в состоянии опьянения за рулем ,при жертвах, должен априори получать пожиттеве.
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02.12.2021 11:21 Відповісти
В верхнем левом углу есть название такой "логики"
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02.12.2021 10:46 Відповісти
И - интеллект! В верхнем левом углу ничего нет!
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02.12.2021 10:49 Відповісти
что ты хочешь от зануды?)))
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02.12.2021 11:00 Відповісти
так видел художник!)))
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02.12.2021 11:01 Відповісти
Самое оригинальное - это развязка с дорогой на аэропорт. Ее проектировали те-же идиоты, что и кольцо со сквозным проездом на какой-то из недавно построенных трасс.
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02.12.2021 11:20 Відповісти
Ещё бы на въезде в город выдавать водителям грузовиков навигатор , а лучше мозги .
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02.12.2021 10:24 Відповісти
Уже какой месяц "завершают"...
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02.12.2021 10:30 Відповісти
А чего первая в истории города? Объезд города с Запорожья на Кривой Рог - не объездная? Что за чёс?
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02.12.2021 10:32 Відповісти
Почему чёс? От криворожской трассы до запорожской - это участок Южного обхода, сдан лет 5 назад (точно не помню). От запорожской трассы до синельниковской (через Приднепровск) этот тоже участок Южного обхода. Вот теперь весь Южный обход города почти завершен, и он действительно первый в истории.
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02.12.2021 10:42 Відповісти
Будет завершен, когда съезд с Южного моста через Приднепровск сделают на трассу Харьков-Симферополь, и сам Южный мост ДОДЕЛАЮТ. Мост - "аварийный" все годы после постройки.
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02.12.2021 10:49 Відповісти
Мост не аварийный. Там нет гидроизоляции, поэтому асфальт стягивается и покрытие ежегодно ремонтируют. Привет Паше Лазаренко! Филатов хотел довести его до ума - но, в Городе много "специалистов-мостостроителей", типа дубинского, и мэр решил поберечь нервы... оно и правильно - мост, при таком трафике, к концу лета "убьют", потом всплывёт право собственности и Город сэкономит кучу денег на ремонте. В перспективе второй аэропорт - киевские понты есть, а аэропорта нет. Ну, то такое... Ещё бы Северный обход успеть закончить и привести в нормальное состояние Донецкое шоссе - его не перейти ни переехать, "развитой социализм" рассчитанный на трафик 10 машин в час.
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02.12.2021 11:56 Відповісти
"Аварийный" - я написал. Поясню - отсутствие гидроизоляции приводит к сползанию асфальта в разные "малые архитектурные формы", что приводит к конкретным авариям авто, убиванию ходовой и т.д. А так вообще конструкции моста ещё послужат - лет 20 и всё
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03.12.2021 09:48 Відповісти
Я из Каменского в Запорожье езжу раз в месяц так точно, и всегда считал и считаю эту дорогу полноценной объездной Днепра из ЗП в КР
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02.12.2021 10:51 Відповісти
И правильно Вы считаете. Полноценная дорога. Просто это часть дороги которая планировалась еще много лет назад. Часть сделали раньше, часть доделывают сейчас, еще части в будущем.

Если предположить, что идеальная объездная дорога это кольцо вокруг города, то это лишь часть этого круга.
Мне гораздо интересней как планируется транспортный поток с Кривого Рога на Киевскую трассу (через Решетиловку). Самый западный мост Днепра это Кайдакский, но там целые жилмассивы... Через Каменское пускать тоже не вариант... Интересно...
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02.12.2021 11:39 Відповісти
давно писал, что транзитный транспорт с днепра нужно перекинуть на кременчуг и там строят мост, что уже хорошо...
и, хорошо, что в запорожье тоже мост строят...тоже разгрузят город днепр
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02.12.2021 11:04 Відповісти
Гораздо раньше. Скорей всего еще до 2012. Тогда же начались работы и по этому, сдаваемому сейчас, участку, но потом были надолго заброшены.
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02.12.2021 11:17 Відповісти
А в Харькове до сих пор нет полностью завершенной кольцевой объездной дороги.В Районе Аэропорта вечные пробки в узком горле.
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02.12.2021 10:43 Відповісти
Дорога нужная, но для максимального удешевления наделано много неисправимых ошибок: нет развязок в разных уровнях, нет в жилой зоне звукоотражающих экранов, нет зон отдыха и парковок и т.д. Не понятно по каким стандартам они строятся.
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02.12.2021 12:01 Відповісти
Ну, экранирование, вроде, предусмотрено. Трасса задумана как транзитная, никаких развязок, что бы исключить попадание транзита в Город. По этой же причине нет парковок и зон отдыха. А Игрень и Александровка?! О це буде жах!!!
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02.12.2021 16:38 Відповісти
А с дорогой на аэропорт что помешало сделать развязку?
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02.12.2021 18:37 Відповісти
Яка в сраку "перша в історії"? Шо ви за клоуном повторюєте?! %(
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02.12.2021 17:21 Відповісти
Блин, неужели у нас наконец-то появятся современные хорошие дороги?! Сколько лет все говорили, а ничего никто сделать не мог. Зеленский красавчик!
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02.12.2021 19:36 Відповісти
это хорошо.
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02.12.2021 20:14 Відповісти
Внимание на развязку с аэропортовской: она на холме, это самая высокая точка объездной, логично было сделать выемку и новую дорогу пропустить под аэропортовской, таким образом сгладить продольный профиль, но наши строители решили сделать этот бугор ещё больше.
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02.12.2021 21:11 Відповісти
Почему нет заездов и съездов с Аэропортрвской, при движении в город? в чем смысл?? Из города едешь, развязка есть, обратно - нет...
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03.12.2021 20:42 Відповісти
 
 