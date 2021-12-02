Будівництво першої в історії міста об'їзної дороги завершують у Дніпрі, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Дніпрі на завершальний етап вийшли роботи з будівництва Південного обходу – першої об’їзної дороги в історії міста.

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Нову дорогу, що з’єднає Запорізьку трасу Н-08 та Південний міст, створюють в рамках програми "Велике будівництво".

"На фініші - роботи на новій дорозі, що з’єднує трасу Н-08 із Південним мостом. Завдяки цій артерії транзитний великогабаритний транспорт більше не псуватиме вулиці міста й не створюватиме заторів", - заявив очільник області Валентин Резніченко.

Об’їзна протяжністю 7 кілометрів має чотири смуги руху. На перетині з вулицею Аеропортівською звели дворівневу розв’язку. А там, де автошлях проходить уздовж полів, збудували шляхопровід – для проїзду сільгосптехніки.

Наразі дорожники облаштовують освітлення та встановлюють знаки уздовж об’їзної. Зокрема, додаткове освітлення встановлюють на ділянках поблизу розв’язок та підходу до мосту.

"Південний обхід звели за сучасними стандартами. Нині завершуємо наносити розмітку. Вона із пластику. Цей матеріал має підвищену зносостійкість та світлоповертаючі властивості. Вночі підсвічується, відбиваючи у темряві світло фар", – зазначив керівник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цього року за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" також розпочали роботи на іншій об’їзній дорозі Дніпра – Північному обході.

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