Будівництво першої в історії міста об'їзної дороги завершують у Дніпрі, - ОДА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
У Дніпрі на завершальний етап вийшли роботи з будівництва Південного обходу – першої об’їзної дороги в історії міста.
Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської ОДА, передає Цензор.НЕТ.
Нову дорогу, що з’єднає Запорізьку трасу Н-08 та Південний міст, створюють в рамках програми "Велике будівництво".
"На фініші - роботи на новій дорозі, що з’єднує трасу Н-08 із Південним мостом. Завдяки цій артерії транзитний великогабаритний транспорт більше не псуватиме вулиці міста й не створюватиме заторів", - заявив очільник області Валентин Резніченко.
Об’їзна протяжністю 7 кілометрів має чотири смуги руху. На перетині з вулицею Аеропортівською звели дворівневу розв’язку. А там, де автошлях проходить уздовж полів, збудували шляхопровід – для проїзду сільгосптехніки.
Наразі дорожники облаштовують освітлення та встановлюють знаки уздовж об’їзної. Зокрема, додаткове освітлення встановлюють на ділянках поблизу розв’язок та підходу до мосту.
"Південний обхід звели за сучасними стандартами. Нині завершуємо наносити розмітку. Вона із пластику. Цей матеріал має підвищену зносостійкість та світлоповертаючі властивості. Вночі підсвічується, відбиваючи у темряві світло фар", – зазначив керівник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цього року за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" також розпочали роботи на іншій об’їзній дорозі Дніпра – Північному обході.
Будь ласка, зачекайте...
Все "большое строительство" делается через жопу, в три дорога и в 5 раз дольше, чем положено. И фото с этим серпантином, лишнее тому подтверждение.
Выкупаю участки? Во-первых это дополнительные расходы на строительство. Во-вторых жители того района должны благодарить Бога, что этого не произошло, так как принудительное отчуждение происходит по совсем другим цена. В-третьих там есть полоса земли которая не застроена и она идеально подходит под строительство дороги.
Желаю тебе от всей души, чтобы твою жилплощадь когда-то "государство выкупило"!
1. Не надо рассказывать мне про "дополнительные расходы". Столько, сколько крадут на "большом строительстве" - не крали никогда и не при ком. Там только за откаты можно не только пару участков выкупить, а целые поселки
2. Во всех странах, есть законы регламентирующие подобные ситуации - т.н. законы об общественной необходимости. И там указан порядок оценки недвижимости. В результате получается нормальная рыночная цена. Закон позволяет даже немного превысить "среднерыночную" цену, но в 3 раза больше, тебе, конечно, никто не заплатит.
3. Причем тут "где-то есть какая-то не застроенная полоса"? Речь о конкретном фото, где вместо прямой дороги - зигзаги.
4. Не принимаешь приоритетность общественного блага - нет проблем. Живи на необитаемом острове и делай там что хочешь. Пока ты живешь в социуме, потребности большинства всегда будут в приоритете.
Только вот беда - нет у нас такого закона. Для наших, прости господи, депутатов и мэров, понятие "общественная необходимость" - это абстрактное понятие. У них есть только личная необходимость и личные шкурные потребности. Именно поэтому дороги строятся зигзагами.
Если предположить, что идеальная объездная дорога это кольцо вокруг города, то это лишь часть этого круга.
Мне гораздо интересней как планируется транспортный поток с Кривого Рога на Киевскую трассу (через Решетиловку). Самый западный мост Днепра это Кайдакский, но там целые жилмассивы... Через Каменское пускать тоже не вариант... Интересно...
и, хорошо, что в запорожье тоже мост строят...тоже разгрузят город днепр