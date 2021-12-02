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Буковина (707) Вінниця (433) підробка (339) СБУ (10022)

СБУ викрила на Буковині шахраїв, що підробляли документи, зокрема COVID-сертифікати та ПЛР-тести. Ділки "заробляли" майже 1 млн грн щомісяця. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України викрила у Вінниці та на Буковині зловмисників, які масово підробляли COVID-сертифікати та ПЛР-тести. Ділки "обслуговували" понад 1 тисячу клієнтів щомісяця і мали мільйонні прибутки від своєї незаконної діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

На Буковині схема полягала у "пакетній пропозиції": ділки фальшували документи для виїзду за кордон. Серед них були сертифікати про вакцинацію від COVID-19 та негативні результати ПЛР-тестів.

За даними слідства, організували схему 11 мешканців Чернівецької області. За потреби долучали до свого "бізнесу" медичних працівників.

Ділки мали 2 офіси в Чернівцях. Пропонували широкий спектр "послуг" як для громадян України, так і для іноземців.

Громадянам України обіцяли виготовити паспорти громадян іноземних держав, у тому числі ID-карти та водійські посвідчення міжнародного зразка. А ще – бралися забезпечити документами, необхідними для працевлаштування за кордоном: викликами на роботу, довідками, виданими органами державної влади іноземних держав, підприємствами, установами, організаціями завіреними відповідними підписами та печатками.

СБУ викрила на Буковині шахраїв, що підробляли документи, зокрема COVID-сертифікати та ПЛР-тести. Ділки заробляли майже 1 млн грн щомісяця 01

Для безперешкодного перетину кордону "виготовляли" довідки про негативні результатами ПЛР-тестів та міжнародні сертифікати про вакцинацію від COVID-19.

Іноземцям пропонували окрім довідок про негативний результат ПЛР-тестів, начебто зроблених за кордоном, ще й повний пакет підроблених документів для виїзду, працевлаштування та узаконення перебування в країнах ЄС. Усе робилося у стислі терміни і без відвідин медичних закладів.

СБУ викрила на Буковині шахраїв, що підробляли документи, зокрема COVID-сертифікати та ПЛР-тести. Ділки заробляли майже 1 млн грн щомісяця 02

Зловмисники вводили в оману своїх "клієнтів", переконуючи, що оформлятимуть справжні європейські документи. Натомість продавали їм підробки.

Брали від 200 гривень за фейкову довідку про негативний результат ПЛР-тесту, а також до 650 євро за повний пакет документів, необхідних для виїзду громадянина України за кордон, включно із сертифікатом про вакцинацію.

"Клієнтів" знаходили через особисті контакти. За попередніми даними, зловмисники щомісяця "обслуговували" близько 1-ї тисячі осіб і це приносило їм майже 1 млн грн "доходу".

СБУ викрила на Буковині шахраїв, що підробляли документи, зокрема COVID-сертифікати та ПЛР-тести. Ділки заробляли майже 1 млн грн щомісяця 03

У ході 18 обшуків, проведених в офісних приміщеннях та за адресами реєстрації, постійного місця мешкання і тимчасового перебування учасників схеми, правоохоронці вилучили:

  • підроблені печатки і штампи українських та іноземних компаній;
  • готові для нанесення захисних голограм бланки;
  • спеціальне обладнання для виготовлення підроблених документів;
  • комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;
  • готові сертифікати "клієнтів" із печатками лікарів та медичних установ;
  • 8 450 євро та 2 800 доларів США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Миколаєві підліток за 250-650 грн надавав доступ до фейкового застосунку "Дія", де можна було створити COVID-сертифікат, - прокуратура

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до злочинної оборудки осіб.

Викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ у Чернівецькій області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.

СБУ викрила на Буковині шахраїв, що підробляли документи, зокрема COVID-сертифікати та ПЛР-тести. Ділки заробляли майже 1 млн грн щомісяця 04

Тим часом на Вінниччині СБУ викрила приватного лікаря, який торгував сертифікатами про вакцинацію від COVID -19.

За даними слідства, організував її один із приватних сімейних лікарів регіону. За домовленістю із пацієнтами він видавав їм сертифікат про начебто проведену вакцинацію від COVID-19 препаратом "Pfizer-BioNTech". Вартість такої "послуги" зловмисник встановив від 1 до 1,5 тис. грн.

У ході обшуків, проведених у робочому кабінеті медпрацівника, виявлено та вилучено:

  • майже 100 підроблених COVID-сертифікатів;
  • чорнові записи із переліком вакцинованих осіб;
  • бланки міжнародних свідоцтв про вакцинацію.

Наразі планується оголошення про підозру правопорушнику за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

СБУ викрила на Буковині шахраїв, що підробляли документи, зокрема COVID-сертифікати та ПЛР-тести. Ділки заробляли майже 1 млн грн щомісяця 05

Триває слідство для притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводили співробітники СБУ у Вінницькій області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури.

Служба безпеки України звертає увагу, що за виготовлення та використання підроблених документів, у тому числі результатів тестів і сертифікатів про вакцинацію від COVID -19, передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

СБУ викрила на Буковині шахраїв, що підробляли документи, зокрема COVID-сертифікати та ПЛР-тести. Ділки заробляли майже 1 млн грн щомісяця 06
СБУ викрила на Буковині шахраїв, що підробляли документи, зокрема COVID-сертифікати та ПЛР-тести. Ділки заробляли майже 1 млн грн щомісяця 07
СБУ викрила на Буковині шахраїв, що підробляли документи, зокрема COVID-сертифікати та ПЛР-тести. Ділки заробляли майже 1 млн грн щомісяця 08
СБУ викрила на Буковині шахраїв, що підробляли документи, зокрема COVID-сертифікати та ПЛР-тести. Ділки заробляли майже 1 млн грн щомісяця 09
Фото: сайт СБУ
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А тех, кто типа "легально" зарабатывает на ковидобесии - когда собираетесь принимать?
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02.12.2021 10:50 Відповісти
Самое печальное , что дебилы ведутся и платят деньги .
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02.12.2021 10:50 Відповісти
Если всять ВСЕ новости за последний квартал о задержаниях, то получаеться ДЕСЯТКИТЫСЯЧ с липой ходят , а прикинуть сколько не задержали ? Сотнитысяч? Отнять от той цифры которой гордятся ляшко, так там вообще ниочем будет..... и смертность понижается??? прям в аккурат перед праздниками
Это циферно ковидобесие никакой логики/алгоритмов не выдерживает, может кто нибудь напомнить подобный циферный бред в предедущих пандемиях???
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02.12.2021 10:52 Відповісти
Ляшко официальные(в базах) данные дает. а на бумашках-шарашках может быть хоть 146% проколотых быть.
только хз - как кого и куда пускают если проверяют по базе?
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02.12.2021 10:57 Відповісти
вы даже не представляете СКОЛЬКО проколото на бумаге и в оф. базе, но без реальной прививке, особенно в начале лета, когда это стоило пустяки и небыло такого давления.
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02.12.2021 11:01 Відповісти
ну так официально упорот уколот, это же не - шарашно не уколот?
официал спокойно передвигается(насколько мона понять) и заражается, а шарашкин хитрожопец - попадается и наказывается.
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02.12.2021 11:09 Відповісти
Ділки "обслуговували" понад 1 тисячу клієнтів щомісяця Джерело: https://censor.net/ua/p3302904\\\\\\\\\

Сралин бы позавидовал такому отрицательному стукачеству)))

\\\\\\\Зловмисники вводили в оману своїх "клієнтів", переконуючи, що оформлятимуть справжні європейські документи. Натомість продавали їм підробки. Джерело: https://censor.net/ua/p3302904\\\\\\

и никто ничо не это вот это все?

\\\\\"Клієнтів" знаходили через особисті контакти. За попередніми даними, зловмисники щомісяця "обслуговували" близько 1-ї тисячі осіб і це приносило їм майже 1 млн грн "доходу". Джерело: https://censor.net/ua/p3302904\\\\\\\

(снимает лопатой с ушей толстый слой лапши)

Это смешно. Взорвать их было бы не так зашкварно. То есть, мы налоги платим совершенно слепым правоох.. что то там?
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02.12.2021 10:55 Відповісти
топові аферисти продають бодягу по всьому світі, а дрібнота лише сертифікати про те, що ти наче цю бодягу спожив...їх то менти і в'яжуть.
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02.12.2021 11:00 Відповісти
СБУ немає чим зайнятися?
Вони тільки там, де бабло можна "збити", за приказкою "вовка ноги годують".
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02.12.2021 11:31 Відповісти
И это же заплатили эти деньги недоразвытые и умственно бракованные!!!
Ну подделывали, плохо конечно, а те кто пользуется?
Вор не тот кто ворует, а тот кто ворованное ест.
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02.12.2021 11:35 Відповісти
Вор не тот кто ворует.... Вы долго шли к этому выводу?
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02.12.2021 12:07 Відповісти
я привёл цитату, но Вы видимо не в теме.
читайте литературу, в ней много мудрости.
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03.12.2021 11:43 Відповісти
основа любых коммерческих взаимоотношений - спрос, который рождает предложение.
потребители ворованного стимулируют воровство, повышают его ценность и преступный мир мгновенно откликается удовлетворением спроса, то есть выбрасывает на рынок предложение. так устроен весь мир. во все времена.

никто с вора не снимает ответственности, но потребитель ворованного должен нести РАВНУЮ ответственность как минимум в уголовном процессе, и в 10 раз большую в моральном осуждении.

вор укравший железнодорожный состав с бензином не употребляет его в своё личное пользование, он его продаёт по поддельным документам, а тот кто покупает это топливо видит своими глазами что документы подложные. и берёт.

небыло бы спроса на поддельные сертификаты - никто бы их не шлёпал со скоростью принтера.
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03.12.2021 11:49 Відповісти
 
 