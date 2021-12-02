СБУ викрила на Буковині шахраїв, що підробляли документи, зокрема COVID-сертифікати та ПЛР-тести. Ділки "заробляли" майже 1 млн грн щомісяця. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила у Вінниці та на Буковині зловмисників, які масово підробляли COVID-сертифікати та ПЛР-тести. Ділки "обслуговували" понад 1 тисячу клієнтів щомісяця і мали мільйонні прибутки від своєї незаконної діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

На Буковині схема полягала у "пакетній пропозиції": ділки фальшували документи для виїзду за кордон. Серед них були сертифікати про вакцинацію від COVID-19 та негативні результати ПЛР-тестів.

За даними слідства, організували схему 11 мешканців Чернівецької області. За потреби долучали до свого "бізнесу" медичних працівників.

Ділки мали 2 офіси в Чернівцях. Пропонували широкий спектр "послуг" як для громадян України, так і для іноземців.

Громадянам України обіцяли виготовити паспорти громадян іноземних держав, у тому числі ID-карти та водійські посвідчення міжнародного зразка. А ще – бралися забезпечити документами, необхідними для працевлаштування за кордоном: викликами на роботу, довідками, виданими органами державної влади іноземних держав, підприємствами, установами, організаціями завіреними відповідними підписами та печатками.

Для безперешкодного перетину кордону "виготовляли" довідки про негативні результатами ПЛР-тестів та міжнародні сертифікати про вакцинацію від COVID-19.

Іноземцям пропонували окрім довідок про негативний результат ПЛР-тестів, начебто зроблених за кордоном, ще й повний пакет підроблених документів для виїзду, працевлаштування та узаконення перебування в країнах ЄС. Усе робилося у стислі терміни і без відвідин медичних закладів.

Зловмисники вводили в оману своїх "клієнтів", переконуючи, що оформлятимуть справжні європейські документи. Натомість продавали їм підробки.

Брали від 200 гривень за фейкову довідку про негативний результат ПЛР-тесту, а також до 650 євро за повний пакет документів, необхідних для виїзду громадянина України за кордон, включно із сертифікатом про вакцинацію.

"Клієнтів" знаходили через особисті контакти. За попередніми даними, зловмисники щомісяця "обслуговували" близько 1-ї тисячі осіб і це приносило їм майже 1 млн грн "доходу".

У ході 18 обшуків, проведених в офісних приміщеннях та за адресами реєстрації, постійного місця мешкання і тимчасового перебування учасників схеми, правоохоронці вилучили:

підроблені печатки і штампи українських та іноземних компаній;

готові для нанесення захисних голограм бланки;

спеціальне обладнання для виготовлення підроблених документів;

комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;

готові сертифікати "клієнтів" із печатками лікарів та медичних установ;

8 450 євро та 2 800 доларів США.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до злочинної оборудки осіб.

Викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ у Чернівецькій області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.

Тим часом на Вінниччині СБУ викрила приватного лікаря, який торгував сертифікатами про вакцинацію від COVID -19.

За даними слідства, організував її один із приватних сімейних лікарів регіону. За домовленістю із пацієнтами він видавав їм сертифікат про начебто проведену вакцинацію від COVID-19 препаратом "Pfizer-BioNTech". Вартість такої "послуги" зловмисник встановив від 1 до 1,5 тис. грн.

У ході обшуків, проведених у робочому кабінеті медпрацівника, виявлено та вилучено:

майже 100 підроблених COVID-сертифікатів;

чорнові записи із переліком вакцинованих осіб;

бланки міжнародних свідоцтв про вакцинацію.

Наразі планується оголошення про підозру правопорушнику за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Триває слідство для притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводили співробітники СБУ у Вінницькій області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури.

Служба безпеки України звертає увагу, що за виготовлення та використання підроблених документів, у тому числі результатів тестів і сертифікатів про вакцинацію від COVID -19, передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.









Фото: сайт СБУ