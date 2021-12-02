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Кулеба обговорив з Боррелем методи струмування РФ у разі подальшої агресії проти України

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Голова МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся сьогодні із главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

Про це Кулеба написав в твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий зустрічі з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Ми обговорили потребу стримування Росії — зокрема прискорення роботи над економічними обмеженнями, які будуть здатні нанести удар по російській економіці, якщо РФ вирішить розпочати нову хвилю агресії проти України", - зазначив міністр. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба на зустрічі з Блінкеном: "Працюємо над розробкою комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій"

Кулеба обговорив з Боррелем методи струмування РФ у разі подальшої агресії проти України 01

Автор: Ірина Дашківська
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eй рeдактор. так плануєтьcя стримувати чи струмом надрочувати парашку?
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02.12.2021 12:01 Відповісти
Кулеба обговорив з Боррелем методи струмування РФ у разі подальшої агресії проти України
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02.12.2021 12:02 Відповісти
Струмом краще ніж словами 😄
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02.12.2021 12:04 Відповісти
Почему меня встревожило вчерашнее заявление Зеленского о прямых переговорах с Путиным.

Во-первых, у наших границ российские войска, западные СМИ и профильные чиновники трубят об опасности нового вторжения, а начальник ГУР публикует карту предполагаемых направлений атаки.

Во-вторых, "в кулуарах" люди, хорошо знакомые с международной политикой, утверждают, что реальной опасности вторжения нет, зато есть очередная "усталость" от Украины части западных элит, ищущих и находящих понимание в Кремле. И что возможно ведется игра, преувеличивающая значение российских маневров. Мол, если всех хорошенько напугать большой войной, можно таки продавить идею "культурной автономии Донбасса" в качестве решения проблемы.

Я в это не особо поверил, но прямые переговоры с Путиным внезапно легли в эту канву.

В-третьих, если такой план существует, возможно у него есть двойное дно (получается двойное дно у двойного дна). Если в Кремле начали понимать украинскую психологию лучше, чем на Банковой, Путин и Ко могут предполагать, что попытка реализации этого плана вызовет серьезные протесты с непредсказуемыми последствиями.

И под прикрытием хаоса, если он будет достаточно масштабным, можно таки ввести войска, например, в направлении Мариуполя, в очередной раз кого-то "спасая".

пс Я не предлагаю вам принять эту теорию. Не хочу верить даже во второй пункт, а третий так вообще мои измышления. Но на всякий случай стоит запомнить и проследить - а вдруг я не перепанароил.
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02.12.2021 12:03 Відповісти
100500 тонн озабоченности конечно преградят путь танкам...
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02.12.2021 12:11 Відповісти
Підтримую струмування РФ!
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04.12.2021 09:46 Відповісти
 
 