Кулеба обговорив з Боррелем методи струмування РФ у разі подальшої агресії проти України
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Голова МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся сьогодні із главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.
Про це Кулеба написав в твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Радий зустрічі з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Ми обговорили потребу стримування Росії — зокрема прискорення роботи над економічними обмеженнями, які будуть здатні нанести удар по російській економіці, якщо РФ вирішить розпочати нову хвилю агресії проти України", - зазначив міністр.
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Будь ласка, зачекайте...
Во-первых, у наших границ российские войска, западные СМИ и профильные чиновники трубят об опасности нового вторжения, а начальник ГУР публикует карту предполагаемых направлений атаки.
Во-вторых, "в кулуарах" люди, хорошо знакомые с международной политикой, утверждают, что реальной опасности вторжения нет, зато есть очередная "усталость" от Украины части западных элит, ищущих и находящих понимание в Кремле. И что возможно ведется игра, преувеличивающая значение российских маневров. Мол, если всех хорошенько напугать большой войной, можно таки продавить идею "культурной автономии Донбасса" в качестве решения проблемы.
Я в это не особо поверил, но прямые переговоры с Путиным внезапно легли в эту канву.
В-третьих, если такой план существует, возможно у него есть двойное дно (получается двойное дно у двойного дна). Если в Кремле начали понимать украинскую психологию лучше, чем на Банковой, Путин и Ко могут предполагать, что попытка реализации этого плана вызовет серьезные протесты с непредсказуемыми последствиями.
И под прикрытием хаоса, если он будет достаточно масштабным, можно таки ввести войска, например, в направлении Мариуполя, в очередной раз кого-то "спасая".
пс Я не предлагаю вам принять эту теорию. Не хочу верить даже во второй пункт, а третий так вообще мои измышления. Но на всякий случай стоит запомнить и проследить - а вдруг я не перепанароил.