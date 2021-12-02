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лікарня (1098) Київська область (3131) Велике будівництво (718)

Нове приймальне відділення для районної лікарні збудували у Фастові, - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У Фастівській центральній районній лікарні відкрилося нове приймальне відділення, оснащене сучасним медичним обладнанням.

Про це повідомила пресслужба Київської облдержадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

На будівництво лікувального корпусу з добудовою приймального відділення з бюджету було виділено близько 23 млн гривень.

У двоповерховій будівлі разом із приймальним відділенням розмістили також неврологічне відділення з інсультним блоком.

"Після проведення всіх будівельних робіт Київською ОДА було придбано та передано лікарні 65 кисневих концентраторів, 4 монітори пацієнта, рентгенівську діагностичну систему, електрокардіограф, систему ультразвукової діагностики, дефібрилятор, апарат штучної вентиляції легень, лабораторне обладнання", - додав голова Київської ОДА Василь Володін.

Фастівське приймальне відділення стало вже 11-м із збудованих та реконструйованих в області під час "Великого будівництва". До кінця року має відкритися ще одне відділення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наступного року в межах "Великого будівництва" Володимира Зеленського розпочнеться реконструкція та модернізація обласних дорослих та дитячих лікарень. Загалом планується оновити 48 лікарень. Одночасно буде обладнано 29 вертолітних майданчиків для медичної авіації.

Також читайте: Будівництво першої в історії міста об'їзної дороги завершують у Дніпрі, - ОДА. ФОТОрепортаж

Нове приймальне відділення для районної лікарні збудували у Фастові, - ОДА 01
Нове приймальне відділення для районної лікарні збудували у Фастові, - ОДА 02
Нове приймальне відділення для районної лікарні збудували у Фастові, - ОДА 03
Нове приймальне відділення для районної лікарні збудували у Фастові, - ОДА 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
" в рамках "Большой стройки" Владимира Зеленского " - от этой фразы уже тошнит . все эти стройки оплачивают налогоплательщики а не Зеля из своего кармана . вот и называйте в рамках выполнения государственной программы
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02.12.2021 12:35
+2
Сколько заявлений написал? С доказательствами, естественно.
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02.12.2021 13:47
+1
Да пошелты.... Я когда начал читать, то обрадовался, а когда увидел про "велике", то поменял свое мнение. Я не по наслышке знаю, когда выделяют средства бюджетной организации деньги на строительство, то или навязывают "определенных" строителей или списывают левую сумму. Скорее всего ты бот зеленского.
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02.12.2021 12:43
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И тут "велике будівництво". сразу тогда возникает вопрос, а сколько украли
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02.12.2021 12:24 Відповісти
Бот кремлевский?
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02.12.2021 12:39 Відповісти
Да пошелты.... Я когда начал читать, то обрадовался, а когда увидел про "велике", то поменял свое мнение. Я не по наслышке знаю, когда выделяют средства бюджетной организации деньги на строительство, то или навязывают "определенных" строителей или списывают левую сумму. Скорее всего ты бот зеленского.
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02.12.2021 12:43 Відповісти
Сколько заявлений написал? С доказательствами, естественно.
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02.12.2021 13:47 Відповісти
Пошел ты,думать надо что пишешь таварищь майор,все в Украине плохо? Знаем ,проходили ваши методички еще с 2008 года.
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03.12.2021 15:29 Відповісти
Що ви таке кажете, вовочка сам, зі своїх мільйонів виділяє гроші, воно ж так і називається "велике будівництво валадімєра зєлєнскава". То Порох суне своїх підрядників, які обкрадають вовку і його мільйони. А передані концентратори Порошенко і "ЄС", вивозять, фоткають і від свого імені, за гроші, роздають людям. А вовандєр він чесний, останню косоворотку з себе стягнув, а лєнка, взагалі гола і боса сидить під Лаврою милостиню просить, щоб все віддати на потреби ЗСУ
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02.12.2021 16:18 Відповісти
" в рамках "Большой стройки" Владимира Зеленского " - от этой фразы уже тошнит . все эти стройки оплачивают налогоплательщики а не Зеля из своего кармана . вот и называйте в рамках выполнения государственной программы
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02.12.2021 12:35 Відповісти
Отчитка святой водой Минфина - откуда, сколько и куда идет бабла на эти затеи, и главное - кто будет это отдавать потом.
м?
Значит раньше были все злые, а вот теперь - все другие не такие.
Лично я вижу - говно, ой, "дороги", а то что реконструировалось - тупо нацепило на стену - ВелбудотЗел.(Зеля еще в Квартале это начал делать?)
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02.12.2021 12:37 Відповісти
Прошла зима, настало лето, -
Спасибо Зелушке за это!
За то, что дым идет в трубе,
Спасибо, Зелечка, тебе!

За то, что день сменил зарю,
Я Зеленьку благодарю!
За пятницей у нас суббота -
Ведь это Ссаныча забота!

А за субботой выходной.
Спасибо Зелечке родной!
Спасибо презику с народом
За то, что дышим кислородом!

У моей милой грудь бела -
Всё это Зе лошкам дала.
И хоть я с ней в постели сплю,
Тебя я, Зе-ленин, люблю!
((с))
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02.12.2021 12:38 Відповісти
Откуда вы такие только...
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02.12.2021 13:56 Відповісти
донецкие мы, собачку говорящую, кривороженую, приехали посмотреть...(
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02.12.2021 18:28 Відповісти
Здається, приймальні відділення - найголовніші відділення у всіх лікарнях.
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02.12.2021 13:22 Відповісти
 
 