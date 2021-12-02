Нове приймальне відділення для районної лікарні збудували у Фастові, - ОДА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
У Фастівській центральній районній лікарні відкрилося нове приймальне відділення, оснащене сучасним медичним обладнанням.
Про це повідомила пресслужба Київської облдержадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
На будівництво лікувального корпусу з добудовою приймального відділення з бюджету було виділено близько 23 млн гривень.
У двоповерховій будівлі разом із приймальним відділенням розмістили також неврологічне відділення з інсультним блоком.
"Після проведення всіх будівельних робіт Київською ОДА було придбано та передано лікарні 65 кисневих концентраторів, 4 монітори пацієнта, рентгенівську діагностичну систему, електрокардіограф, систему ультразвукової діагностики, дефібрилятор, апарат штучної вентиляції легень, лабораторне обладнання", - додав голова Київської ОДА Василь Володін.
Фастівське приймальне відділення стало вже 11-м із збудованих та реконструйованих в області під час "Великого будівництва". До кінця року має відкритися ще одне відділення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наступного року в межах "Великого будівництва" Володимира Зеленського розпочнеться реконструкція та модернізація обласних дорослих та дитячих лікарень. Загалом планується оновити 48 лікарень. Одночасно буде обладнано 29 вертолітних майданчиків для медичної авіації.
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святой водойМинфина - откуда, сколько и куда идет бабла на эти затеи, и главное - кто будет это отдавать потом.
м?
Значит раньше были все злые, а вот теперь - все другие не такие.
Лично я вижу - говно, ой, "дороги", а то что реконструировалось - тупо нацепило на стену - ВелбудотЗел.(Зеля еще в Квартале это начал делать?)
Спасибо Зелушке за это!
За то, что дым идет в трубе,
Спасибо, Зелечка, тебе!
За то, что день сменил зарю,
Я Зеленьку благодарю!
За пятницей у нас суббота -
Ведь это Ссаныча забота!
А за субботой выходной.
Спасибо Зелечке родной!
Спасибо презику с народом
За то, что дышим кислородом!
У моей милой грудь бела -
Всё это Зе лошкам дала.
И хоть я с ней в постели сплю,
Тебя я, Зе-ленин, люблю!
((с))