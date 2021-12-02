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Під Офісом Президента почали встановлювати будиночки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

В Києві під будівлею Офісу Президента почали монтувати будиночки, ймовірно, для різдвяного містечка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Сьогодні, 2 грудня, під Офісом Президента на вул. Банковій в Києві почали встановлювати "різдвяне містечко". У дворі біля ОП, де раніше почали встановлювати ковзанку, з'явилася додаткова металева огорожа, яка перекриває підхід до центрального входу в будівлю, та почали монтувати дерев'яні будиночки, які традиційно встановлюють на різдвяних та новорічних ярмарках.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під Офісом Президента почали встановлювати ковзанку. ФОТОрепортаж

Під Офісом Президента почали встановлювати будиночки 01
Під Офісом Президента почали встановлювати будиночки 02
Під Офісом Президента почали встановлювати будиночки 03
Під Офісом Президента почали встановлювати будиночки 04
Під Офісом Президента почали встановлювати будиночки 05
Під Офісом Президента почали встановлювати будиночки 06
Під Офісом Президента почали встановлювати будиночки 07
Під Офісом Президента почали встановлювати будиночки 08
Під Офісом Президента почали встановлювати будиночки 09
Під Офісом Президента почали встановлювати будиночки 10
Під Офісом Президента почали встановлювати будиночки 11
Під Офісом Президента почали встановлювати будиночки 12
Під Офісом Президента почали встановлювати будиночки 13
Під Офісом Президента почали встановлювати будиночки 14

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Топ коментарі
+27
У бубочки йолки починаються? Підробляти буде?
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02.12.2021 14:27
+23
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02.12.2021 15:49
+16
Дивно якось - будки Порошенка, а в них сидять зелебобіки.)
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02.12.2021 14:50
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У бубочки йолки починаються? Підробляти буде?
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02.12.2021 14:27 Відповісти
кловану нарешті встановили доміки для ігр)
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02.12.2021 14:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zXPlWPpRfKU

Зе наркоман, часть №2 - дополнительные доказательства врача
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02.12.2021 14:49 Відповісти
ЙОЛКА нічому хрипатого не навчила
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02.12.2021 14:28 Відповісти
може він не знає шо воно таке?
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02.12.2021 14:53 Відповісти
Будиночки схожі на собачі будки.
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02.12.2021 14:28 Відповісти
Або на великі віп-какальники, де можна навіть бобочку посушити.))
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02.12.2021 14:35 Відповісти
Ничего вы не понимаете. Бабочка обещание исполняет, это жилье АТОшникам
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02.12.2021 15:07 Відповісти
Там поселять різних Лещенків, Арестовичей, та Іванових з Мосийчучкою.
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02.12.2021 15:15 Відповісти
для охраны,походу..
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02.12.2021 14:29 Відповісти
Какая ковзанка в такой момент?!
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02.12.2021 14:29 Відповісти
"девмарияхристосовна-св.духиня" удивилась бы шо не свинарню, или где там она, "непорочная"( ) обродилась, а будиночки....
ну просто, я не раз видел - делают стилизованно под ослярнб или под кошару, сено и статуэтки идолов(св. муж ее тоже идол же, муууууу(поправляет рога, разлооогие))
а тут - это что - будки для собаки Ермака что ли?
хотя если троллят, то это тонко -
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02.12.2021 14:30 Відповісти
Феншуй витриманий у найкращих традиціях толмуду.
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02.12.2021 14:38 Відповісти
так за щот христоїдства то реально тупо "рекурсія" - вірун може піти в музей, а потім у церкву або навпаки, і тупо нічого не клинить в голові. Так само як і росіяни - тобто я не знаю, але це виглядає як піонер з портретом Лєніна кричить шо Сцаряубілє, йдучи "хресною ходою"...
і ще тебе вбити готовий якщо йому вкажеш на невідповідність)))
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02.12.2021 14:43 Відповісти
Йолку уже поставили?
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02.12.2021 14:33 Відповісти
кстати, в христоедстве - тупо тыщу раз пересказанно перед этим течением - мламламла - непорочка, мламламла - воскрес(Є), мламламла, ууу, ееее, хоспоть боб. и на третий день воскресали куча божков - единственное главное что римский Константин решил шо этим(религией) - лучше всего управлять рабами, вот только и всего то.
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02.12.2021 14:34 Відповісти
Ну и хорошо: можно будет сэкономить на палатках и сцене)
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02.12.2021 14:34 Відповісти
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02.12.2021 14:34 Відповісти
слава зе-кпсс )))) и бурные продолжительные аплодисменты переходящие в овации ))))
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02.12.2021 15:37 Відповісти
это декорации для "Игры в кальмара" от студии 95 квартал
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02.12.2021 14:37 Відповісти
Містечко "Деда Зероза"?
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02.12.2021 14:39 Відповісти
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02.12.2021 14:41 Відповісти
Країна стала посміховиском !

ми єдині в світі, де перед Президентським палацом стоять півники (без голови) , каток та різдвяні будиночки !
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02.12.2021 14:42 Відповісти
То не будиночки, то собачі будки Порошенка.
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02.12.2021 14:47 Відповісти
Дивно якось - будки Порошенка, а в них сидять зелебобіки.)
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02.12.2021 14:50 Відповісти
Бо не здатні хоч таке збудувати.
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02.12.2021 14:55 Відповісти
"стала"....
ну ага
отдать столько ЯО за бамашку - "мы будем помнить"
а за историю, я не скажу, ибо щас меня, извините, заклюют.
то же самое как тут спорил насчет религии с комментатором. ну типо как : единорога нету = нет, он есть а ты погибнешь от рога, раз не веришь.
было смешно, просто из-за таких верунов потери и регресс - не представим даже.
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02.12.2021 14:48 Відповісти
-АЙДА! - кличе Вава!
На вас чекає новорічна забава!
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02.12.2021 14:43 Відповісти
ога...вава гратиме на оргАні
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02.12.2021 14:56 Відповісти
Зелебудки для зелебобиков
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02.12.2021 14:54 Відповісти
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02.12.2021 14:59 Відповісти
там будут сидеть купцы и продавать различные нужные крестьянам товары, как-то так
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02.12.2021 15:00 Відповісти
Шикарно. Будет где протестующим пожить. Осталось только взять примус и фонарик.
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02.12.2021 15:02 Відповісти
Короче просто ссыкливый Зеля занимает место чтоб людям негде было собраться для протеста.
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02.12.2021 15:02 Відповісти
Майдан открыт. Только там никого нет. Протест закончен.
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02.12.2021 15:06 Відповісти
Там никого и не будет.
Праздник у ног диктатора не радует.
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02.12.2021 15:20 Відповісти
злобный обосравшийся гундосый срачливый срущийся подкаблучный ермачнык..... = диктатор по вашему???
да твой кот диктатор а не оно.
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02.12.2021 16:11 Відповісти
Кто-то там точно диктатор.
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02.12.2021 16:59 Відповісти
ну да, диктирует диктулируему президенту диктат)))
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02.12.2021 17:15 Відповісти
Моніка, Моніка, вихаді із доміка!
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02.12.2021 15:03 Відповісти
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02.12.2021 15:28 Відповісти
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02.12.2021 15:49 Відповісти
Моника, Моника, помочись на гномика !
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02.12.2021 16:01 Відповісти
Нефік Вовку турбувати різними дрібницями і ходити кричати під вікнами. Тому Володька придумав дитячі будиночки, що він ніби як члєнін любить дітей.
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02.12.2021 15:04 Відповісти
Може то петя переворот готує і будки ставить?
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02.12.2021 15:04 Відповісти
точно!
ніщо не викривало участі Петі: ні поклади чоколаду всередині, ні написи"ROSHEN" зовні
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02.12.2021 15:06 Відповісти
так переворот ніби робив Ахметка, Ви що Косоворотці не поваврили?
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02.12.2021 15:57 Відповісти
З будок будуть рошенки продавати ?
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02.12.2021 15:06 Відповісти
Это - рюмочные. Шмурдяком будут спаивать и шаурмой травить....
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02.12.2021 15:09 Відповісти
А может это публичные домики для быстрого секса? Вход платный? Зелину тысячу можно отоварить?
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02.12.2021 15:14 Відповісти
Домики с вертикальным взлётиком.
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02.12.2021 16:03 Відповісти
Надеюсь что это не образцы жилья для участников АТО??
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02.12.2021 15:06 Відповісти
ЗеЕрмак маладца!

- вот вам гои-малоросьня игрушечные домики с катком и петухом - играйтесь дыбилы малолетние, пока мы вас продаем оптом и в розницу..

- в окошко на вас посмотрим - и посмеемся..
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02.12.2021 15:10 Відповісти
Это аргумент, когда Зеленскому скажут, что он и собачей будки не построил.
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02.12.2021 15:18 Відповісти
так и ставит то не он
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02.12.2021 15:26 Відповісти
Так це ж вони полегшують роботу по підготовці "Майдану" : в будиночках дівчата-волонтерки будуть видавать каву і чай протестувальникам а загорожу "катка" і турнікети можна використать для організації "опорника" і складування шин - завадить "барбосам" витіснять мітингувальників з площі!
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02.12.2021 15:22 Відповісти
Зеленский там будет корпоративы давать
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02.12.2021 15:22 Відповісти
новогодний чёс - это святое !! ))
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02.12.2021 15:51 Відповісти
а эти деятели не хотят на границе с Московией тоже чего нибудь поставить . ну там ДОТики или ДЗОТики
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02.12.2021 15:25 Відповісти
хотелось бы знать , кто финансирует?
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02.12.2021 15:45 Відповісти
Мы с Вами.
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02.12.2021 15:47 Відповісти
Зашёл в домик, нюхнул дорожку и на каток.
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02.12.2021 15:47 Відповісти
Вот Петр Алексеевич точно построил бы фирменный магазин! А тут что?Смотреть не на что!
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02.12.2021 15:47 Відповісти
YOлка
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02.12.2021 15:49 Відповісти
Урядовый квартал 95.



Я вам говорю - этот идиот устроит нам самосбывающееся пророчество. Вот именно до жути боящийся путча клоун устроит этот самый путч. Никто Майдан устраивать не собирается. Даже сейчас. Но он устроит его. Сам. И выведет людей на улицы.
Это сегодня (01.12.21). Урядовый квартал.
Дежа-вю.

А.Бабченко
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02.12.2021 15:50 Відповісти
А может зеленый клоун решил выполнить обещание: президент будет жить как простой учитель? И переберется жить в этот домик..
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02.12.2021 15:57 Відповісти
А рояли в домиках для Зеленского будут?
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02.12.2021 15:59 Відповісти
Ну кто с Майдана пойдёт туда гулять ?
Все "гуляющие" будут рослые, плечистые, будут трогать себя за "ухо"
и поправлять под курткой автомат. Путинская школа.
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02.12.2021 16:00 Відповісти
Помню как на Красной площади оппозиция заранее узаконила время проведения митинга, приходят утром, а там выехали сотня полевых кухонь, организованная работниками ФСБ и стала пенсионерам и нагнанным бюджетным работникам раздавать солдатскую кашу, ну что то ФСБ предложило сделать возле ОП
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02.12.2021 16:07 Відповісти
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02.12.2021 16:16 Відповісти
Зеля с Ермаком переселяются в новые кабинеты, по-ближе до народа?
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02.12.2021 16:32 Відповісти
Наступний Майдан буде не в наметах, а в спеціальних будиночках, про які подбав наш Найвеличніший.
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02.12.2021 16:33 Відповісти
"Куда уходит детство?" Похоже, что у некоторых детство не уходит до старости.
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02.12.2021 17:18 Відповісти
питух в косоворотке и в уже мочи будет в этот раз?
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02.12.2021 17:20 Відповісти
це спеціально, щоб мітингуючі не змогли близько підійти?
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02.12.2021 17:33 Відповісти
Домики вместо палаток?
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02.12.2021 17:40 Відповісти
Деревянные домики хорошо горят, жаль быстро
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02.12.2021 19:26 Відповісти
Невже Зеля з держдачі,ближче до місця праці,вирішив переїхати? Держдачі НХЙ,да Шмаркля? А що Ленка скаже?
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02.12.2021 19:51 Відповісти
домики - явный признак диктатуры. 100%.
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02.12.2021 20:10 Відповісти
неск. крайних комментов про сожжение.... я не особо верю во всякий бред, но тут вроде бы реально какое то ... святилище шоле - будиночки по любому будут гореть, это было уже что то вроде как в Одессе пожар был и т.д. ну выглядит как не скажу, сотона не дает три глотка угля, смешанного с серой и Арахамией.
в Одессе пожар - в лагере недавно.
просто реально странновато получается с нашим (не ходил на вборы) презом
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02.12.2021 20:38 Відповісти
Это зедебилы празднуют что им страна , бедные люди , умирающие старики, холод в квартирах и дети спящие в одежде . Жаль это не Голобородько !! Это обман
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03.12.2021 13:16 Відповісти
А рояль поставят? Или хотя бы пианину?
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03.12.2021 16:25 Відповісти
а куда дели тот зашквар, что стоял до того? когда собаке нехер делать она яйки лижет, а эти банутые - креативят
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03.12.2021 19:24 Відповісти
 
 