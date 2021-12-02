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Під Офісом Президента почали встановлювати будиночки. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
В Києві під будівлею Офісу Президента почали монтувати будиночки, ймовірно, для різдвяного містечка.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.
Сьогодні, 2 грудня, під Офісом Президента на вул. Банковій в Києві почали встановлювати "різдвяне містечко". У дворі біля ОП, де раніше почали встановлювати ковзанку, з'явилася додаткова металева огорожа, яка перекриває підхід до центрального входу в будівлю, та почали монтувати дерев'яні будиночки, які традиційно встановлюють на різдвяних та новорічних ярмарках.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+27 Зайда
показати весь коментар02.12.2021 14:27
+23 Вася Шевченко f77d76ba
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+16 Oljik
показати весь коментар02.12.2021 14:50
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Зе наркоман, часть №2 - дополнительные доказательства врача
ну просто, я не раз видел - делают стилизованно под ослярнб или под кошару, сено и статуэтки идолов(св. муж ее тоже идол же, муууууу(поправляет рога, разлооогие))
а тут - это что - будки для собаки Ермака что ли?
хотя если троллят, то это тонко -
і ще тебе вбити готовий якщо йому вкажеш на невідповідність)))
ми єдині в світі, де перед Президентським палацом стоять півники (без голови) , каток та різдвяні будиночки !
ну ага
отдать столько ЯО за бамашку - "мы будем помнить"
а за историю, я не скажу, ибо щас меня, извините, заклюют.
то же самое как тут спорил насчет религии с комментатором. ну типо как : единорога нету = нет, он есть а ты погибнешь от рога, раз не веришь.
было смешно, просто из-за таких верунов потери и регресс - не представим даже.
На вас чекає новорічна забава!
Праздник у ног диктатора не радует.
да твой кот диктатор а не оно.
ніщо не викривало участі Петі: ні поклади чоколаду всередині, ні написи"ROSHEN" зовні
- вот вам гои-малоросьня игрушечные домики с катком и петухом - играйтесь дыбилы малолетние, пока мы вас продаем оптом и в розницу..
- в окошко на вас посмотрим - и посмеемся..
Я вам говорю - этот идиот устроит нам самосбывающееся пророчество. Вот именно до жути боящийся путча клоун устроит этот самый путч. Никто Майдан устраивать не собирается. Даже сейчас. Но он устроит его. Сам. И выведет людей на улицы.
Это сегодня (01.12.21). Урядовый квартал.
Дежа-вю.
А.Бабченко
Все "гуляющие" будут рослые, плечистые, будут трогать себя за "ухо"
и поправлять под курткой автомат. Путинская школа.
в Одессе пожар - в лагере недавно.
просто реально странновато получается с нашим (не ходил на вборы) презом