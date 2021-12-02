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У дев’ятиповерхівці у Покровську стався вибух, є постраждалий, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У четвер, 2 грудня, у Покровську (Донецька область) стався вибух у квартирі дев'ятиповерхового житлового будинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"2 грудня, об 11:51, у мікрорайоні Південний мІста Покровськ в квартирі на 9 поверсі 9-поверхового житлового будинку стався вибух без послідуючого горіння. Руйнувань несучих конструкцій немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок події травмовано людину.

Від ДСНС залучено 11 осіб та 4 од. техніки.

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У дев’ятиповерхівці у Покровську стався вибух, є постраждалий, - ДСНС 01
У дев’ятиповерхівці у Покровську стався вибух, є постраждалий, - ДСНС 02
У дев’ятиповерхівці у Покровську стався вибух, є постраждалий, - ДСНС 03
У дев’ятиповерхівці у Покровську стався вибух, є постраждалий, - ДСНС 04
Фото: ДСНС
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А не дохрена ли у них там секций на батарее? Проветривают небось, а соседи платят за них, ога?
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02.12.2021 14:47 Відповісти
наверно "дохрена" - духовкой догревали ещё..
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02.12.2021 15:33 Відповісти
хреновую штукатурку положили...
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02.12.2021 15:31 Відповісти
судя по стене - вакуумная бомба)))
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02.12.2021 15:36 Відповісти
Кто же там так пукнул?
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02.12.2021 15:42 Відповісти
Как-то слишком часто начали раздаваться хлопики газа в Украине!
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02.12.2021 16:51 Відповісти
 
 