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Боррель про допомогу ЄС Україні на тлі скупчення військ РФ: Розглядаємо варіанти

Фото Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

ЄС обговорює варіанти надання підтримки Україні на тлі зростання напруги на східному кордоні України.

Про це голова європейської дипломатії Жозеп Боррель написав у твітері після зустрічі з головою МЗС України Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбулася важлива зустріч із главою МЗС України Дмитром Кулебою, щоб обговорити ситуацію у сфері безпеки на східному кордоні України, яка викликає занепокоєння", - написав Боррель.

"Розглядаємо варіанти для того, щоб показати непохитну підтримку з боку ЄС суверенітету і територіальній цілісності України на тлі зростаючого напруження ", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель має намір найближчим часом відвідати Донбас, - МЗС

Боррель про допомогу ЄС Україні на тлі скупчення військ РФ: Розглядаємо варіанти 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
сторбованність, занепокоєння, глибоку стурбованність, глибоке занепокоєння, неприйнятність і аййайа.
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02.12.2021 15:28
+4
Вариантов много, но все они на словах - вздохи и грустные глаза....
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02.12.2021 15:29
+4
Европейские толерасты-импотенты кроме выражения обеспокоенности ничего не умеют.
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02.12.2021 15:38
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сторбованність, занепокоєння, глибоку стурбованність, глибоке занепокоєння, неприйнятність і аййайа.
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02.12.2021 15:28 Відповісти
Вариантов много, но все они на словах - вздохи и грустные глаза....
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02.12.2021 15:29 Відповісти
Европейские толерасты-импотенты кроме выражения обеспокоенности ничего не умеют.
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02.12.2021 15:38 Відповісти
5. Буй. Тебе на рыло.
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02.12.2021 16:10 Відповісти
Три озабоченности? Или четыре? Да, это точно должно ***** остановить.
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02.12.2021 15:46 Відповісти
Ну шо вы ржОте?! Боррель поехал в маацкву и лишил там всех стратегического запаса слюны - заплевали. Теперь чувак утерся и занялся Украиной. Я спокоен.
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02.12.2021 15:50 Відповісти
Чехам тоже в 1938 году помогли...
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02.12.2021 15:55 Відповісти
скажу вам, що скупчення - це вже й не так погано,
його легше знищити ... як скупчення "тараканов"
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02.12.2021 16:06 Відповісти
Московити розвели теревені... Вам в штандарах краще сидіти і не базікати!
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02.12.2021 16:08 Відповісти
Европейским любителям куйла, к которым комуняка Боррель имеет отношение, нужно напомнить, что на территориях, на которые расейские нацисты собрались оттяпать у Украины, расположены атомные электростанции, а значит там будут идти боевые действия, они хоть понимают весь масштаб писеца, который может произойти, в том числе и на их территории, из-за попадания в реакторы ракет?!
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02.12.2021 16:35 Відповісти
Если мне память не изменяет, не так давно они же прямым текстом сказали, что в случае кипиша положат на нас хер, перевязанный платком цвета радуги, но при этом очень сильно озаботятся (ну или озадачатся или...). К чему сей час эти словесные маневры?
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02.12.2021 18:43 Відповісти
 
 