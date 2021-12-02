Боррель про допомогу ЄС Україні на тлі скупчення військ РФ: Розглядаємо варіанти
Фото Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
ЄС обговорює варіанти надання підтримки Україні на тлі зростання напруги на східному кордоні України.
Про це голова європейської дипломатії Жозеп Боррель написав у твітері після зустрічі з головою МЗС України Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ.
"Відбулася важлива зустріч із главою МЗС України Дмитром Кулебою, щоб обговорити ситуацію у сфері безпеки на східному кордоні України, яка викликає занепокоєння", - написав Боррель.
"Розглядаємо варіанти для того, щоб показати непохитну підтримку з боку ЄС суверенітету і територіальній цілісності України на тлі зростаючого напруження ", - додав він.
Топ коментарі
+8 а ес c5e83b5a
показати весь коментар02.12.2021 15:28
+4 Александр Александр 66da010f
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+4 Система Станиславского
показати весь коментар02.12.2021 15:38
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його легше знищити ... як скупчення "тараканов"