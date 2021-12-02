Пасажир потрапив під потяг на станції "Палац "Україна", - Київський метрополітен (оновлено). ФОТОрепортаж

У Києві на станції метро "Палац "Україна" пасажир потрапив під потяг.

Про це інформує пресслужба Київського метрополітену, передає Цензор.НЕТ.

"На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота", - йдеться у повідомленні.

Рух поїздів на "синій" лінії здійснюється від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Олімпійська" та від ст."Васильківська" до ст. "Теремки".

Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.

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Як повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у місті Києві, 2 грудня, о 17:32 надійшло повідомлення від чергового по метрополітену про те, що на 1-колію під прибуваючий потяг на станції метро "Палац Україна" потрапила людина.

На місце події було направлено рятувальників Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. По прибуттю було встановлено, що на колії між 1 і 2 вагонами потягу, знаходиться жінка. Рятувальники за допомогою медичних нош дістали потерпілу та передали медичним працівникам.









Дівчину бригадою швидкої медичної допомоги доправляють до лікарні для проведення детального обстеження та встановлення остаточного діагнозу.

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Рух по станції метро "Палац Україна" відновлено. Обставинами події займаються правоохоронні органи.