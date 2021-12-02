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Київ (13830) Метрополітен (757)

Пасажир потрапив під потяг на станції "Палац "Україна", - Київський метрополітен (оновлено). ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

У Києві на станції метро "Палац "Україна" пасажир потрапив під потяг.

Про це інформує пресслужба Київського метрополітену, передає Цензор.НЕТ.

"На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота", - йдеться у повідомленні.

Рух поїздів на "синій" лінії здійснюється від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Олімпійська" та від ст."Васильківська" до ст. "Теремки".

Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.

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Як повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у місті Києві, 2 грудня, о 17:32 надійшло повідомлення від чергового по метрополітену про те, що на 1-колію під прибуваючий потяг на станції метро "Палац Україна" потрапила людина.

На місце події було направлено рятувальників Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. По прибуттю було встановлено, що на колії між 1 і 2 вагонами потягу, знаходиться жінка. Рятувальники за допомогою медичних нош дістали потерпілу та передали медичним працівникам.

Пасажир потрапив під потяг на станції Палац Україна, - Київський метрополітен (оновлено) 01
Пасажир потрапив під потяг на станції Палац Україна, - Київський метрополітен (оновлено) 02
Пасажир потрапив під потяг на станції Палац Україна, - Київський метрополітен (оновлено) 03
Пасажир потрапив під потяг на станції Палац Україна, - Київський метрополітен (оновлено) 04

Дівчину бригадою швидкої медичної допомоги доправляють до лікарні для проведення детального обстеження та встановлення остаточного діагнозу.

Пасажир потрапив під потяг на станції Палац Україна, - Київський метрополітен (оновлено) 05

Також дивіться: У харківському метро машиніст побив пасажира: очевидці повідомляють, що потерпілий заважав оточенню, поліція проводить перевірку. ВIДЕО

Пасажир потрапив під потяг на станції Палац Україна, - Київський метрополітен (оновлено) 06
Пасажир потрапив під потяг на станції Палац Україна, - Київський метрополітен (оновлено) 07

Рух по станції метро "Палац Україна" відновлено. Обставинами події займаються правоохоронні органи.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+8
а ничего что может его толкнули или плохо стало, только о себе думаете...
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02.12.2021 18:40
+6
Це взагалі то дівчина! І чому ти вирішило, що з тобою таке не може трапитись? Я попав в цей затор. Нічого проїхали автобусами та вирвалися...
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02.12.2021 20:54
+3
Мдаа. Совок такий совок.

В цивілізованих країнах стоять автоматизовані двері та стіна, які закривають доступ до колії.




P.S. А чи не дигер це?
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02.12.2021 21:46
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Мудак, только людям проблемы создал, как после работы вечером доехать
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02.12.2021 18:37 Відповісти
а ничего что может его толкнули или плохо стало, только о себе думаете...
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02.12.2021 18:40 Відповісти
Ну, и такое может быть. Да.
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02.12.2021 18:43 Відповісти
Животное - это твой обдолбанный папаша, который тебя заделал по пьяни
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03.12.2021 23:15 Відповісти
Це взагалі то дівчина! І чому ти вирішило, що з тобою таке не може трапитись? Я попав в цей затор. Нічого проїхали автобусами та вирвалися...
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02.12.2021 20:54 Відповісти
Каждые 40 секунд в мире происходит очередное самоубийство. В общей сложности за год счеты с жизнью сводят почти 800 тысяч человек.Россия - в тройке лидеров по числу самоубийств в мире
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02.12.2021 19:06 Відповісти
а об Мишико есть ли новости? сколько в коме ел-пил,сцал и срал незабвенный Сракашпили?
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02.12.2021 19:16 Відповісти
Мдаа. Совок такий совок.

В цивілізованих країнах стоять автоматизовані двері та стіна, які закривають доступ до колії.




P.S. А чи не дигер це?
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02.12.2021 21:46 Відповісти
в римі не бачив, в празі не бачив, в мюніху не бачив, у відні не бачив... може, в мацквє?
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04.12.2021 01:04 Відповісти
В Японії, в Південній Кореї, в Франції (наприклад станція Варен, Беро, та інші), Лондон (Вестмінстер) і так далі. Ви просто погано дивились.

Взагалі всюди в цивілізованих країнах де молоде метро будують такі станції. Тому ви і не могли бачити таку систему там де станції хз вже скільки років чи там де населення скот якого не жаль (і єс тут не виключення)...
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04.12.2021 22:21 Відповісти
кстати по Вашему россия-цивилизованная страна(в питерском метро такая система)
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04.12.2021 10:43 Відповісти
Ці 12 станцій побудували по подібній системі ще за ссср, в 60-70х роках вони вже були станціями закритого типу. Але ця система вона лиш подібна до того що на фото я виклав. В ссср ці подібні станції будували тому що так було дешевше, а не тому що так краще для людей. При цьому основна маса всіх станцій які побудував ссср це саме станції відкритого типу, а ця пара це таке собі виключення із правила.
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04.12.2021 22:30 Відповісти
Дівчина сама стрибнула. Є відео.
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02.12.2021 21:47 Відповісти
Де відео ?
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03.12.2021 13:10 Відповісти
https://t.me/truexanews/20830 дивитись з 00:15
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03.12.2021 14:01 Відповісти
Нихрена на этом видео не видно!
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04.12.2021 12:35 Відповісти
 
 