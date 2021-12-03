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Меркель офіційно попрощалась із посадою канцлера ФРН. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

У Берліні у дворі міністерства оборони в четвер, 2 грудня, відбулася урочиста церемонія прощання з Ангелою Меркель, яка йде з посади канцлера ФРН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Меркель офіційно попрощалась із посадою канцлера ФРН 01
Меркель офіційно попрощалась із посадою канцлера ФРН 02

Через ситуацію з коронавірусом церемонію провели в обмеженому форматі. На ній були присутні близько 200 осіб, у тому числі - 52 особи, які займали посади міністрів в урядах, які очолювала за 16 років правління Меркель.

Військовий церемоніальний акт проводів "Велика вечірня зоря" вважається найвищою даниною поваги, яку збройні сили Німеччини можуть віддати цивільній особі. Крім федеральних канцлерів, цей звичай також використовується для вшанування федеральних президентів та міністрів оборони під час їхнього звільнення з посад.

Меркель офіційно попрощалась із посадою канцлера ФРН 03

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Меркель офіційно попрощалась із посадою канцлера ФРН 04
Меркель офіційно попрощалась із посадою канцлера ФРН 05

Традиція сягає XVI століття. Церемонія завжди проходить увечері та складається з кількох музичних композицій, включаючи національний гімн, та марш. Крім того, за традицією запалюються смолоскипи.

Меркель офіційно попрощалась із посадою канцлера ФРН 06
Меркель офіційно попрощалась із посадою канцлера ФРН 07

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За бажанням Меркель крім християнського гімна XVIII століття "Großer Gott, wir loben Dich" ("Великий Боже, ми славимо тебе") оркестр бундесверу виконав під час церемонії пісні легендарних німецьких виконавиць із Західної та Східної Німеччини 70-х років.

Меркель офіційно попрощалась із посадою канцлера ФРН 08

Ангела Меркель керувала Німеччиною 16 років, з 22 листопада 2005 року. Меркель, якій наразі 67 років, зявляла, що не буде більше претендувати на жодні політичні посади, але в неї буде своє бюро, й вона продовжуватиме виконувати певні представницькі функції.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+28
Нарешті !
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02.12.2021 23:11
+27
Щось мені це нагадує.
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02.12.2021 23:15
+24
От фото аж поперхнулся егермейтером
В целом все красиво. Ещё бы шлем M43 вернули, было бы совсем атмосферно.
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02.12.2021 23:16
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Нажаль вже немає в живих Лєні Ріфеншталь. У неї добре би вийшло продовження "Тріумф волі". Талановита була жінка... не фрау Меркель звичайно.
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04.12.2021 11:22 Відповісти
Теперь Ангела Хорстовна может не прячась и не стесняясь сколько её душеньке угодно носить будёновку и кокошник, в лыковых лаптях и валенках отплясывать "Камаринскую", играть на гармошке-тальянке, гуслях и балалайке, с тирольским разливом "Йодль" распевать "Калинку-малинку".
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04.12.2021 13:39 Відповісти
А за прошлым втихаря таки ностальгируют, фрицы этакие.
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05.12.2021 00:04 Відповісти
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