Незадекларовані валюту і золото на 15 млн грн вилучили прикордонники у двох громадянок Польщі в аеропорту Львова. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Прикордонники Львівського загону спільно з працівниками митниці здійснювали перевірку пасажирів авіарейсу сполученням "Львів – Стамбул" та знайшли незадекларованих цінностей на 15 млн грн.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
"Під час спілкування з пасажирками, громадянками Польщі, 53 та 67 років, у оглядової групи виникли підозри щодо можливого перевезення іноземками заборонених предметів, тому їх було запрошено для додаткової перевірки", - відзначається у повідомленні.
В пресслужбі підкреслили: "Здійснивши перевірку ручної поклажі та багажу вищевказаних громадянок, прикордонники спільно з митниками виявили незадекларовану валюту у розмірі 374,8 тис. євро, 125,7 тис. доларів США та близько 1,7 кг ювелірних виробів з металу, схожого на золото".
За інформацією прикордонників за попередніми підрахунками вартість вилученого може більше ніж 15 млн гривень.
Незадекларовані кошти та ювелірні прикраси були вилучені працівниками митниці.
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От обосрался Бигус ... Да и не только он.
Золото, поки що на папері стало металом схожим на золото, а через деякий час воно таки ним і стане😂😂😂.