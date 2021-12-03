Незадекларовані валюту і золото на 15 млн грн вилучили прикордонники у двох громадянок Польщі в аеропорту Львова. ФОТОрепортаж

Прикордонники Львівського загону спільно з працівниками митниці здійснювали перевірку пасажирів авіарейсу сполученням "Львів – Стамбул" та знайшли незадекларованих цінностей на 15 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Під час спілкування з пасажирками, громадянками Польщі, 53 та 67 років, у оглядової групи виникли підозри щодо можливого перевезення іноземками заборонених предметів, тому їх було запрошено для додаткової перевірки", - відзначається у повідомленні.

В пресслужбі підкреслили: "Здійснивши перевірку ручної поклажі та багажу вищевказаних громадянок, прикордонники спільно з митниками виявили незадекларовану валюту у розмірі 374,8 тис. євро, 125,7 тис. доларів США та близько 1,7 кг ювелірних виробів з металу, схожого на золото".

За інформацією прикордонників за попередніми підрахунками вартість вилученого може більше ніж 15 млн гривень.

Незадекларовані кошти та ювелірні прикраси були вилучені працівниками митниці.

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