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Незадекларовані валюту і золото на 15 млн грн вилучили прикордонники у двох громадянок Польщі в аеропорту Львова. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Прикордонники Львівського загону спільно з працівниками митниці здійснювали перевірку пасажирів авіарейсу сполученням "Львів – Стамбул" та знайшли незадекларованих цінностей на 15 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Під час спілкування з пасажирками, громадянками Польщі, 53 та 67 років, у оглядової групи виникли підозри щодо можливого перевезення іноземками заборонених предметів, тому їх було запрошено для додаткової перевірки", - відзначається у повідомленні. 

В пресслужбі підкреслили: "Здійснивши перевірку ручної поклажі та багажу вищевказаних громадянок, прикордонники спільно з митниками виявили незадекларовану валюту у розмірі 374,8 тис. євро, 125,7 тис. доларів США та близько 1,7 кг ювелірних виробів з металу, схожого на золото".

За інформацією прикордонників за попередніми підрахунками вартість вилученого може більше ніж 15 млн гривень.

Незадекларовані кошти та ювелірні прикраси були вилучені працівниками митниці.

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Незадекларовані валюту і золото на 15 млн грн вилучили прикордонники у двох громадянок Польщі в аеропорту Львова 01
Незадекларовані валюту і золото на 15 млн грн вилучили прикордонники у двох громадянок Польщі в аеропорту Львова 02
Незадекларовані валюту і золото на 15 млн грн вилучили прикордонники у двох громадянок Польщі в аеропорту Львова 03
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НУ вот же, вот они инвестиции поперли, о которых говорил Владимир Переворотько
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03.12.2021 10:52 Відповісти
Это наверное те деньги и золото, которые Бигус у Кивы "нашёл".
От обосрался Бигус ... Да и не только он.
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03.12.2021 10:57 Відповісти
кто-то сдал....
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03.12.2021 11:12 Відповісти
Дебелі мабуть тьотки, якщо стільки руками тягли.
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03.12.2021 11:13 Відповісти
Небедные пани ехали. Могли бы и чартер заказать.
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03.12.2021 11:18 Відповісти
😁. Алхіміки з таможні.
Золото, поки що на папері стало металом схожим на золото, а через деякий час воно таки ним і стане😂😂😂.
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03.12.2021 11:50 Відповісти
Биг маней куш
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03.12.2021 12:02 Відповісти
 
 