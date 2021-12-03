За добу в Києві від COVID-19 померло 36 осіб, виявили 1376 нових випадків. Серед захворілих 118 дітей, - Кличко. КАРТА
Фото Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я
У Києві виявили за минулу добу 1376 хворих на коронавірус. 36 людей померли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у Фейсбуці.
"1376 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 36 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 7620 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 303205", – повідомив Віталій Кличко.
Захворіли минулої доби: 795 жінок віком від 18 до 94 років та 463 чоловіки віком від 18 до 88 років. А також 53 дівчинки від 7 місяців до 17 років і 65 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.
Серед тих, хто померли: 21 жінка від 67 до 94 років і 15 чоловіків від 36 до 85 років.
До лікарень столиці госпіталізували 103 хворих на коронавірус та 191 особу з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 3911 людей. Загалом коронавірус подолали 263244 мешканці столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 210, у Дарницькому – 204 та в Деснянському районі – 177 випадків", – зазначив Віталій Кличко.
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Бокс такой себе мэр, ибо даже ... не один болгер блоер влогер и т.д. говорит шо мэр у них - ....(материал якутского скульптора)
вы поняли? я за блогеров говорю - не в восторге. даже и Лещенко, даже Дубинский - выбирай, полкан
а против Антиколорадоса вы тоже... против?
агресивно ненавидить всіх хто проти злих і любить тих хто добрий
Наприклад, в Італії дітям у школах видавали маски безкоштовно, та слідкували за тим, щоб вони їх регулярно міняли.
Жена носила одну маску месяц, убедить менять не смог. В итоге она принесла заразу в дом. Заодно заболел ее отец, которому за 80. валялись мы все пластом месяц...
Старик, кстати, переболел легче всех - худой старичок, ест 2 раза в день чай с бутером на утро и супец в обед, да и всю жизнь ел очень мало. Наверное потому здоровее всех нас.
Хорошо хоть теперь вакцинированы. Но количество скорых на улицах все еще пугает...