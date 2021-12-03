За добу в Києві від COVID-19 померло 36 осіб, виявили 1376 нових випадків. Серед захворілих 118 дітей, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 1376 хворих на коронавірус. 36 людей померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у Фейсбуці.

"1376 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 36 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 7620 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 303205", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли минулої доби: 795 жінок віком від 18 до 94 років та 463 чоловіки віком від 18 до 88 років. А також 53 дівчинки від 7 місяців до 17 років і 65 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 21 жінка від 67 до 94 років і 15 чоловіків від 36 до 85 років.

До лікарень столиці госпіталізували 103 хворих на коронавірус та 191 особу з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 3911 людей. Загалом коронавірус подолали 263244 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 210, у Дарницькому – 204 та в Деснянському районі – 177 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві від COVID-19 померло 27 осіб, виявили 1418 нових випадків. Серед захворілих 135 дітей, - Кличко. КАРТА