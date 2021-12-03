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підробка (340) СБУ (10022) посвідчення водія (105)

СБУ викрила підпільний "сервісний центр МВС": виготовляли техпаспорти для викрадених авто та водійські посвідчення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України припинила діяльність громадян, які несанкціоновано втручалися в Єдиний державний реєстр транспортних засобів (далі - ЄДРТЗ). Це дозволило зловмисникам налагодити протиправний механізм виготовлення та збуту підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. За попередньою інформацією, ділки встигли "обслужити" декілька сотень осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Фейкові техпаспорти виготовляли, здебільшого, на викрадені чи нерозмитнені автомобілі імпортного виробництва. При цьому за посвідченнями водія зверталися ті, хто був тимчасово позбавлений водійських прав. Зокрема за водіння авто у нетверезому стані чи стані наркотичного сп’яніння. "Клієнтів" шукали через особисті контакти у кримінальних колах. Коштували підробки 0 США.

За даними слідства, протиправну схему налагодили троє киян. "Виробництвом" фальшивок займалися вдома.

Використовуючи особисті зв’язки в сервісних центрах МВС, ділки мали змогу отримувати інформацію про зареєстровані транспортні засоби, їх ідентифікуючі ознаки та реальних власників. Це дозволило їм виготовляти фейкові техпаспорти на авто "з історією" чи не розмитнені.

СБУ викрила підпільний сервісний центр МВС: виготовляли техпаспорти для викрадених авто та водійські посвідчення 01

Щодо підроблених посвідчень водія, то зловмисники діяли за простою схемою: у базі даних знаходили законослухняного водія, який має схожі із порушником дані, і друкували "водійські права" вже з новим фото. Таким чином порушник міг безперешкодно пересуватися, попри заборону кермування.

За попередньою інформацією, цей підпільний "сервісний центр" діяв кілька років.

У ході обшуків, проведених за адресами мешкання правопорушників у Києві, виявлено та вилучено:

  • два кольорових карт-принтери для двостороннього друку на пластикових картках Datacard SP55, які використовувалися для виготовлення підробок;
  • комп’ютери та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності;
  • готові до збуту підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів;
  • стрічки із голограмами;
  • чорнову бухгалтерію.

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Наразі двом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

СБУ викрила підпільний сервісний центр МВС: виготовляли техпаспорти для викрадених авто та водійські посвідчення 02

Триває слідство для встановлення і притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб.

Заходи із викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники Департаменту кібербезпеки СБУ спільно з Національною поліцією України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ викрила підпільний сервісний центр МВС: виготовляли техпаспорти для викрадених авто та водійські посвідчення 03
Фото: сайт СБУ
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"Коштували підробки 0 США."
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03.12.2021 11:26 Відповісти
то єсть даром ))
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03.12.2021 11:33 Відповісти
Без крыши в мусарне никто бы этим не занимался. А для продажи прав и "Клієнтів" шукали через особисті контакти у кримінальних колах это вообще шедевр! Опять таки все базы лишения прав в мусарне, хотя может журналисты начали писать правду и имели в виду мусаров?
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03.12.2021 11:28 Відповісти
Так же и с игровыми автоматами на каждом углу и всем пох
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03.12.2021 11:30 Відповісти
Яке ти хворе створіння
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03.12.2021 12:33 Відповісти
Очень аргументировано, ВолодЬя!
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03.12.2021 12:43 Відповісти
Використовуючи особисті зв'язки в сервісних центрах МВС, ділки мали змогу отримувати інформацію про зареєстровані транспортні засоби, їх ідентифікуючі ознаки та реальних власників. Це дозволило їм виготовляти фейкові техпаспорти на авто "з історією" чи не розмитнені. Джерело: https://censor.net/ua/p3303149
Мент на пенсії ?
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03.12.2021 16:21 Відповісти
так это же нова отреформированная гаишная мусарня - очьень важьно. пластик документы и тефпаспорта отпечатать не так и сложно при наличии оборудования а вот в базу вносить машины это другой уровень.
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03.12.2021 22:24 Відповісти
Хороший был бизнес ,нужный
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05.12.2021 05:51 Відповісти
Історія зі щасливим кінцем (я щитаю🤓👍)
Далі - конфіскація та тюрма
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05.12.2021 23:21 Відповісти
 
 