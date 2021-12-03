На Луганщині відкрили рух мостом між Лисичанськом та Сєверодонецьком, - ОДА. ВІДЕО+ФОТО

На Луганщині відкрили рух транспорту на першій смузі Пролетарського мосту, що сполучає Лисичанськ та Сєверодонецьк.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

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"По вулиці Синецькій, яка веде до мосту з боку Сєверодонецька, вже нанесено розмітку. Стартують роботи на другій смузі", - сказав Гайдай.

Пролетарський міст сполучає найкоротшим шляхом південні мікрорайони Лисичанська з Сєверодонецьком. За словами місцевих жителів, до ремонту цей міст був одним з найбільш зношених в області.

Відтепер водії зможуть економити близько 14 кілометрів, щоб коротким шляхом дістатися іншого району. Повністю завершити ремонт штучної споруди планують у 2022 році.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що цьогоріч в рамках програми "Велике будівництво" планують побудувати та оновити 245 мостів по всій Україні.

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