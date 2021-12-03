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На Луганщині відкрили рух мостом між Лисичанськом та Сєверодонецьком, - ОДА. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

На Луганщині відкрили рух транспорту на першій смузі Пролетарського мосту, що сполучає Лисичанськ та Сєверодонецьк.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"По вулиці Синецькій, яка веде до мосту з боку Сєверодонецька, вже нанесено розмітку. Стартують роботи на другій смузі", - сказав Гайдай.

Пролетарський міст сполучає найкоротшим шляхом південні мікрорайони Лисичанська з Сєверодонецьком. За словами місцевих жителів, до ремонту цей міст був одним з найбільш зношених в області.

Відтепер водії зможуть економити близько 14 кілометрів, щоб коротким шляхом дістатися іншого району. Повністю завершити ремонт штучної споруди планують у 2022 році.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що цьогоріч в рамках програми "Велике будівництво" планують побудувати та оновити 245 мостів по всій Україні.

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На Луганщині відкрили рух мостом між Лисичанськом та Сєверодонецьком, - ОДА 01
На Луганщині відкрили рух мостом між Лисичанськом та Сєверодонецьком, - ОДА 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
В ДОзеленські роки там збудували нові, велики мости замість зруйнованих свинособаками і не обвішували все довкола рекламними білбордами про "Найвеличніше будівництво президента".
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03.12.2021 12:25
+3
Із Сєвєродонецька, від Азоту, до Лисичанська, до жд станції, через Сіверській Донець не побудували новий міст?
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03.12.2021 12:37
+3
2016 рік.
Фото мосту після підриву і після відновлення.

У Луганській області відновили підірваний бойовиками міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом

https://lb.ua/society/2016/12/06/352686_luganskoy_oblasti_vosstanovili.html

Порівняйте із мостом на відео, яке прославляє найвеличнішого будівничого Зєлю.
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03.12.2021 12:47
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Підлатали старий міст, а гвалт як про новий, з нуля.
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03.12.2021 12:17 Відповісти
Ні там не підлатали, там був капремонт, укріпляли бетонні опори, перекладали наново перекриття, там зі старого мало шо лишилося.
Але коли зроблять дорогу до Томашовського мосту від Личичанська до Рубіжного!
Там на ямах машини перевертаються.
https://www.youtube.com/watch?v=IogSxSBw8kY&ab_channel=%D0%A2%D0%A0%D0%9A%22%D0%90%D0%9A%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%22
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03.12.2021 12:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=IogSxSBw8kY&ab_channel=%D0%A2%D0%A0%D0%9A%22%D0%90%D0%9A%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%22
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03.12.2021 12:25 Відповісти
В ДОзеленські роки там збудували нові, велики мости замість зруйнованих свинособаками і не обвішували все довкола рекламними білбордами про "Найвеличніше будівництво президента".
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03.12.2021 12:25 Відповісти
Не поріть дурниць. В Лисичанському районі сепаратисті під час бойових дій було серйозно пошкоджено два мости : Томашовський і Пролетарський. Обидва мости вимагали реконструкції. Першим почали реконструювати Томашовський, оскільки він йде від рубіжанської залізничної станції , де розвантажують потяги з бойовою технікою, через Новодружеськ у Лисичанськ. Там був вщент вибитий аммонітом цілий проліт між опорами від Томашовки. Нового мосту там не будували було, там зробили тимчасовий військовий понтонний перехід на період реконструкції старого мосту, який згодом урочисто відкривав пан Турчинов. Але томашівську дорогу, яка веде від і до цього мосту пороховська влада, як і нинішня відмовилася будувати. За часів пороха на ній в яму налетіла вантажівка, перевернулася і асфальтом засипало дівчинку.
Тоді ж за пороха по аналогічній схемі почали реконструювати Пролетарський міст, за який йде мова в статті, але чомусь при пороху це діло сильно затягнулося і не рухалося з місця, аж до великого будівництва. Натомість зелені не лише реконструювали пролетарський міст, а й зробили новесеньку чудову дорогу від нього з обох боків.
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03.12.2021 12:34 Відповісти
Із Сєвєродонецька, від Азоту, до Лисичанська, до жд станції, через Сіверській Донець не побудували новий міст?
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03.12.2021 12:37 Відповісти
Маю на увазі не геть новий, якого там не було, а капітальне відновлення підірваного старого?
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03.12.2021 12:42 Відповісти
2016 рік.
Фото мосту після підриву і після відновлення.

У Луганській області відновили підірваний бойовиками міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом

https://lb.ua/society/2016/12/06/352686_luganskoy_oblasti_vosstanovili.html

Порівняйте із мостом на відео, яке прославляє найвеличнішого будівничого Зєлю.
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03.12.2021 12:47 Відповісти
"Його почали робити ще у 16.. але затягнулося"

Отож, доробили. Причому, ляп-тяп доробили. На відео це чітко видно.
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03.12.2021 13:56 Відповісти
Дурепо інтернетна, приїздіть і подивіться.
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03.12.2021 14:04 Відповісти
Вася, не бикуй. Я там була неодноразово.
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03.12.2021 14:07 Відповісти
якби ти там хоч раз була, то не писала б галімої дурні.
Ви йшли як пішохід, бачили , які там діри в бетонних консолях? Діти в школу ходитли, поручні були розбиті, по пів метра не було, асфальт поплив і взявся буграми через два роки післдя порохівського ремонту.
хєр ви там були і бачили.
Там консолі переробили 240 метрів нові, ламелі під опори нові, леєра ,кріплення, власне покриття і асфальт. І до того ж нова дорога.
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03.12.2021 14:14 Відповісти
Я не пишу, що мости не потрібно ремонтувати.
Я пишу про лемент-оспівування найвеличнішого будівельника Зєлі.
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03.12.2021 14:17 Відповісти
з цим я згоден, бубик занадто піариться на наших податках. І я проти зєлі. Але мости роблять наші лисичанє мужики, і вони не винні, що клоун при владі, але міст вони ремонтують славно і це добре, що його відремонтували, не зважаючи , хто президент.
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03.12.2021 14:20 Відповісти
З цим я і не спорю.
Нехай роблять добре діло для людей і заробляють собі на життя.
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03.12.2021 14:22 Відповісти
но мені просто неприємно чути від незнаючих людей, коли мужики рік пахали, хєрачили бетон, а потім хтось каже - та ніфіга там, покрасили та й все.
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03.12.2021 14:25 Відповісти
Претензій до роботяг немає. Вирішують ЩО САМЕ потрібно фарбувати, перероблювати, ремонтувати не прості роботяги, а ті, хто їх найняв. Тобто, куратори програми найвеличнішого та місцеві чинуші, які, швидше за все, наварюють бабло на цих ремонтах, і майже поголівно є "міцними господарниками" на зразок рига Юри Бойко, які загубили не одне підприємство в Луганській області.
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03.12.2021 14:34 Відповісти
Ні, не так. Місцева громада, військово-цивільна адміністрація поставила питання про капремонт споруди, оскільки вона знаходиться в передаварійному стані. Здається, ще у 18 році.
На обїект приходять інженери і вивчають стан мосту , аналізують що треба ремонтувати.
Коли вцілому картина проясняється, створюється спеціальна інженерна комісія, де інженери, ГАП, та інші фахівці складають проектну документацію на реконструкцію згідно нормативів ДБН мостобудування. Потім проходить затвердження проекту. Осьтам і вирішують, що і де треба будувати. Жодні бойки чи інші чинуші - міцні господарники не мають до цього стосунку. Задача чинуш - забезпечити умови виконання на виділений кошторис, залучити ремонтні підприємства, такі як , наприклад , Лисичанскспецстрой, Завод ЖБИ, транспорт з ші Мельникова або Азота. Також у чинуш є можливість залучити якогось місцевого підрядчика для певних робіт.
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03.12.2021 15:26 Відповісти
"Також у чинуш є можливість залучити якогось місцевого підрядчика для певних робіт."

Вони це роблять через відкриті тендери, на яких можна відслідкувати ціну матеріалів та робіт?
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03.12.2021 15:34 Відповісти
А тепер стосовно юри бойка. Так, яник загубив багато.
А ви знаєте, що загубив порох?
Найстаріший завод Пролетарій.
Попри всі благання і звернення робітників в Луганську військово-цивільну адміністрацію, якою тоді керував пан Москаль, який в свою чергу прямо підпорядковувався президенту, влада дозволила різним баригам розрізваати втиху ДЕРЖАВНИЙ завод на метал.
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03.12.2021 15:29 Відповісти
З Вікіпедії:

"16 лип. 2015 - відбулося відкриття цеха № 2-5 промпереробки скла[4].
У 2015 завод зупинено і станом на весну 2020 р він більше не працює.

Завод у Пролетарську станом на весну 2020 р. таємно ріжуть на металобрухт.[5]"

Так різали, що і зеленим є що різати.

Яка була причина зупинки заводу?
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03.12.2021 15:36 Відповісти
Vasily G
"Сивий "потужний криголам" мені не друг, не товариш, не брат . Та все ж, яким боком Порох до знищення заводу "Пролетарій", власником якого був с. дунаєв? Завод "ЗДОХ" при ригах.Ось що про це люди пишуть:"Ще з радянських часів Лисичанськ облюбували "крєпкіє хозяйствєнікі" - спочатку комуністи, а потім регіонали. Зокрема місцевий олігарх Сергій Дунаєв. Як результат: у Лисичанську немає доріг та нормального тротуару, немає вуличного освітлення, подекуди немає води через борги водоканалу перед енергетиками, не працюють тролейбуси, знову ж таки через борги за електроенергію. Замість промислових підприємств "Ліссоди", склозаводу, нафтопереробного заводу - тут руїни. Багато будинків і дачних ділянок покинуті. І це не через війну - тут така депресивність вже років 15. У Лисичанську квітнуть незаконні копанки прямо "під носом" у місцевої влади і поліції, а мер, що входить до обойми "регіоналів", влаштовує "паради побєдобєсія".Місцева рада тут була повністю керована регіоналами. У 2009 році мером Лисичанська став бізнесмен Сергій Дунаєв, який разом з депутатами-регіоналами міськради скинув свого безпартійного попередника Леоніда Крисанова. Бойко допоміг Дунаєву у політичній кар'єрі і той згодом став нардепом.Якраз за часів мерства Дунаєва у Лисичанську та покровительства його шефа Бойка, в місті збанкрутували усі промислові підприємства, замість содового заводу залишилися руїни, склозавод, власником якого з 2009 року був Дунаєв, поринув у борги та припинив виробництво..." І ще. Ви на праві і на рахунок мостів. Пролетарський міст сепари НЕ ПІДРИВАЛИ. Був підірваний Томашовський міст, залізно-дорожний міст через Дінець(частково),Лисичанський міст і міст в р-ні содового заводу(до сих пір стоїть зруйнований).
зруйнований).
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03.12.2021 16:53 Відповісти
Отже риги набрали боргів. Але завод був цілий. Під час війни там був сєпарський штаб, потім їх вигнали і туди завели українських військових. Підкреслю: на момент 15 року завод був цілий, печі були цілі , їх треба було перезапустити.
АЛЕ.
Завод був у скрутному фінансовуму становищі, оскільки риги , окрім дунаєва, там була родичка , здається , Осиченко , безпосередній керівник і голова правління набралися боргів , по різним причинам.
Кабмін прийняв рішення націоналізувати підприємство і заново запустити.
Натомість військові тітушки-добробати нікого не пускали на роботу.
Там моїх купа родичів працювало.
Потім замість відновлення дкесь з 16 року почали різати і вивозити.
Акцентую для йолопів: на той момент ДЕРЖАВНЕ підприємство, підпорядковане Кабмміну, таємно ріжуть на метал під прикриттям якихось добробатів та військових.
При чому тат порошенко, серйозно?*
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03.12.2021 19:38 Відповісти
А я десь писав, що пролетарський міст сепари руйнували?
Вони томашовський руйнували. Я навіть здогадуюся, що вони аммоніт брали на привольнянці, візитували на новодружанку і на мельнікова. за капустіна не знаю.
потім заїхали зі сторони томашовки, прикріпили вибухівку униз під опори, адже зверху очевидці нічого не бачили, окрім пару сот метрів запалюги.
потім з донцовської гори було видно вибух, згодом лишилися лише бокові леєра, а центральний проліт зіяв величезною дірою.
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03.12.2021 19:43 Відповісти
///Vasily G

Не поріть дурниць. В Лисичанському районі сепаратисті під час бойових дій було серйозно пошкоджено два мости : Томашовський і Пролетарський./// Чиї слова? І з-д "Пролетарій" здох саме при ригах, з 14-го року він ВЖЕ НЕ ПРАЦЮВАВ. Його, як і "Ліссоду" угробили риги.
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03.12.2021 20:02 Відповісти
Шо значить не працював? Так, скло не плавив, піч зупинили, але люди там робили, там була порізка скла, різні дзеркала тощо. Так , риги довели. То шо, треба дорізати?! Я не розумію логіку. Якщо підприємство збиткове, то ліквідуйте його згідно закону, забезпечте людей роботою. А вони його не ліквідували. просто якась братія озброєна не пускала на роботу людей. І по ночам втиху різали на метал і вивозили обладнання вагонами зі станції насвітєвіча під прикриттям озброєних непонятно кого. Вам доходить при чому тут влада пороху чи до сих пір тупите? !
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03.12.2021 20:17 Відповісти
Читайте: ///Якщо наприкінці 90-х завод був включений в перелік підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки нашої країни, то вже на початку нового століття державне підприємство було перетворене в ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО,

У 2011 році Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив кіпрській компанії «Fg Plant Holdings Limited» отримати контроль через ТОВ «Гласспром» (Лисичанськ, Луганська обл.) над ЗАТ «Лисичанський склозавод» Пролетарій». Товариство «Гласспром» створили у 2008 році. За інформацією сайту Youcontrol уповноваженою особою фірми є Олена Ратушна, яка працює під керівництвом народного депутата Дунаєва і є наразі сама є депутаткою Сєверодонецької районної ради.
Під час бойових дій влітку 2014 року в один з цехів заводу потрапив снаряд, чим наніс певні негаразди, але ПІДПРИЄМСТВО ПРИПИНИЛО РОБОТУ ЗА РІК ДО ЦЬОГО і у 2016 році за позовом НАК «Нафтогаз України» господарський суд Луганської області порушив справу про банкрутство заводу.
І вже потім, збанкрутілий з-д перейшов у державну власність в 2017 році. Походу цей завод очикує сідьба "Ліссоди". Упаси Боже, я не захищаю сивого мародера, та все ж факт залишається фактом - В Лисичому, як і в Рубіжному і Сіверськодонецьку, до сьогодні бал править "сатана", пардон - риги.
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03.12.2021 20:31 Відповісти
Василю, а ви, часом, не з "Рубіжанки"?
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03.12.2021 20:35 Відповісти
так правильно все. РИГИ довели завод до банкрутства. Але завод був практично ЦІЛИЙ фізично і міг би ще працювати. А влада , я підозрюю, разом з ригами тупо нажилася на металлі. під прикриттям воєнізованих формувань, от найцікавіше. І прикол у тому, що ладно б вони його не націоналізували, а різали як ПАТ. А вони різали ДЕРЖАВНЕ підприємство.
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03.12.2021 20:36 Відповісти
Ну от. Як колись ******** казати перший і останній "презик" срср - мишко горбачьов, ми і дійшли консенсусу. Приємно було поспілкуватися з земляком.
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03.12.2021 21:00 Відповісти
взаємно. а ви звідки саме?
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03.12.2021 21:06 Відповісти
Мікрорайон ГТВ(РТІ)
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03.12.2021 21:21 Відповісти
оо, то далеко, я там останній раз колись лежав в дитячий дууже давно, ще був на красній, останній раз взимку 14 проїздом з луганська, через мирну долину. Доречі, содовий вже точно тютю ? бо ходили чутки, шо хочуть відновити?
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03.12.2021 21:30 Відповісти
Та як і не було! Тільки кучугури битої цегли. Ні завода, ні ТЕЦ. Ще до війни... Прикольно було спостерігати в "дізелі" за "ватой" з Попасної, яка, вперше проїздила мимо цих руїн, вже після звільнення. "Разбамбілі..." Сьогодні таке ж "разбамбілі" можна спостерігати, теж з "дізеля", між Рубіжним і Хіміком. Теж почали "бамбіть" ще до війни,а сьогодні - повний "звіздєц". Не знаю, що там за з-д був, може - "Краситєль"?
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03.12.2021 21:54 Відповісти
о рубіжне це мої края, точніше новодружевка. ага, там красітєль.
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03.12.2021 22:29 Відповісти
Сказочник)))
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04.12.2021 15:20 Відповісти
Ви здуріли? Яка просто покраска!???!! Ви ж просто , схоже, не знаєте, а я живу під Лисичанськом, отже там за останній рік повністю переробили покриття. Я рік тому по ньому їхати спокійно не міг він був майже аварійний, незважаючи на ремонт після війни. Адже тоді треба було зробити швидко, я не те, щоб виню ту владу, але мост немаленький, вони просто доварили нової арматури у місці розриву і все. А зараз ліву сторону на Азот повністю розібрали старий бетон, фрезерували під"їзди, проклали нову арматуру, пробетонували основу в кілька шарів, потім іншу і тепер фури можуть їздити спокійно. Не істеріть, нормально мост зробили нарешті, як би не було.
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03.12.2021 14:03 Відповісти
Чомусь після їхнього капремонту залишилась стара, благенька, фарбована, напевно, ще в часи ДО зеленського, огорожа.
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03.12.2021 12:28 Відповісти
Для кого ті мости і дороги на Сході країни? Для *****, щоб колонам його військ зручніше було наступати під радісний вереск домбасюків?
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03.12.2021 13:59 Відповісти
"Пролетарский мост соединяет кратчайшим путем южные микрорайоны Лисичанска с Северодонецком. "

Чушь!!!!!!Мост с СЕВЕРНОЙ стороны города!!И путь самый ДЛИННЫЙ!!!!
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04.12.2021 15:21 Відповісти
 
 