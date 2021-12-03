На мосту через Дніпро між Хортицею і центом Запоріжжя змонтували усі 48 вант, - Кубраков. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
На мосту, що з’єднає острів Хортиця і центр Запоріжжя, завершився монтаж усіх 48 вант. Це означає, що будівництво усього вантового мосту виходить на фінішну пряму, а вже у грудні жителі міста зможуть ним користуватись.
Про це написав у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков, виклавши фотографії процесу монтажу.
Будівництво вантового та балкового мостів у Запоріжжі стало флагманським проєктом програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" і одним із найбільш масштабних.
Ванти для мосту цього року виробили на швейцарському виробництві, а загальна довжина всіх канатів сягає понад 6 тисяч метрів. Перед встановленням ванти обстежили і випробували, за чим слідкувала австрійська iC Consulenten, які веде незалежний технагляд будівництва.
"Завершення робіт на верховій частині вантового мосту дозволить відкрити рух транспорту від Хортицького району через острів до прибережної магістралі. Відкриття першого проїзду балковим мостом вже частково розвантажило трафік у місті. Однак повноцінний результат жителі міста відчують вже наприкінці грудня", - заявив Кубраков.
За його словами, завершення такого довгобуду, як Запорізькі мости, є свідченням, що в Україні почали робити технічно складні та ресурсомісткі проєкти. Крім Запоріжжя, нові мости будують у Кременчуці та Ямполі, також в роботі створення Київської обхідної дороги, нових аеропортів на Сході та Заході країни.
"Те, що здавалось колись далекою мрією — тепер наша реальність. Підкріпленням цих слів є прийняття Держбюджету на 2022 рік, з найбільшим обсягом фінансування інфраструктурних об’єктів за всю історію Незалежності. "Велике будівництво" не зупиняється ні на день", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що за програмою "Велике будівництво" будуть збудовані два нових аеропорти у східних областях України, а також ще один – на Закарпатті.
Будь ласка, зачекайте...
За податки українських компаній та громадян України.
Найбільші платники податків в Україні: хто посів перше місце в рейтингу за 2020-й
Укрнафта ー 45,8 млрд грн;
Укргазвидобування ー 28,46 млрд;
Нафтогаз України ー 18,8 млрд грн;
Філіп Морріс Україна ー 18,39 млрд грн;
В.А.Т. ー Прилуки ー 16,53 млрд грн.
Джей Ті Інтернешнл Україна ー 14,3 млрд;
Укрзалізниця ー 13,5 млрд;
Оператор ГТС України ー 11,8 млрд грн;
Укртатнафта ー 11,5 млрд грн;
Енергоатом ー 10,5 млрд грн;
показувати хто з цих підприємств державні, чи сам здогадаєшься?
існують і інші джерела надходження до бюджету окрім податків.
До речі де я казав що податки це єдине джерело надходжень до бюджету?
Будівництво вантового та балкового мостів у Запоріжжі стало флагманським проєктом програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" і одним із найбільш масштабних. Джерело: https://censor.net/ua/p3303174
За податки українських компаній та громадян України.
ти в своєму реченні бачиш, щось іще окрім податків?
існують і інші джерела надходження до бюджету окрім податків.
ось моя відповідь була
так вагома частка бюджету складається з податків, але є і інші джерела наджодження
Джерелами доходів державного бюджету є податок на прибуток підприємств, об'єднань і організацій; податок на додану вартість; акцизні податки; доходи від зовнішньоекономічної діяльності; прибутковий податок з громадян та ін., згідно з нормативами, що визначаються законодавчими актами.
гарного дня тобі))
у нас презо-парламентская или парламенто-презовская республика?
напомни кто выделяет средства?
так почему зебыдло пиарится?
вот тебе причина роста налогов, потрудился посмотреть в открытых источниках.
у нас каждый Президент и каждый Кабмин давал кучу обещаний, деньги исчезали, а результатов ноль на выходе. Зеленский шел на выборы с программой, которую где-то выполняет, а где-то нет. ты то чего бесишься?) будут следующие выборы и скажешь свое веское слово)
гасить можно оборотными средствами, кредитными и т.п.
кабмин не выбирают граждане))
где зеля выполняет свою программу?
не бесись, скажи что хорошее сделал зеля?
чисто чтобы пристебаться - по какому из плательщиков рост налогов за 2.5 года?
ты себя читаешь?))
там же де и ковид-фонд?)))
я про прибыль спрашивал)))
Stepan Ivanoff
чисто чтобы пристебаться - по какому из плательщиков рост налогов за 2.5 года?
я тебе как художник художнику скажу. внешний долг за счет чего-то сокращается и золото-валютный резерв увеличивается.
а то, что мировая экономика по какой-то причине тормознулась, туристический бизнес на сухарях, развлекательный бизнес, может подскажешь что такого произошло в 2019?
Оставим финансы, скажи что такого в 2019 году произошло и Украина поднимается в рейтингах коррупции и уверено лидирует по числу трупов от ковид19?
я вас, товарищ азиров, услышал!
за прошлые сутки 500+ трупов.
копнуть глубже - так у вас и Гиппократ виноват))
по тубику и ранее лидировала
диспансеризация и сейчас нормальная
профилактории - масса, на балансе предприятий
которая от квартиры в пригороде отказалась и заяву по этому факту написала?
кстати сравни по поведению "доктор смерть" и мойша грузинский
Сеня ты точно должен знать, что надо делать))
так а чьи у нарика два 100% своих генпрокурора, нариковы или пороховы?
де справа? там де и роттердам+?))
"Компанія "ПБС", що належить найближчим соратникам олігарха Ігоря Коломойського, у 2020 році збільшила доходи вчетверо завдяки участі у програмі президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" Джерело: https://censor.net/ua/n3303180
Наразі ліньки шукати порівняння вартості будівництва доріг при "баригах" і при "узеленських", але там виходить майже в 2 рази більше, ніж коли "бариги" "крали"...
И это будет пол-моста.