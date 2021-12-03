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На мосту через Дніпро між Хортицею і центом Запоріжжя змонтували усі 48 вант, - Кубраков. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

На мосту, що з’єднає острів Хортиця і центр Запоріжжя, завершився монтаж усіх 48 вант. Це означає, що будівництво усього вантового мосту виходить на фінішну пряму, а вже у грудні жителі міста зможуть ним користуватись.

На мосту через Дніпро між Хортицею і центом Запоріжжя змонтували усі 48 вант, - Кубраков 01

Про це написав у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков, виклавши фотографії процесу монтажу.

Будівництво вантового та балкового мостів у Запоріжжі стало флагманським проєктом програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" і одним із найбільш масштабних.

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Ванти для мосту цього року виробили на швейцарському виробництві, а загальна довжина всіх канатів сягає понад 6 тисяч метрів. Перед встановленням ванти обстежили і випробували, за чим слідкувала австрійська iC Consulenten, які веде незалежний технагляд будівництва.

"Завершення робіт на верховій частині вантового мосту дозволить відкрити рух транспорту від Хортицького району через острів до прибережної магістралі. Відкриття першого проїзду балковим мостом вже частково розвантажило трафік у місті. Однак повноцінний результат жителі міста відчують вже наприкінці грудня", - заявив Кубраков.

За його словами, завершення такого довгобуду, як Запорізькі мости, є свідченням, що в Україні почали робити технічно складні та ресурсомісткі проєкти. Крім Запоріжжя, нові мости будують у Кременчуці та Ямполі, також в роботі створення Київської обхідної дороги, нових аеропортів на Сході та Заході країни.

"Те, що здавалось колись далекою мрією — тепер наша реальність. Підкріпленням цих слів є прийняття Держбюджету на 2022 рік, з найбільшим обсягом фінансування інфраструктурних об’єктів за всю історію Незалежності. "Велике будівництво" не зупиняється ні на день", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що за програмою "Велике будівництво" будуть збудовані два нових аеропорти у східних областях України, а також ще один – на Закарпатті.

На мосту через Дніпро між Хортицею і центом Запоріжжя змонтували усі 48 вант, - Кубраков 02
На мосту через Дніпро між Хортицею і центом Запоріжжя змонтували усі 48 вант, - Кубраков 03
На мосту через Дніпро між Хортицею і центом Запоріжжя змонтували усі 48 вант, - Кубраков 04
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Топ коментарі
+9
Будівництво вантового та балкового мостів у Запоріжжі стало флагманським проєктом програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" і одним із найбільш масштабних. Джерело: https://censor.net/ua/p3303174

За податки українських компаній та громадян України.
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03.12.2021 13:12
+7
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03.12.2021 13:22
+6
не мешайте бутусову продолжать его "бурутьбу"
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03.12.2021 13:16
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Будівництво вантового та балкового мостів у Запоріжжі стало флагманським проєктом програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" і одним із найбільш масштабних. Джерело: https://censor.net/ua/p3303174

За податки українських компаній та громадян України.
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03.12.2021 13:12 Відповісти
не мешайте бутусову продолжать его "бурутьбу"
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03.12.2021 13:16 Відповісти
Дійсно, якийсь неприємний присмак.
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03.12.2021 13:32 Відповісти
"Непоклонник" я якусь неправду казав?
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03.12.2021 13:28 Відповісти
існують і інші надходження до бюджету, окрім налогів, але навіщо тобі це знати). країна у нас специфічна:

Найбільші платники податків в Україні: хто посів перше місце в рейтингу за 2020-й

Укрнафта ー 45,8 млрд грн;
Укргазвидобування ー 28,46 млрд;
Нафтогаз України ー 18,8 млрд грн;
Філіп Морріс Україна ー 18,39 млрд грн;
В.А.Т. ー Прилуки ー 16,53 млрд грн.
Джей Ті Інтернешнл Україна ー 14,3 млрд;
Укрзалізниця ー 13,5 млрд;
Оператор ГТС України ー 11,8 млрд грн;
Укртатнафта ー 11,5 млрд грн;
Енергоатом ー 10,5 млрд грн;
показувати хто з цих підприємств державні, чи сам здогадаєшься?
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03.12.2021 14:00 Відповісти
Ага "налогів", бо про податки навіщо тобі знати.
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03.12.2021 14:07 Відповісти
так)) написати "податків" клепки не вистачило - згоден), але і ти зрозумів, у чому неправий)
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03.12.2021 14:19 Відповісти
У чому я не правий?
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03.12.2021 14:31 Відповісти
За податки українських компаній та громадян України.
існують і інші джерела надходження до бюджету окрім податків.
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03.12.2021 14:47 Відповісти
А навіщо тоді ти сам наводиш прикладом податки українських компаній коли написав про інші джерела надходження? Вирішив "поумничать"?
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03.12.2021 14:55 Відповісти
думав здогадаєшься, але бачу, що ні) державне піприємство ГТС прокачало газ і отримала прибуток. сплатило податки і потім дівіденти. Нафтогаз виграв Стокгольський арбітраж це теж податки?
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03.12.2021 15:06 Відповісти
Державне підприємства не платять податки?

До речі де я казав що податки це єдине джерело надходжень до бюджету?
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03.12.2021 15:11 Відповісти
Иннокентий beer

Будівництво вантового та балкового мостів у Запоріжжі стало флагманським проєктом програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" і одним із найбільш масштабних. Джерело: https://censor.net/ua/p3303174

За податки українських компаній та громадян України.

ти в своєму реченні бачиш, щось іще окрім податків?

існують і інші джерела надходження до бюджету окрім податків.

ось моя відповідь була
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03.12.2021 15:21 Відповісти
А чого ти не пишеш про другу частину свого коментарія де перелічуєш податкові надходження українських компаній про які я нібито забув?
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03.12.2021 15:26 Відповісти
я сказав, що окрім податків)) або я сказав, що держава функціонує не збираючи податки?)
так вагома частка бюджету складається з податків, але є і інші джерела наджодження
Джерелами доходів державного бюджету є податок на прибуток підприємств, об'єднань і організацій; податок на додану вартість; акцизні податки; доходи від зовнішньоекономічної діяльності; прибутковий податок з громадян та ін., згідно з нормативами, що визначаються законодавчими актами.
гарного дня тобі))
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03.12.2021 15:42 Відповісти
"Окрім податків бюджет країни наповнюють податки" - ось і все що треба знати про економічні пізнання шанувальників зе.
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03.12.2021 19:05 Відповісти
чисто чтобы пристебаться - по какому из плательщиков рост налогов за 2.5 года?

у нас презо-парламентская или парламенто-презовская республика?

напомни кто выделяет средства?

так почему зебыдло пиарится?
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03.12.2021 14:13 Відповісти
В грудні 2020 року ПАТ «Укрнафта» погасило «історичну» податкову заборгованість. Компанія перерахувала до спеціального фонду державного бюджету 28,9 млрд грн. Ця сума включає борг по сплаті ПДВ, податку на прибуток та рентної плати, нараховані штрафи та пені за несвоєчасну сплату грошових зобов'язань.
вот тебе причина роста налогов, потрудился посмотреть в открытых источниках.

у нас каждый Президент и каждый Кабмин давал кучу обещаний, деньги исчезали, а результатов ноль на выходе. Зеленский шел на выборы с программой, которую где-то выполняет, а где-то нет. ты то чего бесишься?) будут следующие выборы и скажешь свое веское слово)
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03.12.2021 14:41 Відповісти
я про прибыль спрашивал)))

гасить можно оборотными средствами, кредитными и т.п.

кабмин не выбирают граждане))

где зеля выполняет свою программу?

не бесись, скажи что хорошее сделал зеля?
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03.12.2021 14:47 Відповісти
Stepan Ivanoff

чисто чтобы пристебаться - по какому из плательщиков рост налогов за 2.5 года?
ты себя читаешь?))
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03.12.2021 14:49 Відповісти
конечно, рост поступлений в бюджет де?

там же де и ковид-фонд?)))
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03.12.2021 14:52 Відповісти
Stepan Ivanoff

я про прибыль спрашивал)))
Stepan Ivanoff

чисто чтобы пристебаться - по какому из плательщиков рост налогов за 2.5 года?
я тебе как художник художнику скажу. внешний долг за счет чего-то сокращается и золото-валютный резерв увеличивается.
а то, что мировая экономика по какой-то причине тормознулась, туристический бизнес на сухарях, развлекательный бизнес, может подскажешь что такого произошло в 2019?
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03.12.2021 15:17 Відповісти
За резерв - допустим, уровень инфляции слышал?
Оставим финансы, скажи что такого в 2019 году произошло и Украина поднимается в рейтингах коррупции и уверено лидирует по числу трупов от ковид19?
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03.12.2021 15:52 Відповісти
за корупцию я точно не отвечаю) а на счет смертности от ковид...передаю огромный привет великому реформатору супрун, так качественно и жестоко убившей медицину в стране. до этого было не фонтан, а с легкой руки этой благодетельницы просто загнулась. у меня в городе декларацию могу подписать только с одним свободным терапевтом, который в 2017 году не смогла у меня определить воспаление легких и только когда она уже закрывала больничный, на 11-й день, я настоял сделать флюшку и у меня обнаружили воспаление легких. думаешь я подпишу с ней декларацию?)
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03.12.2021 16:01 Відповісти
папередники(с))))

я вас, товарищ азиров, услышал!
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03.12.2021 16:11 Відповісти
куля в лоб? ты?)) не узнал сразу Сеня)) а как думаешь почему Украина была лидером по заболеваемости туберкулезом? ликвидация профильных отделений, понятие диспансеризация умерла напрочь, профилактории ликвидированы) зачем нам лишние койкоместа? это разорительно)) убрать)) доктор ходит за больным)) и где это?)
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03.12.2021 16:29 Відповісти
жри-те

за прошлые сутки 500+ трупов.

копнуть глубже - так у вас и Гиппократ виноват))

по тубику и ранее лидировала

диспансеризация и сейчас нормальная

профилактории - масса, на балансе предприятий
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03.12.2021 16:32 Відповісти
я говорю о своем городе. нет профилакториев у нас. про туберкулез я говорил потому, что это показатель уровня бедности населения и качества питания.
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03.12.2021 16:35 Відповісти
но виновата в бедности супрун))))

которая от квартиры в пригороде отказалась и заяву по этому факту написала?

кстати сравни по поведению "доктор смерть" и мойша грузинский
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03.12.2021 16:41 Відповісти
что я хочу от человека, который не помнит через 5 минут, что сам писал) эффект бедности наложился на разрушительную деятельность, как ты сказал, "доктор смерть". что в твоем понимании "мойша грузинский" я вообще не представляю.
Сеня ты точно должен знать, что надо делать))
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03.12.2021 16:52 Відповісти
Потому, что порохобыдлянскому правительству удалось спи...ть деньги на этот мост. Поэтому просто закрой рот, хотя премьер всех времен и народов Гройсман соловьем пел о достройке мостов, не хуже Кровосися
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03.12.2021 14:44 Відповісти
странно. деньги украли.

так а чьи у нарика два 100% своих генпрокурора, нариковы или пороховы?

де справа? там де и роттердам+?))
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03.12.2021 14:51 Відповісти
Тема - достройка моста. Даааааааааа?
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03.12.2021 14:59 Відповісти
Нет.
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03.12.2021 15:12 Відповісти
Ну да?
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03.12.2021 16:05 Відповісти
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03.12.2021 13:22 Відповісти
А ниче что этот мост начали строить задолго до избрания зезвиздента?
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03.12.2021 13:40 Відповісти
Очень даже че. Но тот кто закончил тот и ленточку перерезал.
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03.12.2021 13:47 Відповісти
Тарапунька не понимает, что что по сваям не ездят, а ездят по мостам. Хотя почему удивляет, что он не понимает. Тут большинство таких.
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03.12.2021 14:47 Відповісти
да йух с ней, с красной ленточкой и с этим зеуродом, но....какого хрена писать "Строительство вантового и балкового мостов в Запорожье стало флагманским проектом программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и одним из наиболее масштабных."???
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03.12.2021 19:58 Відповісти
Будівництво цих мостових переходів почалось з січня 2005 року.До 2020 року було виконано біля 60-65% робіт,не рахуючи робіт по об'єкту №18.А ось кошторис скоректованого проєкту від 2018 виріс в 3 рази під ONUR !!!
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03.12.2021 13:41 Відповісти
"Это другое".
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03.12.2021 13:48 Відповісти
Какая разница)
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03.12.2021 14:07 Відповісти
А порох "За податки українських компаній та громадян України" пиарился на передаче военной техники, летал туда "За податки українських компаній та громадян України"
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03.12.2021 14:55 Відповісти
Який ще порох? Зараз президент не бубочка?
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03.12.2021 15:03 Відповісти
Який-який, той що на іконі ("аля Пшонка-римлянин") зі своїм святим сімейством у його родинному маєтку, на яку ти молишся
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03.12.2021 16:49 Відповісти
Переказуєш чутки бабок під під'їздом. Це рівень зеботів.
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03.12.2021 19:09 Відповісти
Це добре. Але це тільки половина (полоса) мосту.
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03.12.2021 13:18 Відповісти
Ось так гроші з бюджету перетікають до хазяїна голохвастова:
"Компанія "ПБС", що належить найближчим соратникам олігарха Ігоря Коломойського, у 2020 році збільшила доходи вчетверо завдяки участі у програмі президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" Джерело: https://censor.net/ua/n3303180

Наразі ліньки шукати порівняння вартості будівництва доріг при "баригах" і при "узеленських", але там виходить майже в 2 рази більше, ніж коли "бариги" "крали"...
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03.12.2021 13:20 Відповісти
Стройка века.
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03.12.2021 13:34 Відповісти
Що вони там курять?! Там ще роботи просто треш...
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03.12.2021 13:36 Відповісти
48 из 96 вантов!
И это будет пол-моста.
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03.12.2021 13:48 Відповісти
Найбільш наглядно хронологію будівництва моста та ефективність попередніх урядів та президентів, починаючи з 2004 року відображає стаття "Стройка века: запорожские мосты в 2007-2008 годах" https://medium.**************/zp-bridges-2008-7282e897b7ca. А треба було всього навсього виділити необхідний бюджет та обрати надійного підрядника. Цю формулу, як бачимо, реалізував тільки Зеленський.
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03.12.2021 17:18 Відповісти
 
 