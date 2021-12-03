УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11129 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж
3 782 7
Київ (13832) прослуховування (192) СБУ (10025)

СБУ викрила ділків, що намагалися продати засоби для негласної "прослушки" та стеження за громадянами. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

СБУ запобігла нелегальному збуту у Києві спеціальних технічних засобів отримання інформації (СТЗІ). Представники столичної компанії намагалися обійти закон і продати СТЗІ приватним особам, хоча ліцензія дозволяє їм реалізацію товарів виключно державним структурам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про  це повідомляє пресслужба СБУ.

Таким чином, замовники отримували можливість незаконно проводити негласний аудіо- та відеоконтроль за громадянами.

Серед вилученого у зловмисників – засоби, які використовують співробітники правоохоронних органів для проведення оперативно-розшукових заходів.

За даними слідства, протиправну діяльність організувало керівництво одного зі столичних підприємств-ліцензіатів, яке реалізує спецобладнання за держзамовленням.

СБУ викрила ділків, що намагалися продати засоби для негласної прослушки та стеження за громадянами 01

Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки, у тому числі серед представників приватних охоронних фірм.

У ході обшуків в офісних приміщеннях компанії виявлено:

  • зразки спецтехніки,
  • чорнові записи,
  • електронне листування та інші докази незаконної діяльності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прослуховування за гроші: на Черкащині судитимуть правоохоронців. ФОТОрепортаж

Наразі слідчі СБУ повідомили технічному директору підприємства та його заступнику про підозру у вчинені злочину за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

СБУ викрила ділків, що намагалися продати засоби для негласної прослушки та стеження за громадянами 02

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до нього.

Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники Департаменту кібербезпеки спільно із Головним слідчим управлінням СБУ та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ викрила ділків, що намагалися продати засоби для негласної прослушки та стеження за громадянами 03
СБУ викрила ділків, що намагалися продати засоби для негласної прослушки та стеження за громадянами 04
Фото: сайт СБУ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кружок юных техников-старперов...
показати весь коментар
03.12.2021 15:23 Відповісти
онуки НКВДістів
показати весь коментар
03.12.2021 15:25 Відповісти
Знову придурки до дітей докулупались за якусь ручку з камерою з "алібаби"
показати весь коментар
03.12.2021 15:27 Відповісти
Не посадять. Продовжать працювати на СБУ. Хіба що кишені позашивають щоб не крали. Шарашка "Квант"?, "Сатурн"?...
показати весь коментар
03.12.2021 15:33 Відповісти
Да на Алиэкспресс такого добра валом. В КНР скорее всего то же запрещено. Но видимо за кордон отправлять можно. Продавец ответственности не несет.
показати весь коментар
03.12.2021 16:30 Відповісти
Боротьба із вітряками. Ці засоби давно треба легалізувати, але ж тоді багато хто вимушений буде сісти через появу доказів того що вони порушують закон...
показати весь коментар
03.12.2021 17:54 Відповісти
 
 