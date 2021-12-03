Киянин підстрелив 24-річного чоловіка через неякісний ремонт, - поліція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Через неякісне виконання ремонтних робіт між двома чоловіками розпочався конфлікт та один із учасників застосував зброю. Внаслідок інциденту 24-річний киянин отримав поранення ноги. Зловмиснику загрожує до семи років тюремного ув’язнення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.
Як повідомляється, до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Леся Курбаса у Святошинському районі столиці. За вказаною адресою оперативний черговий направив патрульних поліцейських, слідчо-оперативну групу територіального управління поліції та бригаду швидкої медичної допомоги.
Як розповів слідчий Святошинського управління поліції Петро Руденко, на місці події правоохоронці встановили, що під час з’ясування відносин, через неякісне виконання ремонтних робіт між двома місцевими мешканцями розпочалася бійка.
"У ході конфлікту зловмисник дістав предмет, схожий на пістолет, та здійснив декілька пострілів в сторону опонента. 24-річного киянина з травмою ноги госпіталізували до лікарні, де надали необхідну допомогу, після чого відпустили додому. Зловмисника, 1969 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У чоловіка ми виявили та вилучили револьвер "Флобер", який направили на експертизу", - розповів Руденко.\
Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – грубе порушення громадського порядку, із застосуванням предмета, спеціального пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. За погодженням із Святошинською оружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
Будь ласка, зачекайте...
Я НЕНАВИЖУ СТРОИТЕЛЕЙ
смотреть всем кто знает, за что люди ненавидят стротелей.
ну, вот где то так.
Ну и еще по поводу нового... Металлическая или медная трубы не стали хуже. Они так и остались самыми надежными, прочными и т.д. И хорошие чугунные радиаторы не хуже новых алюминиевых или стальных. Просто монтаж занимает много времени и сильно зависит от квалификации мастера. И полипропиленовая труба неплохая. Но вы видели соединение Uponor (не сантехник, поэтому не знаю, как оно называется)? Трубу, которую практически можно гнуть, как угодно, соединяют с чем угодно буквально за секунды одним инструментом. Что может быть проще и быстрее? Самое интересное, что соединение реально надежно...
Чем Wago лучше скрутки с пропайкой? Тем, что ускоряет монтаж и исключает человеческий фактор. И все. Но для себя я лучше скручу и пропаяю, а Wago поставлю разве что на лампочку. Это мое мнение - могу ошибаться.
https://www.youtube.com/watch?v=q3vQKoy7MxI
Пользуйся - это для тебя. Реально проще не придумаешь. Автор - молоток. Серьезный недочет в ролике - часть проводников, покрытую изоляцией, скручивать не нужно! А чтобы этого не делать, нужно фиксировать проводники теми же плоскогубцами.
Чувак, я перепаивал выводы на джойстики на платах в игровых приставках, да и сами джойстики, когда учился в 5-м классе, качественно перепаивал. Ни с одним из моих соединений никогда проблем не было. Есть паянные соединения которые работают уже 5 лет без всяких манипуляций под нагрузкой 20А+ 24/7. То, что там нет проблем, подтверждает тепловизор... А тут ты, с клеммными колодками... Реально смешно.
Повторю свой первый комментарий: "Чем Wago лучше скрутки с пропайкой? Тем, что ускоряет монтаж и исключает человеческий фактор. И все. Но ДЛЯ СЕБЯ я лучше скручу и пропаяю, а Wago поставлю разве что на лампочку" . Что из написанного до тебя не доходит?
Каким боком здесь технологии СССР, если разрешенные способы монтажа прописаны в ПУЭ? Ты хочешь поспорить с ними?
я х.з., но что он хотел сделать?
ранить? ну да и получил срук, еще повезло шо у раненого не "упала планка" и он не "мажор-штукатур", и не получил 2 условно..... выздоровоения терпиле, ой, потерпевшему.
как так ремонт надо сделать шоб аж пулю схватить?
типо кособокие построили, лохи купили и кособоких опять наняли шоб.... "ремонт" наделали, а потом вот такие новости...... ну да, не смешно шо кто то погибнуть мог, но все же....... ой
но да, смешно же как у нас - тока купил и сразу ремонт... это вот как бы машину купиил и ... хотя да, в совке так и было.
не говоря о Запорожце - вот это были ремонты... тьху
звернення - я вот в обед слушал.... это как то, извиняюсь, но как бы .... зомбирует, понимаю шо бред и т.д.
но реально ... такую несет хрень и я - обоэание включаю(на подсозналке просто)
... что то такое есь - даже в другой вкладке - вообще будто гипноз... как то ак
фоном даже под другие действия(можно смотреть котиков и Тигров))
может я просто верю всякому говну - понимаю шо п*здит, но блин как же круто. новый смысл - "крутооб*****"(чел, поверивший зверненню Зели))
Меня жаба давит. Но буду расплачиваться. Кэш берёте? Купюры 200 грн принимаете?
По стеночке, поштукатуренной. Берём ваше правило 1,5 метра и прикладываем к стенке.
Количество купюр которые пролазят между стенкой и правилом я оставляю себе?
Чем длинней правило, тем больше денег я себе оставлю.
Но это копейки. Лучше всего смотрится чёрная нитка натянутая по диагонали пластикового потолка.
Як все швидко у них. А, раптом, це предмет для спортивної стрільби по паперовим мішенькам?
Детский сад.
И работничков нужно контролировать ежедневно, а не приезжать на прием работы.
расковыряли потолок, намазали штукатуркой, говорю- на.. вы это делаете, я же просил гипсокартоном - вот жеж гипсокартонт купил такой как вы просили. переделывайте
а... мы заболели. все. неделю болеют, завтра выйдут. нет вот завтра точно.
вышли на 2 дня
ой мне на голову арматура упала - какая на арматура?!
упала... кровь идет.. вызвал скорую , сотрясение мозга, я болею, оплатите мне лечение.
гад хорошо что больше не появился а то бы у него было реальное сотрясение мозга.
ненавижу строителей.
а если вы нанимаете лишь бы подешевле,то кто ж тогда ******* кроме вас?
PS и нет, не угадал, у меня в телефоне нет игр вообще. Никаких. А то, что ты сейчас сделал, называется "проекция". Именно ты, наигравшись стрелялок, теперь считаешь, что в реальной жизни все сразу начнут доставать стволы и палить налево и направо. Почему это в армии, к примеру, не происходит?