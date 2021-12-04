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Путінський аншлюс, Зе!переворот, найвеличніший лідер. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Путінський аншлюс, Зе!переворот, найвеличніший лідер. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Повний аншлюс

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія поглинає Білорусь сантиметр за сантиметром. Як змія, повільно, але послідовно, - Кулеба

Путінський аншлюс, Зе!переворот, найвеличніший лідер. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Вперше в історії...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послання президента Зеленського до Верховної Ради. ВIДЕО

Путінський аншлюс, Зе!переворот, найвеличніший лідер. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Найвеличніший

Читайте на "Цензор.НЕТ": Светлое будущее и никакого переворота. Как президент выступил перед Радой в жанре утопии

Путінський аншлюс, Зе!переворот, найвеличніший лідер. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Зе!переворот

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявляючи про держпереворот, Зеленський копіює Путіна та Лукашенка, - Ілларіонов

Путінський аншлюс, Зе!переворот, найвеличніший лідер. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Логічне пояснення

Путінський аншлюс, Зе!переворот, найвеличніший лідер. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Чудовий дизайн!

Путінський аншлюс, Зе!переворот, найвеличніший лідер. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Лімітоване видання

Путінський аншлюс, Зе!переворот, найвеличніший лідер. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Історія перевороту

Путінський аншлюс, Зе!переворот, найвеличніший лідер. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Задача

Путінський аншлюс, Зе!переворот, найвеличніший лідер. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Наочно...

Путінський аншлюс, Зе!переворот, найвеличніший лідер. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Стан справ

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Топ коментарі
+67
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04.12.2021 11:06
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04.12.2021 11:12
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04.12.2021 11:14
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04.12.2021 11:06 Відповісти
Цюцюрон, чо...
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04.12.2021 11:24 Відповісти
ну да, Плутарх вздремнул
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04.12.2021 11:42 Відповісти
...і прокинувся в кошмарі "відцвілвлілея, туфліпополам"

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04.12.2021 11:53 Відповісти
Огнедышащий Ринат.
Как сказал бы Хрюн Моржов :" "Мощно задвинул, внушает!"".
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04.12.2021 12:20 Відповісти
путін - *****!
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04.12.2021 11:06 Відповісти
во истину - ***** !
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05.12.2021 22:12 Відповісти
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04.12.2021 11:06 Відповісти
я бы не был так категоричен .ахметов свое дело знает и сделает.зря зеленый нацюцюрнык начал батон крошить на рината
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04.12.2021 11:10 Відповісти
То так ,цей хлопчик не пальцем роблений !!!))
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04.12.2021 11:12 Відповісти
И я не буду столь категоричен, но этот цирк со всякими "переворотами" разбивается о простые факты : Шмыгаль - человек Ахметова, и один из замов Тимофеича, назначенный несколько дней назад, тоже ахметовский.Робiть висновки, панове.
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04.12.2021 12:41 Відповісти
Не все люди, которые начинали с Ахметовым, остаются верными ему до конца.
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04.12.2021 14:54 Відповісти
и лишь единицы из них доживают до глубокой старости.
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04.12.2021 19:37 Відповісти
Не в бровь а в глаз
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04.12.2021 21:37 Відповісти
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04.12.2021 11:29 Відповісти
я это слушал - очень круто было... даже подумал шо я папуас, а говорилось про Швейцарию....
но очень грамотно говорил президент, если у вас тоже нету логического мышления
там в чате на Ютубе когда Зеля говорил - текучесть коментов была - как в Макдаке. даже х.з., боты это все или реально возмущенные граждане.
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04.12.2021 11:10 Відповісти
Якби ти не сідав за комп постійно "угашеним" - ти ти-б відразу все розумів! Бо у тебе (як і у "зеленого блазня") не думки в коментарях , а "сплошной поток сознания" Тільки у нього - від кокаїну , а у тебе - від випивки!
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04.12.2021 12:06 Відповісти
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04.12.2021 12:21 Відповісти
Промова була сильна.
Таку .... мову нести з таким виглядом - це просто уважуха і т.д.(але розуміємо шо звіздить)
Просто сміємось зі срускіх - їм таке кожен день вливають в пащі і вуха.
Звісно що ми можемо виключити і послати президента, а там за теке = "бутилка та швабра".
Ну реально - промова крута була. І ще про німців критично говорять - тоді тупо газети і радіо було, тобто мало інструментів, а тут - яяяк загундосить = всі лежать від абажанія.
сам ви п.яний, ну і шо? я хоча би не христоїд.(не вірю шо "світу" 7000 років)
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04.12.2021 13:55 Відповісти
Ну я ж і кажу - "сплошной поток сознания" Що у тебе що у нього! Або як мій старий колись казав "Сіро-буро-малинове" чи "Смесь бульдога с носорогом - с разновидностью быка"...
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04.12.2021 14:15 Відповісти
ні й слава Лєніну.
я просто фоном слухаю, он тільки що Разумков говорив... так що "пресловутий" Геббельс... мєлкий шкоднік.
https://www.youtube.com/watch?v=vqCGfiZR9Kw

сам скажи - в ті часи би тебе це все ось - не зомбувало?
так шо не треба за "73%" говорити. я то не ходив на вибори, три рази, але реально - не дивуюсь за то шо тупо зомбанули.
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04.12.2021 14:23 Відповісти
"Закусювать" не забувай!!!
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04.12.2021 15:33 Відповісти
так тепер тільки пиво, вчора-позавчора жер "боярку".
нормально пишу, акуратно(правда хотів би не писати тут, ну, не бути писуном шо не має роботи, ось як і ви, дєд)
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04.12.2021 15:38 Відповісти
Не допоможе! Тебе тиждень (як мінімум) не можна взагалі до спиртного і комп"ютера допускать - поки "похмільний (абстинентний) синдром не пройде!
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04.12.2021 15:47 Відповісти
тільки мнєнія дідів забракнуло послушать(бере балалайку, лайку та медвідя, йде в тайгу за водков)
https://www.youtube.com/watch?v=uqSVCm_F3YQ
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04.12.2021 15:50 Відповісти
"Мнєніє" "п"яної мавпи" мене мало цікавить!
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04.12.2021 16:10 Відповісти
вдалий діагноз пане лікарю, щодо "угашеного", але спірно, що "сознания"... Вчора, воно влаштувало собі ж аншлаг: 03.12.2021 15:13
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04.12.2021 14:25 Відповісти
Та я йому вже рік про це пишу! "Набереться" - як жаба мулу" і варнякає на форумі - "мізки затрахує" усім
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04.12.2021 14:53 Відповісти
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04.12.2021 11:11 Відповісти
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04.12.2021 11:12 Відповісти
Україна отримала величезний ганебний спадок від багатовікової асиміляції українців московітами і процес асиміляції,на жаль, триває далі !!!)))
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04.12.2021 11:15 Відповісти
Ну да по оккупированному Крыму видно
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04.12.2021 11:41 Відповісти
А ще у спадок нам достались московити, які асимілюватися не бажають і Московія під побом яка по максимуму саботує такі процеси, не гребуючи ні підкупом, ні змоваою, ні вбивствами...
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04.12.2021 11:55 Відповісти
Українці ,власною волею ,мають більш наполеглево нищити в собі москаля ,саме кремлівські гниди та корумповані гельмінти головна загроза Україні ,як державі і українцям ,як нації !!!)))
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04.12.2021 12:03 Відповісти
Я кажу про етнічних московитів, яких сюди селили ешелонами і які б'ють себе копитом у груди і кричать що вони тут завжди жили, а землі "исконно их"
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04.12.2021 17:09 Відповісти
Розпорошення нації ,це один з елементів асиміляції !! Першим було знищення Запорізької Січі !!!А на їх землі ,в їх оселі завезли вселяких кріпаків з Вологди та Костроми !!!)))
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04.12.2021 17:16 Відповісти
А на їх землі ,в їх оселі завезли вселяких кріпаків з Вологди та Костроми ,"споконвечное русскоязичное население" України !!!)))
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04.12.2021 17:18 Відповісти
100 баллов
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04.12.2021 17:19 Відповісти
Завезли рабов с рабской психологией.
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04.12.2021 17:20 Відповісти
Так саме сталось після розкозачення Донбаса в 30-их роках !!! Завезли після війни вселяку гопоту з усього СРСР !!!))
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04.12.2021 17:28 Відповісти
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04.12.2021 13:07 Відповісти
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04.12.2021 11:14 Відповісти
В одном прекрасном городе люди выбрали себе Правителя. Правитель очень обрадовался выбору горожан и подумал: "Это же какой я классный, раз люди меня выбрали". Явился ему Ангел и говорит: "Что ты размечтался о себе? Народ этот согрешил, и Бог послал им тебя. Просто хуже не нашел."
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04.12.2021 11:29 Відповісти
Насправді, Зе не вміє грати своїм двадцять першим пальцем на роялі.
Він і тут збрехав !
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04.12.2021 11:34 Відповісти
😢А я мала надію,що воно хоч на щось здатне...
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04.12.2021 11:36 Відповісти
В способности врать и вешать лапшу на уши, мы уже убедились.
Но так, как совершенству нет предела...посмотрим дальше.)
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04.12.2021 12:05 Відповісти
Зустічаються якось два равина в Одесі. Один другого питає:

Вы слышали, чем закончилась инициатива по строительству новой хоральной синагоги в Киеве?
Нет…
Пошли за разрешением к этому шлимазлу, на Банковую… Так он поставил условие, чтобы перед семисвечником было оборудовано место для пианино, на котором он будет исполнять свои произведения! И не поверите, ЧЕМ!!!

- Прахаботы, вы задрали своей клеветой! «Зеленский не играл членом

на пианино!!! Хотя-бы, потому, что не имеет музыкального образования… Как можно играть, не зная нот?!... Он, просто, член на клавіатуру положил, а звучала «фанера»…

Так она у него и сейчас звучит…



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04.12.2021 12:18 Відповісти
Да он и страной руководит под "фанеру" офиса и коломойки. )
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04.12.2021 12:32 Відповісти
Ну так саме на це я і натякаю!!!
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04.12.2021 12:58 Відповісти
До тогож і номер з грою фуем на роялі змавп'ячив в американського коміка 60х років.
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04.12.2021 12:10 Відповісти
не знав, що Бенні Гілл- американець, надіюсь із племені шаєн?
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04.12.2021 13:38 Відповісти
Національністю ,як і расєян,не цікавився. А от громадянство США - він мав.
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05.12.2021 21:05 Відповісти
сам зрозумів, що зморозив?
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05.12.2021 22:00 Відповісти
А ти зрозумів відповідь,чи це за межами можливостей?
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06.12.2021 00:56 Відповісти
ти дурник чи бовдур?


Громадянство
Велика Британія

Діяльність
актор, комік, кіноактор, співак, сценарист, телеактор
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06.12.2021 01:16 Відповісти
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04.12.2021 11:49 Відповісти
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04.12.2021 11:27 Відповісти
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04.12.2021 11:33 Відповісти
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04.12.2021 11:33 Відповісти
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04.12.2021 11:34 Відповісти
а чем труба для зелебобика лучше фака? труба ему-значит труба
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04.12.2021 11:40 Відповісти
пуганая ворона трубы боится)
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04.12.2021 11:42 Відповісти
пуганая ворона - ворона навчена.
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04.12.2021 13:07 Відповісти
Зе-пустомеля.
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04.12.2021 11:40 Відповісти
- Почему у зебилов все новости в будущем времени?

- Потому что все их успехи - в прошедшем, в основном, за счёт работы "папередников"...А в настоящем у них только просеры и зашквары...

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04.12.2021 12:21 Відповісти
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04.12.2021 11:47 Відповісти
- Куме! Ну і як себе на Вашу думку почувають себе прихильники "найвеличнішого "кота в мішку" після "екватора" його правління?
- Розгублені! Вони думали що отримали "сфінкса" за мільйон доларів , а виявилося блохасте нещастя з підворіття Кривого Рогу!
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04.12.2021 12:26 Відповісти
***** - Президент, саньок!
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04.12.2021 13:06 Відповісти
Класс.
Даже с дизайном футболок зеленые не смогли не обосраться.

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04.12.2021 12:14 Відповісти
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04.12.2021 12:33 Відповісти
О, клас!!!

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04.12.2021 12:28 Відповісти
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04.12.2021 14:08 Відповісти
згадайте як
два твіти від Офісу президента допомогли стабілізувати гривню. а тут якийсь пєрєварот
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04.12.2021 15:40 Відповісти
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04.12.2021 17:09 Відповісти
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04.12.2021 19:55 Відповісти
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06.12.2021 14:52 Відповісти
 
 