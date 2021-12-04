Через сильний мороз та снігопади у Карпатах відкрили пункти обігріву. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву на чотирьох карпатських перевалах. Температура впала до -16 градусів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
За даними міністерства, розгорнуті на перевалах:
- Яблуницькому;
- Буковецькому;
- Кривопільському;
- Вишківському.
"Люди можуть зігрітися та відпочити у теплих наметах, випити гарячого чаю, підзарядити мобільні телефони. Також тут розміщена техніка підвищеної прохідності, щоб, у разі необхідності, надати допомогу водіям", - зазначається в повідомленні.
Загалом для надання допомоги населенню у пунктах обігріву на карпатських перевалах залучено 4 одиниці техніки та 12 надзвичайників.
Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост повідомляє, що станом на ранок 4 грудня на г. Піп Іван Чорногірський ясно, вітер південно-західній 3-5 м/с. Температура повітря - 16 градусів морозу.
Нагадаємо, рятувальники попередили, що у Карпатах температура повітря опуститься до -15 градусів. Також очікується сильний сніг ІІ рівня небезпеки. У ДСНС просять мандрівників і місцевих жителів не ходити в гори.
Будь ласка, зачекайте...