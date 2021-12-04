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Церемонія прощання із загиблим воїном 93-ї ОМБр Валерієм Геровкіним відбулася у Краматорську. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

4 грудня, на центральній площі у Краматорську Донецької області відбулася церемонія прощання із загиблим в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) військовослужбовцем Валерієм Геровкіним.

Як інформує Цензор.НЕТ пр це повідомив у фейсбуці голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

Валерій був бійцем 93-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) "Холодний Яр", ніс службу поблизу Новотроїцького. Він загинув 1 грудня під час виконання військового обов’язку від рук снайпера незаконних збройних формувань (НЗФ). Йому було 22 роки.

"Попереду чекало ціле життя, але його урвала російська куля. Не маю сумнівів, що кожному окупанту воздасться за кожен вчинений злочин. І мусимо бути сильними, щоб відплатити за кожне втрачене життя і повернути загарбані ворогом території. Вічна пам’ять Валерію та всім, хто поклав життя за Україну!", - написав Кириленко.

Провести в останню путь воїна прийшли рідні, бойові товариші, знайомі та жителі міста.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Учора від кулі російського снайпера поблизу Новотроїцького загинув воїн 93-ї ОМБр Валерій Геровкін. ФОТО

Церемонія прощання із загиблим воїном 93-ї ОМБр Валерієм Геровкіним відбулася у Краматорську 01
Церемонія прощання із загиблим воїном 93-ї ОМБр Валерієм Геровкіним відбулася у Краматорську 02
Церемонія прощання із загиблим воїном 93-ї ОМБр Валерієм Геровкіним відбулася у Краматорську 03
Церемонія прощання із загиблим воїном 93-ї ОМБр Валерієм Геровкіним відбулася у Краматорську 04
Церемонія прощання із загиблим воїном 93-ї ОМБр Валерієм Геровкіним відбулася у Краматорську 05
Церемонія прощання із загиблим воїном 93-ї ОМБр Валерієм Геровкіним відбулася у Краматорську 06
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Топ коментарі
+41
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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04.12.2021 16:57
+19
Слава Герою!

Смерть ворогам! Смерть кацапо-ординськiй рассєї-паРашi!
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04.12.2021 17:25
+17
СЛАВА УКРАЇНІ! ХАЙ ЗДОХНУТЬ ПАСКУТИ МОСКАЛІ!
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04.12.2021 17:16
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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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04.12.2021 16:57 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ! ХАЙ ЗДОХНУТЬ ПАСКУТИ МОСКАЛІ!
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04.12.2021 17:16 Відповісти
Стільки сумних людей на фото... Але чомусь я впевнений - що багато хто з них на наступних виборах знову з радістю проголосують за медведчука, мураєва чи іншу проросійську наво*оч.(
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04.12.2021 17:04 Відповісти
Не неси бред, ватники никогда не пойдут прощаться с украинским воином, даже когда друга хоронили(в бою погиб) его отец будучи латентным ватником(птн не причем, украинские политики зарабатывают на войне и т.д.) даже не появился на похоронах.
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04.12.2021 18:35 Відповісти
Жаль і співчування.
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04.12.2021 17:20 Відповісти
С.У.М.
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04.12.2021 17:23 Відповісти
Слава Герою!

Смерть ворогам! Смерть кацапо-ординськiй рассєї-паРашi!
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04.12.2021 17:25 Відповісти
Господи, ще дитина... Царство небесне Герою, вічна пам'ять тобі, синочку. Щирі співчуття родині.
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04.12.2021 18:32 Відповісти
Воин, мужчина! Светлая память и вечная слава! Смерть российским оккупантам!

Соболезнования родным...
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04.12.2021 21:18 Відповісти
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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04.12.2021 18:50 Відповісти
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04.12.2021 18:51 Відповісти


Highlander Freeman


@highlander_free

· 2 год

Ввечері у середу, 1 грудня, поблизу Новотроїцького на Донбасі загинув солдат 93-ї бригади "Холодний Яр" 22-річний Валерій Геровкін родом із Краматорська на Донеччині. Його на спостережному посту вбив ворожий снайпер. За день до загибелі бійця кореспондент http://Gazeta.ua
https://twitter.com/highlander_free/status/1467139647306358796

Відео зняли за день до гибелі.
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04.12.2021 18:55 Відповісти
А почему наш главнокомандующий ни разу не приехал на похороны погибшего бойца,
чтобы почтить его память?
Не царское это дело? Или памперсы не завезли?
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04.12.2021 19:16 Відповісти
Убитые на войне, замученные в плену УКРАИНСКИЕ СОЛДАТЫ, убитые и замученные ГРАЖДАНСКИЕ ПАТРИОТЫ УКРАИНЫ, смотрят на нас всех живущих.
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов-автономий, ради погибших.
НЕТ особых статусов-автономий, ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ПАТРИОТАМ УКРАИНЫ
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04.12.2021 19:23 Відповісти
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05.12.2021 01:59 Відповісти
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05.12.2021 02:00 Відповісти
Путіну та підпуйловникам - горіти у Вогні!
Царство Небесне та вічна пам'ять герою...
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05.12.2021 11:10 Відповісти
 
 