Монастирський і Квін обговорили можливості посилення захисту українського кордону. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, вони обговорили ситуацію на українському кордоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті МВС.
Сторони обговорили питання співробітництва, а також можливості посилення взаємодії з урахуванням нових загроз для України.
"Питання посилення безпеки державного кордону і раніше було в порядку денному наших зустрічей, проте сьогодні це питання є нагальним та потребує посиленої уваги", - сказав Денис Монастирський.
Своєю чергою Крістіна Квін запевнила про готовність США продовжувати підтримку МВС України в разі загострення ситуації на кордонах України.
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