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Монастирський і Квін обговорили можливості посилення захисту українського кордону. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, вони обговорили ситуацію на українському кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті МВС.

Сторони обговорили питання співробітництва, а також можливості посилення взаємодії з урахуванням нових загроз для України.

"Питання посилення безпеки державного кордону і раніше було в порядку денному наших зустрічей, проте сьогодні це питання є нагальним та потребує посиленої уваги", - сказав Денис Монастирський.

Своєю чергою Крістіна Квін запевнила про готовність США продовжувати підтримку МВС України в разі загострення ситуації на кордонах України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будь-яка агресія з боку Росії матиме наслідки, - Квін

Монастирський і Квін обговорили можливості посилення захисту українського кордону 01
Монастирський і Квін обговорили можливості посилення захисту українського кордону 02
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Топ коментарі
+3
Бедная Кристина... -- ...сидит с предателями и договаривается о чести, совести и славе...
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04.12.2021 19:19
+2
В Польше назвали коррупцией работу бывших европейских политиков на РФ
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04.12.2021 20:12
+1
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04.12.2021 23:12
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Бедная Кристина... -- ...сидит с предателями и договаривается о чести, совести и славе...
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04.12.2021 19:19 Відповісти
Та Монастирський поки у списку зрадників не фігурує (не чув про таке). А нинішній наш Кабмін після осінніх відставок, то не такий вже і поганий порівняно з минулими роками. От щодо контрабанди, то це реальна проблема досі кардинально не вирішена. Тут і митниця причетна в основному, яка не в системі МВС. А боротьба з корупцією на митниці - це прерогатива ДБР, а не МВС.
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04.12.2021 20:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7XDknbKP93c
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04.12.2021 19:23 Відповісти
пістня о любові і квіточку - метнулся в шафу за ґімнастеркой і почті шо стел'нул....
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04.12.2021 19:28 Відповісти
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04.12.2021 19:28 Відповісти
Не может быть, ведь коррупция только в Украине 😁
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04.12.2021 20:29 Відповісти
Та вы еще невидали американской и росийской.
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05.12.2021 04:15 Відповісти
"Монастирський і Квін обговорили можливості посилення захисту українського кордону."- хоч би на камеру намордники собі натягнули. Не паляться ні разу. Панам панське ,а лошарам намордники і ширялово!
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04.12.2021 21:24 Відповісти
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04.12.2021 23:12 Відповісти
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05.12.2021 02:51 Відповісти
Мы танков не боимся,потому что каждому из нас есть что терять (Жванецкий)
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05.12.2021 09:36 Відповісти
 
 