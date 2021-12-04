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Сміттєвоз на смерть збив шестирічну дитину поблизу зупинки громадського транспорту на Чернігівщині, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У місті Ніжині на Чернігівщині сміттєвоз на смерть збив шестирічну дівчинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Чернігівської області.

"Сьогодні близько 15-ї години до поліції надійшло повідомлення, що поблизу зупинки громадського транспорту в Ніжині сміттєвоз збив дитину. Від отриманих тілесних ушкоджень 6-річна дівчинка загинула", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, дитина з матір’ю викинули сміття в контейнер і йшли у бік зупинки. У цей же момент із того майданчика від'їжджав сміттєвоз, який, ймовірно, і зачепив дитину.

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На місці події працювала група реагування патрульної поліції та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту Ніжинського райвідділу поліції. Водія віком 53 роки затримано, з ним проводять першочергові слідчі дії.

За фактом загибелі дитини відкрито провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Досудове розслідування триває.

Сміттєвоз на смерть збив шестирічну дитину поблизу зупинки громадського транспорту на Чернігівщині, - поліція 01
Сміттєвоз на смерть збив шестирічну дитину поблизу зупинки громадського транспорту на Чернігівщині, - поліція 02

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+21
Покойся з миром Янголятко.
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04.12.2021 21:05
+11
Бантики, кіски, ляльки Лол та мультики по плюс-плюс... Спочивай, янголя.
Моторошно....
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04.12.2021 21:18
+9
Горе.
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04.12.2021 21:36
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Покойся з миром Янголятко.
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04.12.2021 21:05 Відповісти
Бедная девчушка погибла из-за нравственной и умственной тупости взрослых. Пусть Господь примет чистую душу в селении праведных.
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05.12.2021 09:06 Відповісти
Пофигизм в народонаселении расширяется с каждым годом. Всем на всех наплевать, проявляется особенно на дорогах. Машина большая, да еще и не своя-жми на гашетку-пусть разбегаются..
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04.12.2021 21:14 Відповісти
Я незнаю что там случилось, и никого обвинять немогу и небуду. Но ты если обвиняешь значит вкурсе событий, вот и интересуюсь что там произошло?
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04.12.2021 22:21 Відповісти
Пофігізм батьків, які не виховують і не контролюють дій дитини в умовах підвищеної небезпеки.
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04.12.2021 22:30 Відповісти
Это из той же серии. С той разницей, шо водитель управляеттъ средством повышенной опасности.
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04.12.2021 22:51 Відповісти
Бантики, кіски, ляльки Лол та мультики по плюс-плюс... Спочивай, янголя.
Моторошно....
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04.12.2021 21:18 Відповісти

А вот, водители фур и большегрузных автомобилей возомнили, что они короли дорог и они не при чем, что кто-то попал в мертвую зону. Может и пешеходы попали туда... День же был.
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04.12.2021 21:27 Відповісти
Та не надо пинсдеть: хозяин Инфинити сделал бы тебя калекой.
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04.12.2021 22:43 Відповісти
вы недалекий человек. у таких машин всегда каско, и хозяину проще два дня поездить на машине жены, чем иметь проблемы с заявлениями о причинении телесных работяге, который, кстати, физически скорее всего и покрепче.
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05.12.2021 07:18 Відповісти
раззява блин - как же так можно что за руку не вести дочь то?
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04.12.2021 21:32 Відповісти
Причем не просто вести, а собой закрывать от проезжей части и прочих опасностей...
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04.12.2021 21:43 Відповісти
на превеликий жаль Павло, дивуюсь кожного разу, коли бачу "жінок", що практично з розбігу, вилітають на розмітку, штовхаючи перед собою коляску... В голові не вкладається, чому ці "яжемать"- вважають, що попередження про зебру на зебрі- дублюються з 50-ть разів, світяться на 50-ть метрів чи блокуються за секунду танком.
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04.12.2021 22:34 Відповісти
Горе.
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04.12.2021 21:36 Відповісти
В цій краіні хоч день буває без смертельних ДТП ? і знову дитина загинула ,це якесь прокляття ну робіть щось ,скільки ще має загинути людей що б звернули увагу на це жахіття?
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04.12.2021 21:38 Відповісти
кожну секунду хтось помирає чи народжується, плаче чи сміється, ненавидить чи кохає- багацько нас на все вистачає... Окрім претензій до усіх крім себе, скажи, що ти пропонуєш?
Тобі вже допомогли: цілодобово включені фари , 50км у місті, штраф за водіння у нетверезому стані як 10-ть мінімальних пенсій?
Дитинку шкода, я там не був, але де була ****, що її народила?
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04.12.2021 21:52 Відповісти
Класика жанру, всі винні, окрім Воьлодимир Омельянов ? Скільки разів ти зробив зауваження гусиням та гусакам? Подзвонив до поліції, що заріс знак чи стерто розмітку? Спеціально напросився на штраф, щоб досягнути судового рішення про відповідальність держморд? Так ото ж.
Щодо 3-6 чим та інше бла-бла-бла... отримай безоплатно, просвітництво:
Рейтинг стран по уровню смертности в ДТП
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04.12.2021 22:54 Відповісти
Городские власти так экономят на зарплатах, что приходится садить за руль тяжёлых грузовиков абы-кого. Водила - дятел и должен получить своё.
Но надо подать в суд именно на городскую власть и пусть платит моральный ущерб.
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04.12.2021 22:48 Відповісти
ти, мені не ворог Colt, але дурь несеш, бо свідком не був та нічорта не бачив як було.
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04.12.2021 23:29 Відповісти
Досвідчений водій, серед білого дня на дитину не наїде - це не дурь.
Я бачу в якому режимі авралу працюють сміттєвози.
Які знервовані водії - все починається з економії на зарплатах.
То розкажи як було, якщо бачив.
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04.12.2021 23:57 Відповісти
я там не живу, щоб бачити... Але й висновки з констатаційної статті, що винен шофер не роблю, оскільки, якщо б було все так однозначно, то поліція би вже розтрубила.
Міг би щось припускати, але жодної додаткової інформації не знайшов (скрізь той самий текст). Наскільки розумію, наїзд був не спереду і як шофер, можу тлумачити, що у мертвій зоні дзеркал (У цей же момент із того майданчика від'їжджав сміттєвоз, який, ймовірно, і зачепив дитину. Джерело: https://censor.net/ua/p3303396)
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05.12.2021 01:19 Відповісти
Дятел там родитель, который зевает по сторонам. Наша безопасность, в наших руках. Башкой вертеть нужно. Нас закон как учит? Не знание законов, не избавляет от ответственности. От того, что мужика накажут, горе не развеется.
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04.12.2021 23:32 Відповісти
У вантажного автомобіля, як у носоріга, дуже поганий зір. Але, приймаючи до уваги його габарити, це не його проблеми...
Майже ніхто з інших учасників дорожнього руху, котрими є й пішоходи, цього не усвідомлює. Це не уважність коштувала дитячого життя. Шкода, дуже шкода.
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05.12.2021 09:33 Відповісти
 
 