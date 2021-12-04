Сміттєвоз на смерть збив шестирічну дитину поблизу зупинки громадського транспорту на Чернігівщині, - поліція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
У місті Ніжині на Чернігівщині сміттєвоз на смерть збив шестирічну дівчинку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Чернігівської області.
"Сьогодні близько 15-ї години до поліції надійшло повідомлення, що поблизу зупинки громадського транспорту в Ніжині сміттєвоз збив дитину. Від отриманих тілесних ушкоджень 6-річна дівчинка загинула", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, дитина з матір’ю викинули сміття в контейнер і йшли у бік зупинки. У цей же момент із того майданчика від'їжджав сміттєвоз, який, ймовірно, і зачепив дитину.
На місці події працювала група реагування патрульної поліції та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту Ніжинського райвідділу поліції. Водія віком 53 роки затримано, з ним проводять першочергові слідчі дії.
За фактом загибелі дитини відкрито провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Досудове розслідування триває.
Будь ласка, зачекайте...
Моторошно....
А вот, водители фур и большегрузных автомобилей возомнили, что они короли дорог и они не при чем, что кто-то попал в мертвую зону. Может и пешеходы попали туда... День же был.
Тобі вже допомогли: цілодобово включені фари , 50км у місті, штраф за водіння у нетверезому стані як 10-ть мінімальних пенсій?
Дитинку шкода, я там не був, але де була ****, що її народила?
Щодо 3-6 чим та інше бла-бла-бла... отримай безоплатно, просвітництво:
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Но надо подать в суд именно на городскую власть и пусть платит моральный ущерб.
Я бачу в якому режимі авралу працюють сміттєвози.
Які знервовані водії - все починається з економії на зарплатах.
То розкажи як було, якщо бачив.
Міг би щось припускати, але жодної додаткової інформації не знайшов (скрізь той самий текст). Наскільки розумію, наїзд був не спереду і як шофер, можу тлумачити, що у мертвій зоні дзеркал (У цей же момент із того майданчика від'їжджав сміттєвоз, який, ймовірно, і зачепив дитину. Джерело: https://censor.net/ua/p3303396)
Майже ніхто з інших учасників дорожнього руху, котрими є й пішоходи, цього не усвідомлює. Це не уважність коштувала дитячого життя. Шкода, дуже шкода.