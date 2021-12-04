Сміттєвоз на смерть збив шестирічну дитину поблизу зупинки громадського транспорту на Чернігівщині, - поліція. ФОТО

У місті Ніжині на Чернігівщині сміттєвоз на смерть збив шестирічну дівчинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Чернігівської області.

"Сьогодні близько 15-ї години до поліції надійшло повідомлення, що поблизу зупинки громадського транспорту в Ніжині сміттєвоз збив дитину. Від отриманих тілесних ушкоджень 6-річна дівчинка загинула", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, дитина з матір’ю викинули сміття в контейнер і йшли у бік зупинки. У цей же момент із того майданчика від'їжджав сміттєвоз, який, ймовірно, і зачепив дитину.

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На місці події працювала група реагування патрульної поліції та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту Ніжинського райвідділу поліції. Водія віком 53 роки затримано, з ним проводять першочергові слідчі дії.

За фактом загибелі дитини відкрито провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Досудове розслідування триває.





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