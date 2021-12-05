Під Києвом поліцейський спричинив ДТП, в якій загинули дві людини. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Під Києвом затримали поліцейського, який спричинив ДТП, внаслідок якої загинули дві людини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Департаменті комунікації поліції Київської області.
"4 грудня близько 23-ї години 32-річний поліцейський, керуючи власним автомобілем Volkswagen Passat, їхав у напрямку села Нові Петрівці, де зіткнувся з автомобілем ЗАЗ-Таврія", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ДТП 23-річний пасажир, який перебував у салоні ЗАЗ-Таврія, загинув на місці події, а 23-річний водій і 22-річна пасажирка госпіталізовані. Згодом від отриманих травм потерпіла померла.
Водія Volkswagen Passat доставили в лікарню для проведення експертизи на стан алкогольного сп'яніння.
Наразі поліцейський затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
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Для того его и выбрали, изгнав скомпрометированного вора пинком.
Обескровили, ворьё, страну за 30 лет
А "предводители" - это у вас, гопников, в банде
У вас, воров, ничего кроме того, что власть для того, чтобы прибарахлиться - иных нет вариантов?
"У вас, воров, ничего кроме того, что власть для того, чтобы прибарахлиться - иных нет вариантов?" - цитаты надо знать Семиволос: «Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по паре его моментов положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))»;
Кстати, ты ишо за убиенного брата забыл
В 19м?
Кстати. Я вот знаю, что ты - педофил. И аргументы у меня, как у тебя про Пороха - вора
Иначе бы не истерили круглосуточно.
И это отлично.
Павлиш: «Привет, как дела?»;
Семиволос: «Так себе»;
Павлиш: «А что случилось?»;
Семиволос: «Миша за*бал до икоты, хочет в наглую бюджет делить, дает нелепые команды»;
Павлиш: «Так не выполняй, включай дурака»;
Семиволос: «Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по паре его моментов положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))»;
Павлиш: «понятно, держись. Может на выходных с М*** пойдем, они хорошие...».
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/tut-mozhno-horosho-pribarahlitsya-vnukam-hvatit-v-set-popala-ocherednaya-perepiska-slug-naroda-foto-654728.html
узяв віскаря та на радощах повбивав людей..
чим ще поліцаям займатися!???