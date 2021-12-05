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Під Києвом поліцейський спричинив ДТП, в якій загинули дві людини. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Під Києвом затримали поліцейського, який спричинив ДТП, внаслідок якої загинули дві людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Департаменті комунікації поліції Київської області.

"4 грудня близько 23-ї години 32-річний поліцейський, керуючи власним автомобілем Volkswagen Passat, їхав у напрямку села Нові Петрівці, де зіткнувся з автомобілем ЗАЗ-Таврія", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ДТП 23-річний пасажир, який перебував у салоні ЗАЗ-Таврія, загинув на місці події, а 23-річний водій і 22-річна пасажирка госпіталізовані. Згодом від отриманих травм потерпіла померла.

Водія Volkswagen Passat доставили в лікарню для проведення експертизи на стан алкогольного сп'яніння.

Під Києвом поліцейський спричинив ДТП, в якій загинули дві людини 01

Наразі поліцейський затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+13
**********! с работы могут уволить!
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05.12.2021 11:33
+9
Відновлений зеленою пліснявою корумпований ментяра !!!)))
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05.12.2021 12:01
+8
Він неділю тому вже був звільнений з лав поліції
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05.12.2021 12:02
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**********! с работы могут уволить!
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05.12.2021 11:33 Відповісти
З профспілки виключать однозначно !!!)))
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05.12.2021 11:35 Відповісти
Из Слуг могут выгнать.
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05.12.2021 11:38 Відповісти
Это наверняка реформированный министром Президента Порошенки Аваковым мент

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05.12.2021 11:56 Відповісти
Відновлений зеленою пліснявою корумпований ментяра !!!)))
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05.12.2021 12:01 Відповісти
Відновлюють усіх виключно суди, успішно реформовані Порошенкой під себе, виключно з метою власної безпеки

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05.12.2021 12:33 Відповісти
Ничё, дадим гундосику ишо 2.5 года!
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05.12.2021 12:41 Відповісти
Всерьёз рассчитываешь, что скоро вернутся воровские времена?

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05.12.2021 13:07 Відповісти
Нет конечно. После гундосика - как после Мамая
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05.12.2021 13:14 Відповісти
У воров в кармане? Молодец будет Зеленский.
Для того его и выбрали, изгнав скомпрометированного вора пинком.

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05.12.2021 13:24 Відповісти
В бюджете. Но ты прав, сейчас бюджет - карман воров.
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05.12.2021 13:27 Відповісти
Сейчас воры, впервые за 30 лет - не имеют доступа к бюджету обворованной Украины

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05.12.2021 14:55 Відповісти
Мде? Судя по бюджету и прибыли нафтогаза и центрэнерго, они туда только зашли
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05.12.2021 16:36 Відповісти
Ваши оценки выскажете на выборах. Пока обтекайте и учитесь жить честно.
Обескровили, ворьё, страну за 30 лет

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05.12.2021 16:52 Відповісти
Ага. После выборов. "дайте ему ишо сто дней" - ИгорьВалерич ишо не наелся
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05.12.2021 16:55 Відповісти
Вас никто ничего не должен, деточка. Но после ваших 30 рыголет разгребать нищенство страны и кровью выхаркивать врагов - надо лет 10

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05.12.2021 19:49 Відповісти
Под предводительством татаровых, портновых, баклановых и прочей шушеры. Ага
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05.12.2021 20:17 Відповісти
Руководят в стране должностные лица: Президент, Премьер и министры. Законспектируйте.
А "предводители" - это у вас, гопников, в банде

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06.12.2021 05:34 Відповісти
"Вас называли и зелеными кнопочками, и бешеным принтером. Я горжусь этим", "«слуг народа», депутаты которой попали в Раду благодаря мне и поддержке общества" - сказал Зеленский. - ты прав, гопники в чистом виде, а предводитель у них один. И таки да, у нас, благодаря вам
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06.12.2021 09:56 Відповісти
Зеленский - не лучший вариант. Но не скомпрометированному же вору было давать второй срок?!

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06.12.2021 10:13 Відповісти
"скомпрометированному же вору" - кем, простите "скомпроментированному"? ЗеБениной кодлой? Есть решения суда? В отличии от ваших кумиров, которых в штатах с факелами ищут, у вас - дешевые трёп
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06.12.2021 10:20 Відповісти
Никем. Сам себя компрометировал. Никто ему не мог помешать или заметно помочь

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06.12.2021 10:27 Відповісти
Понятно, как всегда одно балабольство. Ну как у "Сук Нарида" принято
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06.12.2021 11:07 Відповісти
Никакого балабольства. Вы точно воры. За что и получили пинка под зад на выборах

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06.12.2021 11:47 Відповісти
Точно-точно? Ая думал Пороха подвинули шоб - "нарид устал ат вайны" и "заглянуть в глаза *****" шоб "сойтись по средине" Кстати, вы успели -"хорошо прибарахлиться"?
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06.12.2021 12:52 Відповісти
Свинарчука подвинул народ только за то, что он свинарчук. Законспектируй.
У вас, воров, ничего кроме того, что власть для того, чтобы прибарахлиться - иных нет вариантов?

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06.12.2021 14:00 Відповісти
Свинарчука придумали кацапы. Законспектируй.
"У вас, воров, ничего кроме того, что власть для того, чтобы прибарахлиться - иных нет вариантов?" - цитаты надо знать Семиволос: «Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по паре его моментов положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))»;
Кстати, ты ишо за убиенного брата забыл
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06.12.2021 14:15 Відповісти
"Свинарчука придумали кацапы" - и дали ему агентурное погоняло "Лолита"

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06.12.2021 14:17 Відповісти
Выдуманному персонажу? Наверное. Вам видней. Вы ведь на кацапских помойках пасётесь
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06.12.2021 14:20 Відповісти
Настоящий персонаж, с отпечатком ноги укр. народа на заднице

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06.12.2021 14:36 Відповісти
Ага, согласен, именно это вашу шоблу и ждёт.
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06.12.2021 14:48 Відповісти
Кого что ждёт, посмотрим. А вы уже свои 2 пинка получили, рыговоровраги, в 2014 и 2019м.

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06.12.2021 14:50 Відповісти
В 14м? Мы помним.


В 19м?
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06.12.2021 14:55 Відповісти
Надо было не просовывать заведомого лузера-вора на 2й срок, тогда бы не было в Президентах юного неопытного, но всё-равно честного Зеленского. Сами виноваты. Пишите на себя жалобы

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06.12.2021 15:02 Відповісти
"юного неопытного, но всё-равно честного Зеленского" - операции не было, если и была - то не наша, ну да была - и шо?

Кстати. Я вот знаю, что ты - педофил. И аргументы у меня, как у тебя про Пороха - вора
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06.12.2021 15:06 Відповісти
Ну, то, что я педофил - придумал лично ты один, а то, что Порошенко - вор, уверено 3/4 украинских избирателей

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06.12.2021 15:09 Відповісти
3/4 украинских избирателей просто устали от войны, и хотели заглянуть в глаза *****, шоб сойтись по средине. Да, и такое бывает. Адольфа тоже большинство выбрало.
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06.12.2021 15:13 Відповісти
Получили пинка, воры - учитесь жить честно

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06.12.2021 15:15 Відповісти
Не, ещё не получили, ишо мильярд деревьев не распилили
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06.12.2021 15:16 Відповісти
А чего стонешь тогда?

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06.12.2021 15:17 Відповісти
Я? Таки я ржу с зебилов
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06.12.2021 15:19 Відповісти
Ржёшь, как стонешь. И это очень хорошо.

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06.12.2021 15:26 Відповісти
Всё по заветам Бедосика - "хоть поржем", присоединяйся
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06.12.2021 15:31 Відповісти
А теперь пока бессильно балуйся малолетскими фотожопчиками и параллельно учись жить честно

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06.12.2021 15:05 Відповісти
О! Я так и сказал - ты педофил.
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06.12.2021 15:07 Відповісти
Миллиардеров в стране человек 100. Все наелись, кроме одного?

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05.12.2021 19:50 Відповісти
Вам видней. Вы накормлены? Госрезерва мышам хватило?
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05.12.2021 20:18 Відповісти
Гнилого зерна и старых консервов? Ешьте сами

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06.12.2021 05:32 Відповісти
Прибыли в гос предприятиях тоже видать гнилые были, как и консервы, но ничего, "Суки Урода" сожрали и не икают
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06.12.2021 09:59 Відповісти
А разве они уже не вернулись с 2019?
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05.12.2021 14:27 Відповісти
С момента пинка под зад Порошенке он летит в сторону от Украины

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05.12.2021 14:56 Відповісти
В мечтах Каломойшиных воришек
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06.12.2021 10:00 Відповісти
Успешных ваших воров за 30 лет - в Украине человек 100. Их (ваши) мечты не все сбылись?

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06.12.2021 10:11 Відповісти
Как хорошо что ты есть! К 100% прокурворше беги, а то у неё проблемы
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06.12.2021 10:17 Відповісти
Пока проблемы у вас, воров.
Иначе бы не истерили круглосуточно.
И это отлично.

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06.12.2021 10:28 Відповісти
Как мило

Павлиш: «Привет, как дела?»;

Семиволос: «Так себе»;

Павлиш: «А что случилось?»;

Семиволос: «Миша за*бал до икоты, хочет в наглую бюджет делить, дает нелепые команды»;

Павлиш: «Так не выполняй, включай дурака»;

Семиволос: «Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по паре его моментов положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))»;

Павлиш: «понятно, держись. Может на выходных с М*** пойдем, они хорошие...».

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/tut-mozhno-horosho-pribarahlitsya-vnukam-hvatit-v-set-popala-ocherednaya-perepiska-slug-naroda-foto-654728.html
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06.12.2021 11:06 Відповісти
да все прозаично.... знал случай ехал мент с работы с суток устал напряженна смена... а ехать за город всего 20 км уснул за рулем и влетел в лобовое... погиб на месте во сне...а жена только только родила... а тут в новости вверху-- снегопад вечер темное время суток перломление и ослепление светом потока навстречу блики от снега льда фонарей... короче дорога ехать надо шепотом не выше 30-40 км час но скорей всего в ветерком.... гололед иномарка.... а этот факт часто отбивает желание ДУМАТЬ водителю... ТИПА ИНОМАРКА ВСЕ САМА СДЕЛАЕТ..А Таврия неплоха.... но если лобовое то увы или в бок Таврии отсюда удивительный факт водитель живой..будем налдеятся и останется хотя к нему будут также претензии гражданского правового плана по регрессу к виновнику ДТП и все же.... удар пришел справа в бок или справа вперед и по боку вдавливание ЗАЗ Таврия весит 750 кг ну пусть еще 200 кг пассажиры около тонны..... а Пассат сам по себе пустой тонна 350 кг. если двигло 2 и более литров но все полторы.. вот законы физики и не сошлись..... вернее их нельзя отменить... СОБОЛЕЗНОВАНИЯ....
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05.12.2021 12:44 Відповісти
Кого це там Віслючок пропонував ,доброчесних!!!))))
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05.12.2021 12:44 Відповісти
Ритта, ты от рождения солнечный ребенок с братом Кивой?
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05.12.2021 17:30 Відповісти
В Чернігові нічого йому б не було, всю вину повісили бьна жертв, поліція Чернігова - злочинці, що вже доведено, чераємо воєнного стану, щоб знищити ворогом - поліцію України
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05.12.2021 11:44 Відповісти
що-що? та поліція до ворога перша перекинеться
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05.12.2021 11:58 Відповісти
Потрібно недоаустити того, що було в Криму та...
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05.12.2021 12:04 Відповісти
не тілько в Криму, на Донбасі також. Але як? Застрелити їх раніше?
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05.12.2021 12:07 Відповісти
Ні так не можна, потрібен закон, або чекаємо воєнного стану, а там інші закони
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05.12.2021 12:08 Відповісти
при воєнному стані в них буде ще більше прав тебе першими заколошматить
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05.12.2021 12:14 Відповісти
Виходячи прямого умислу та того, що поліція цим постійно займається то потрібні зміни до законодавства ....
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05.12.2021 12:24 Відповісти
Ні з роботи звільняти не можна!Їх же недокомплект майже 30%!Їх мало, а що не ДТП то за участю поліцейського!
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05.12.2021 12:43 Відповісти
Полицай видать большая шишка,не сообщают звание и должность.
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05.12.2021 11:39 Відповісти
Шишки на Пассатах не їздять...
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05.12.2021 11:41 Відповісти
Їздять, мабуть продати не може бр номери перебиті, це ж тупі мусора
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05.12.2021 12:06 Відповісти
Та я вас прошу... По довіренності (точніше, уже без неї, по техпаспорту) все продаєься)
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05.12.2021 23:28 Відповісти
Авакова вже нема а його потужна реформа і наслідки керівництва даються взнаки
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05.12.2021 11:57 Відповісти
Був при виконанні службових обов'язків, працював під прикриттям, був змушений вживати алкоголь з смотрящім для підтримки стосунків і заволодіння цінної оперативної інформації для розкриття злочинів міжнародного наркокартеля.
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05.12.2021 11:57 Відповісти
Він неділю тому вже був звільнений з лав поліції
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05.12.2021 12:02 Відповісти
надоїв з бабусь біля метро грошей
узяв віскаря та на радощах повбивав людей..
чим ще поліцаям займатися!???
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05.12.2021 12:01 Відповісти
Водители "Таврий" вконец оборзели: как можно рассчитывать, что тебя пропустит "Пассат" ? "Таврия" обязана съехать с дороги или остановиться.
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05.12.2021 12:06 Відповісти
Нужно создать ресурс типа Миротворец, где будут прослеживаться ход дел всех подобных отморозков, чтобы им закон и общество не казались лёгким беспокойством как пожилой дождь.
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05.12.2021 12:08 Відповісти
Прекрасная идея!
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05.12.2021 13:58 Відповісти
Гарна ідея, поліцію Чернігова більшість - злочинці, що зафіксовано у відкритих джерелах завдяки їх тупості та упертій злочинній бездіяльності та злочинних діях
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10.12.2021 05:50 Відповісти
Ой умні всі пІсателі, аж страшно!
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05.12.2021 12:35 Відповісти
так зарплата ж маленькая, только на пасат и хватило. добавте мусорку на тоурега
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05.12.2021 12:49 Відповісти
Вони в суди звертаються з вигаданими позовами та шантажують залякують, переслідують громадян, а суди - загальновідомо, що виносять неправосудні рішення на користь злочинців поліції, - це вже доведені факти
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10.12.2021 05:52 Відповісти
ПОЧАВ ПІДРАБОТКУ КІЛЛЕРОМ!
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05.12.2021 13:04 Відповісти
что значит "спровоцировал"? он совершил ДТП!
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05.12.2021 13:07 Відповісти
вже писав та напишу ще. якби велась статистика дтп, стрілянини, захватів та вимагання, то люди побачили б що силовики і прості громадяни, 70 на 30 що до цих порушень закону. а саме 70%, порушеннь і креміналу, в ПОГОНАХ. в усіх сферах креміналу
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05.12.2021 13:31 Відповісти
Он спровоцировал, не более. Погибшие же погибли, в следствии получения травм несовместимых с жизнью, коп же их не убивал, их убила кинетическая энергия .
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05.12.2021 17:05 Відповісти
А от просто цікаво- а якби за кермом сидів не поліцай,а звичайний пересічний, що, все було б не так? Значить, доля така...
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05.12.2021 19:13 Відповісти
 
 