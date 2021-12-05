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Волинь (650) контрабанда (1551) СБУ (10034)

СБУ блокувала на Волині канал контрабанди засобів для незаконної "прослушки". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Співробітники СБУ блокували канал незаконного переміщення через державний кордон України, спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Управління СБ України у Волинській області.

Організував схему житель Волинської області, який замовляв в Республіці Польща зазначені пристрої та з приховуванням від митно-прикордонного контролю переміщував їх на територію України для подальшого збуту.

Фігуранта кримінального провадження за ч. 1 ст. 201 КК України, було затримано при черговій спробі переміщення СТЗ через МАПП "Ягодин". Зокрема, зазначений громадянин перевозив 19 пристроїв, які були заховані в конструктивних порожнинах власного автомобіля.

На даний час тривають слідчі дії.

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СБУ блокувала на Волині канал контрабанди засобів для незаконної прослушки 01
СБУ блокувала на Волині канал контрабанди засобів для незаконної прослушки 02
СБУ блокувала на Волині канал контрабанди засобів для незаконної прослушки 03

Автор: Вадим Куц
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СБУ робити нічого, аніж ловити продавців диктофонів.
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05.12.2021 14:08 Відповісти
диктофони заборонені?!а якже телефони?там же диктофон є-регістратор.
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05.12.2021 14:38 Відповісти
Аргументують що не можна диктофони замасковані під інші речі. В цьому разі під флешку.
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05.12.2021 15:15 Відповісти
А законні канали для незаконної прослушки, як там з ними?
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05.12.2021 14:24 Відповісти
Биатлон:
1.Францря
2.Беларусь
3.Норвегия
Норвежка догоняет белорусску,скоро финиш.
Нашим пока не везет.
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05.12.2021 14:45 Відповісти
Опять какой-то хлам с АлиЭкспресса "обнаружили"😁
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05.12.2021 16:07 Відповісти
Не встигли довезти до держперевороту)
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05.12.2021 16:20 Відповісти
О Курва а як СБУ виставила новину прям канал для незаконнои прослушки а насправди - десяток цифрових диктофонив з китая бцикаво а им не перевиряли телефони-може вони закачали на них диктофони андроид
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05.12.2021 17:59 Відповісти
але чому не дивуватися колись украинска таможня виставила рахунок американцям за даровани украини хаммери на миллион гривень за кожний
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05.12.2021 18:01 Відповісти
 
 