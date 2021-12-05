СБУ блокувала на Волині канал контрабанди засобів для незаконної "прослушки". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Співробітники СБУ блокували канал незаконного переміщення через державний кордон України, спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Управління СБ України у Волинській області.
Організував схему житель Волинської області, який замовляв в Республіці Польща зазначені пристрої та з приховуванням від митно-прикордонного контролю переміщував їх на територію України для подальшого збуту.
Фігуранта кримінального провадження за ч. 1 ст. 201 КК України, було затримано при черговій спробі переміщення СТЗ через МАПП "Ягодин". Зокрема, зазначений громадянин перевозив 19 пристроїв, які були заховані в конструктивних порожнинах власного автомобіля.
На даний час тривають слідчі дії.
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Нашим пока не везет.