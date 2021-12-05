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Кропивницький (286) пам'ять (1149) Ян Осока (1495) ЗСУ (5715)

Пам’ятну стелу загиблому на Донбасі українському спецпризначенцю Олександру Кондакову відкрили у Кропивницькому. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Сьогодні, 5 грудня, у Кропивницькому відбулося урочисте відкриття пам'ятної стели на честь Олександра Володимировича Кондакова (позивний Хаві), 07.01.1992 року народження, уродженця міста Бердянськ Запорізької області, мешканця Кропивницького, старшого солдата, радиста 3-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Олександр Кондаков загинув 24.06.2014 року о 17.15 в районі села Красноармійське Слов'янського району Донецької області у збитому військовому гелікоптері Мі-8МТ ("63 жовтий"), який повертався з блокпоста з фахівцями, що встановлювали апаратуру з метою організації моніторингу простору, фіксації фактів порушення перемир'я в зоні проведення АТО.

Голова обласної спілки офіцерів України Андрій Бойко оцінив вартість стели у 100 тисяч гривень. За підрахунками Суспільного на відкриття прийшли пів сотні людей.

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Гроші на стелу у сквері на проспекті Університетський не збирали, звертались за допомогою до волонтерських та громадські організації та підприємців – розповіла Суспільному голова громадської організації "Громадська варта" Вікторія Касьянова: "Той стелу надав, той допоміг з облаштуванням постаменту, той – з перевезенням та інше".

Висота стели – два метри, завширшки вона один метр двадцять сантиметрів. Вага – тонна. Зробили її з червоного граніту. Крім представників громадських та волонтерських організацій, на відкриті стели були батьки бійця та військові.

Пам’ятну стелу загиблому на Донбасі українському спецпризначенцю Олександру Кондакову відкрили у Кропивницькому 01
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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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05.12.2021 16:14 Відповісти
Царствие Небесное герою. Вечная память...... Будьте прокляты, кремлёвская нечисть и лугандонские предатели - *************....
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05.12.2021 16:48 Відповісти
У наркокомандующего скомороха ничего не отсохло бы, если бы его кротовая нора, которую он называет "офисомпрезидента" , опубликовала бы в прессе или выступила бы на ТВ с соболезнованиями после гибели каждого нашего воина - героя. О материальной поддержке семье погибшего я уже не говорю.... Денег в казне нет - надо устраивать дни рождения кремлёвским кротам и путенским шестёркам...Иавиацию гонять по стране - развозить гостей и прислугу....
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05.12.2021 16:57 Відповісти
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05.12.2021 17:50 Відповісти
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05.12.2021 18:07 Відповісти
Светлая память воину! Смерть ворогам!
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05.12.2021 19:25 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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06.12.2021 21:38 Відповісти
 
 