Пам’ятну стелу загиблому на Донбасі українському спецпризначенцю Олександру Кондакову відкрили у Кропивницькому. ФОТО

Сьогодні, 5 грудня, у Кропивницькому відбулося урочисте відкриття пам'ятної стели на честь Олександра Володимировича Кондакова (позивний Хаві), 07.01.1992 року народження, уродженця міста Бердянськ Запорізької області, мешканця Кропивницького, старшого солдата, радиста 3-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Олександр Кондаков загинув 24.06.2014 року о 17.15 в районі села Красноармійське Слов'янського району Донецької області у збитому військовому гелікоптері Мі-8МТ ("63 жовтий"), який повертався з блокпоста з фахівцями, що встановлювали апаратуру з метою організації моніторингу простору, фіксації фактів порушення перемир'я в зоні проведення АТО.

Голова обласної спілки офіцерів України Андрій Бойко оцінив вартість стели у 100 тисяч гривень. За підрахунками Суспільного на відкриття прийшли пів сотні людей.

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Гроші на стелу у сквері на проспекті Університетський не збирали, звертались за допомогою до волонтерських та громадські організації та підприємців – розповіла Суспільному голова громадської організації "Громадська варта" Вікторія Касьянова: "Той стелу надав, той допоміг з облаштуванням постаменту, той – з перевезенням та інше".

Висота стели – два метри, завширшки вона один метр двадцять сантиметрів. Вага – тонна. Зробили її з червоного граніту. Крім представників громадських та волонтерських організацій, на відкриті стели були батьки бійця та військові.