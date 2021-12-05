Невідомі скинули у річку 8-метрову менору в Ужгороді. Поліція розслідує обставини. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Менору, яку встановили до єврейського свята Хануки біля будівлі обласної філармонії, 5 грудня виявили в річці.
Як передає Цензор.НЕТ, цю нформацію Суспільному підтвердила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан.
За її словами, повідомлення в поліцію надійшло близько 15-ї години.
"Представники єврейської громади зателефонували в поліцію. Наразі на місці події працюють правоохоронці. Вони переглядають записи з камер відеоспостереження та опитують свідків", — розповіла Ганна Дан.
Топ коментарі
+39 Dust
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+28 саша паламарчук
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пильнуй "истинно скрепних"
Леонида Михельсон, остояние (млн)$ 14400 млн
Михаил Фридман, остояние (млн)$ 13300 млн
Виктор Вексельберг, Состояние (млн)$ 10500 млн
Скорей всего это будут птушники-олигофрены.