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антисемітизм (121) Ужгород (232)

Невідомі скинули у річку 8-метрову менору в Ужгороді. Поліція розслідує обставини. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Менору, яку встановили до єврейського свята Хануки біля будівлі обласної філармонії, 5 грудня виявили в річці.

Як передає Цензор.НЕТ, цю нформацію Суспільному підтвердила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан.

За її словами, повідомлення в поліцію надійшло близько 15-ї години.

"Представники єврейської громади зателефонували в поліцію. Наразі на місці події працюють правоохоронці. Вони переглядають записи з камер відеоспостереження та опитують свідків", — розповіла Ганна Дан.

Також читайте: Поліція розслідує появу антисемітських написів біля Офісу президента

Невідомі скинули у річку 8-метрову менору в Ужгороді. Поліція розслідує обставини 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+39
і тризуби стоять замість мінори ?

давайте краще:

в Україні - Тризуби, а
в Ізраілі - Мінори

тоді буде мир і злагода
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05.12.2021 18:31
+36
люди считающие себя толлерантными типа любим евреев должно быть или сами евреи или у корыта еврейского неплохо присосались вам МАЛО ЧТО ТВОРИТ ЕВРЕЙСКАЯ ВЛАСТЬ ДЕБИЛОВ МРАЗЕЙ И ПОДОНКОВ В УКРАИНЕ ?????????????? Меня например напрягает момент в Библии книга 2 Исход типа Бог уговаривает советует евреям обманом отпроситсья у фараона якобы для принесения жертв в пустыне- чтобы он Фараон им разрешил выйти из Египта?? с трудом верю- в то что БОГ мог обманом и думаю тут или Дьявол в образе Бога или что то такое намутили с переводом и текстом в Библии... вся ссученная сущность евреев они же арабы-- это А ШО Я БУДУ ИМЕТЬ ЗА ИНТЕРЕС ГЕШЕФТ ХАЛЯВА В ЛЮБОМ ДЕЛЕ...... мне непонятна полиция..... у нас людей грабят насилуют убивают-- но то славяне православные и ГОИ и годами не расследуют.... а тут какая минора (дать бы по бошке тем придурковатым полицаям что тратят время на херню) у нас ублюдки камнями закидали новый дизель поезд в Одессе - а и что полиция-- а ничего--а вот попади там камень в вонючего еврея полукровку в поезде... был бы такой "срачь и вонь" (идиома)*** вэй вэй вбылы Мойшу - то сам бы Монастырский бы прессуху давал или Вован наркоман указания бы давал найти и расстрелять.... как сие можно..... а нашим... ну убили и шо...
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05.12.2021 18:54
+28
краще б зеленського скинули б у річку..
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05.12.2021 18:27
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касаб Vano Pasek
пильнуй "истинно скрепних"


Леонида Михельсон, остояние (млн)$ 14400 млн



Михаил Фридман, остояние (млн)$ 13300 млн


Виктор Вексельберг, Состояние (млн)$ 10500 млн
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06.12.2021 08:49 Відповісти
Вас кассапов дедушка Кабай которое десятилетие разводит !!!
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06.12.2021 11:54 Відповісти
никто кроме самих евреев этого сделать не только не хотел бы, но и даже подумать не хотел бы...
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06.12.2021 07:08 Відповісти
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06.12.2021 07:50 Відповісти
Найти преступников-антисемитов и наказать! По всей строгости закона!
Скорей всего это будут птушники-олигофрены.
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06.12.2021 10:22 Відповісти
рАсейская агентура активизировалась накануне войны...
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06.12.2021 11:50 Відповісти
Пусть лучше вспомнят про главу Дойчебанка после первой мировой (который девальвировал марку до 0), и кто контролировал СМИ в Германии. И что из этого вышло. Там бы любой ефрейтор стал бы вместо Гитлера и делал тоже самое. Сидите тихо.
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06.12.2021 12:43 Відповісти
Найух она там, да и вообще, в Украине, нужна??? Если ком-то очень нужно, может установить такую железяку у себя на подворье или в квартире.
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06.12.2021 21:41 Відповісти
Якась така трохы не еврэйська менора. Похожа под сваренную из арматуры заготовку для заливки железобетонного блока нестандартной формы. То йихний Яхве с Мошияхом собрались и, с позволения сказать, "менору" выкинули в реку, дабы не оскорбляла религиозные чувства правоверных иудеев.
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06.12.2021 23:24 Відповісти
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