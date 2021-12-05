Резніков та Залужний вручили відзнаки воїнам на Донбасі. ФОТОрепортаж

5 грудня до району проведення операції Об’єднаних сил прибули Міністр оборони України Олексій Резніков та Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні відзначається: "Напередодні тридцятої річниці Збройних сил України глава оборонного відомства нагородив військовослужбовців відзнаками та цінними подарунками. Зокрема Олексій Резніков вручив військовим, котрі проходять служб в складі сил ООС, відзнаки Міноборони - "Вогнепальна зброя" та "Холодна зброя", а також годинники із символікою міністерства оборони".

"Окрім того, разом із Командувачем об’єднаних сил генерал-лейтенантом Олександром Павлюком посадовці побували на передових позиціях, де привітали воїнів із наступаючим святом та відзначили кращих", - резюмується у повідомленні.

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