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Резніков та Залужний вручили відзнаки воїнам на Донбасі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

5 грудня до району проведення операції Об’єднаних сил прибули Міністр оборони України Олексій Резніков та Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У  повідомленні відзначається: "Напередодні тридцятої річниці Збройних сил України глава оборонного відомства нагородив військовослужбовців відзнаками та цінними подарунками. Зокрема Олексій Резніков вручив військовим, котрі проходять служб в складі сил ООС, відзнаки Міноборони - "Вогнепальна зброя" та "Холодна зброя", а також годинники із символікою міністерства оборони".

"Окрім того, разом із Командувачем об’єднаних сил генерал-лейтенантом Олександром Павлюком посадовці побували на передових позиціях, де привітали воїнів із наступаючим святом та відзначили кращих", - резюмується у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Резніков і Залужний вручили нагороди десантникам в зоні ООС. ФОТОрепортаж

Резніков та Залужний вручили відзнаки воїнам на Донбасі 01
Резніков та Залужний вручили відзнаки воїнам на Донбасі 02
Резніков та Залужний вручили відзнаки воїнам на Донбасі 03
Резніков та Залужний вручили відзнаки воїнам на Донбасі 04

Автор: Роман Свиридович
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а в этот раз агента ФСБ Демченко с собой не взяли что ли?
или я не разглядел на фото?
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05.12.2021 18:44 Відповісти
Фатіт. Він уже отримав УБД.
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05.12.2021 19:05 Відповісти
а позиции ВСУ?
- они сами себя в ген.штаб РФ не сольют..
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05.12.2021 19:06 Відповісти
Voice of Ukraine


@newstop_us



лохотрон сторіччя Може обіцянку не вступати в НАТО допишемо в Будапештський меморандум?

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Український часопис


@falledlenin

· 9h

В цей день 1994 року був підписаний Будапештський меморандум - Україні надавались гарантії безпеки Росії, США, Великої Британії в обмін на відмову від ядерної зброї. У 2014 році був порушений з боку Росії, яка розпочала агресію проти України, окупувала Крим та частину Донбасу.






11:44 AM · Dec 5, 2021·Twitter Web App
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05.12.2021 18:46 Відповісти
Дружина Лещенка знову їде в Москву розважати росіян...


Діджейка Анастасія Топольська, відома під псевдонімом Dj Nastia, дружина ексчлена Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка, вдруге за 2021 рік виступить у столиці країни-агресора Москві.
У суботу, 18 грудня, вона має виступити у московському артцентрі Mutabor, який пов'язують із бізнесменом, що влаштовував вечірку на честь Путіна.
На сайті агенції Resident Advisor, яка займається організацією виступу, підтвердили цю інформацію.
Топольська вже виступала в Москві 8-9 травня цього року. Брала участь в події в московському артцентрі Mutabor.
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05.12.2021 19:06 Відповісти
То нехай лишається в Моськвє,москалям саме там місце ,чим меньше гнид в Україні тим краще !!!)))
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05.12.2021 19:10 Відповісти
Мочили в сортире Мавзолейных крыс Путлера... ну типа браццкий нарот
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05.12.2021 19:08 Відповісти
Серж тоже поедет обслуживать богатых дяденек?
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05.12.2021 20:14 Відповісти
Лучшие военные руководители со времен Майдана. Молодцы ребята ! У них уже и лица человеческие наконец появились. Потихоньку власть очищается от нечисти.
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06.12.2021 06:02 Відповісти
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06.12.2021 15:45 Відповісти
 
 