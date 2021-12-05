Резніков та Залужний вручили відзнаки воїнам на Донбасі. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
5 грудня до району проведення операції Об’єднаних сил прибули Міністр оборони України Олексій Резніков та Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У повідомленні відзначається: "Напередодні тридцятої річниці Збройних сил України глава оборонного відомства нагородив військовослужбовців відзнаками та цінними подарунками. Зокрема Олексій Резніков вручив військовим, котрі проходять служб в складі сил ООС, відзнаки Міноборони - "Вогнепальна зброя" та "Холодна зброя", а також годинники із символікою міністерства оборони".
"Окрім того, разом із Командувачем об’єднаних сил генерал-лейтенантом Олександром Павлюком посадовці побували на передових позиціях, де привітали воїнів із наступаючим святом та відзначили кращих", - резюмується у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
или я не разглядел на фото?
- они сами себя в ген.штаб РФ не сольют..
@newstop_us
лохотрон сторіччя Може обіцянку не вступати в НАТО допишемо в Будапештський меморандум?
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Український часопис
@falledlenin
· 9h
В цей день 1994 року був підписаний Будапештський меморандум - Україні надавались гарантії безпеки Росії, США, Великої Британії в обмін на відмову від ядерної зброї. У 2014 році був порушений з боку Росії, яка розпочала агресію проти України, окупувала Крим та частину Донбасу.
11:44 AM · Dec 5, 2021·Twitter Web App
Діджейка Анастасія Топольська, відома під псевдонімом Dj Nastia, дружина ексчлена Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка, вдруге за 2021 рік виступить у столиці країни-агресора Москві.
У суботу, 18 грудня, вона має виступити у московському артцентрі Mutabor, який пов'язують із бізнесменом, що влаштовував вечірку на честь Путіна.
На сайті агенції Resident Advisor, яка займається організацією виступу, підтвердили цю інформацію.
Топольська вже виступала в Москві 8-9 травня цього року. Брала участь в події в московському артцентрі Mutabor.