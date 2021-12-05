Супутник "Січ-2-30" відправлено до США, - митниця. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Технології
Виготовлений у Дніпрі супутник "Січ-2-30" відправлено до Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпровської митниці.
"Завершено митні формальності та відправлено до США український супутник "Січ-2-30", без відхилень від графіку", - йдеться у повідомленні.
Там нагадують, що супутник виготовило КБ "Південне" у Дніпрі для цивільних потреб України. Запуск заплановано на 10 січня 2022 року з мису Канаверал у північноамериканському штаті Флорида.
Топ коментарі
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+14 alex1919
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+12 Виталий Зализняк
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но вот хотелось бы узнать, каково его практическое применение?
https://www.nkau.gov.ua/ua/space-complexes-ua/spacecraft/sich-2-1
Ширина снимаемого участка при съемке в надир, км ~46,6
И почему третий?
ведь Путин лилипут и может себе позволить не стоять на коленях переда Байденом?
- По какой причине в стенке российского модуля на МКС дырка появилась?
- По причине "рукожопости"! Икону криво на стенку приколотили - пришлось перевешивать и по-новой приколачивать!)
Уруський:
Акцентував увагу на прискоренні виконання завдання Президента України Володимира Зеленського щодо виведення на навколоземну орбіту космічного апарату дистанційного зондування землі "Січ 2-30 (2-1)". Наголосив, що ми повинні здійснити всі необхідні заходи, щоб це відбулося до кінця 2021 року, року 30-річчя Незалежності України. І це цілком реально за умови максимально ефективної роботи і є нагальною необхідністю. Наявність подібних космічних апаратів не лише сприятиме вирішенню широкого спектру завдань, як в інтересах економіки, так і силових структур, а й дозволить зекономити бюджетні кошти, які сьогодні витрачаються на закупівлю послуг, що надаються подібними апаратами закордоном.
Тобі що дійсно роляють кілька тижднів?
Хіба схоже на це?
Це Гундосик замовляв. Йому і "роляють", йому та його дуполизам.
Сидиш як ота бабця під під'їздом, у якій усі чи наркомани, чи проститутки
Плавають тут рибки Гуппі і чіпляються до форумчан, їх Гундосіка бачиш образили. Я по темі написав простий комент, а якась бабця на лавці під під'їздом причепилася саме до мене...
Фотографирования???